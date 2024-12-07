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Новини Війна
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Прораховували різні варіанти розвитку подій, - Сирський розкрив деталі підготовки Курської операції

Сирський про Курську операцію

Командування ЗСУ ретельно готувалося до проведення Курської операції. Було враховано досвід попередніх наступальних операцій Сил оборони, зокрема Харківської операції у 2022 році.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі "Операція Курськ", який транслювали в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прораховували різні варіанти розвитку подій. Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції (у 2022 році, - ред.). Це не перебільшення, ми дійсно враховували цей досвід, з урахуванням того, що й місцевість була схожа", - сказав головком.

Сирський розповів, що за дві доби перед наступальними діями він об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху.

За словами головнокомандувача, вмотивованість перед початком таких наступальних дій була дуже високою.

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Окрім цього, він зауважив той факт, що РФ "дуже добре готувала" свою територію до можливих дій ЗСУ - у Курській області ворог побудував потужну оборонну лінію з мінними полями і оборонними спорудами.

"І головне - на основних напрямках, доступних для наступу наших військ, було влаштовано добре підготовлені оборонні споруди", - зазначив головком.

До слова, у цьому ж фільмі Сирський розповів, що під час наступу на Курську область РФ втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.

Читайте також: Сирський про Курський напрямок: Зараз наше головне завдання - посилити стійкість оборони та підготувати резерви

Автор: 

Сирський Олександр (607) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+18
Данунафіг.
До сих пір всі плани, прорахунки та розрахунки у ЗЄ та Сирського поиводять до плразок та відступу.

А, якщо ЗЄ каже, що бере щось під особистий контроль - зливай воду, туши світло.
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07.12.2024 02:25
+12
Що було добре прораховане, так це звільнення Залужного і його команди. Ситуація на полі бою відразу змінилась на користь путіна
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07.12.2024 07:09
+10
Хотів сказати «прорахувалися». Мова то не рідна, хоч і потужно старається.
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07.12.2024 02:59
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У вільній Україні подібні вкиди не проканають, на відміну від сцяних боліт
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07.12.2024 03:00 Відповісти
Друже.у діми процесор в голові пентіум 1,,,😂😂він скільки інформації за раз не обробить😂😂😂😂😂😂
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07.12.2024 04:13 Відповісти
Походу, ти на лампах працюєш
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07.12.2024 05:24 Відповісти
Вафльонок, побережи дупку
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07.12.2024 07:26 Відповісти
Данунафіг.
До сих пір всі плани, прорахунки та розрахунки у ЗЄ та Сирського поиводять до плразок та відступу.

А, якщо ЗЄ каже, що бере щось під особистий контроль - зливай воду, туши світло.
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07.12.2024 02:25 Відповісти
Хотів сказати «прорахувалися». Мова то не рідна, хоч і потужно старається.
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07.12.2024 02:59 Відповісти
Чому всі живуть минулим....А не бачать майбутнього?
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07.12.2024 03:40 Відповісти
Прораховували різні варіанти розвитку подій

Шо???
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07.12.2024 05:53 Відповісти
Якщо сам себе не похвалиш...
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07.12.2024 05:54 Відповісти
Якщо втрати 1 до 2, то таки обмін піхоти вигідний кацапам, чи Сирський прорахував, що при такому співвідношенні втрат його армія закінчиться раніше ніж ворожа?
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07.12.2024 06:54 Відповісти
В Силах Обороны Украины уже почти 1.5 миллиона людей, закончились не люди, а моральный дух и желание воевать дальше... А еще может закончится поддержка основного партнера США...
Приехали.
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07.12.2024 09:05 Відповісти
Рахували рахували...а вийшло як завжди.
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07.12.2024 07:07 Відповісти
Що було добре прораховане, так це звільнення Залужного і його команди. Ситуація на полі бою відразу змінилась на користь путіна
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07.12.2024 07:09 Відповісти
Курська операція то дурня і лайно. Замість деокупації Півдня погнали підрозділи на Курськ, щоб знищити, деактивувати найкращі підрозділи ВСУ. Все як сказав Пу!
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07.12.2024 08:23 Відповісти
Це вина страшних українських неонацистів, які вибрали єврейчика президентом, а потім ксьонз з бодуна назвав їх "мудрий нАрід"!
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07.12.2024 08:35 Відповісти
Не Курська ,а Суджанська операція , де крім строковиків і кадирівців нікого не було.
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07.12.2024 13:54 Відповісти
Эта операция имела смысл, только как политическая акция с целью показать, что Украина может действовать активно...
Показали, потери 1 к 2, в то время как в обороне 1 к 3 или 1 к 4... такова цена.
А теперь Трамп продавит прекращения огня и первым требованием там будет вывод войск из курской области...
Рашисты взамен выйдцт из Харьковской.
Вот и всё.
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07.12.2024 09:03 Відповісти
Кацапи не один раз говорили що переговорів не буде поки не виб'ють ЗСУ з Курська.
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07.12.2024 09:19 Відповісти
рахували з рашистами,як поскоріше виконати "оманську зраду" з окупаціїУкраїни,котра в ній,В той час, коли рашист прискореними темпами окуповує українську територію,західні партнери ,котрі надають Україні допомогу, і кажуть про більшу мобілізацію ,не відаючи про курську авантюру "зелених",котрі відправили туди добре підготовлені українські війска і частину західної техніки -мабуть від здивування чуть не окуїли...
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07.12.2024 10:02 Відповісти
піар...***** потрібен піар....
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07.12.2024 11:42 Відповісти
Суцільні розумові зебіли у владі, окопи там де вони хоч є - майже пусті, підорафія з кожним днем захоплює усе більше території і зеищує наших хлопців, чинуші з верху до низу крадуть безбожно - і це прорахували...!
Шапіто...
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07.12.2024 13:46 Відповісти
Зеленский розглядав декілька планів операції. Вихід до Уралу, захоплення супермаркетів Москви, селфі з кумиром Пуйлом на фоні Мавзолею. Але місцевість виявилась не зовсім така.
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07.12.2024 14:49 Відповісти
 
 