Прораховували різні варіанти розвитку подій, - Сирський розкрив деталі підготовки Курської операції

Командування ЗСУ ретельно готувалося до проведення Курської операції. Було враховано досвід попередніх наступальних операцій Сил оборони, зокрема Харківської операції у 2022 році.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі "Операція Курськ", який транслювали в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прораховували різні варіанти розвитку подій. Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції (у 2022 році, - ред.). Це не перебільшення, ми дійсно враховували цей досвід, з урахуванням того, що й місцевість була схожа", - сказав головком.

Сирський розповів, що за дві доби перед наступальними діями він об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху.

За словами головнокомандувача, вмотивованість перед початком таких наступальних дій була дуже високою.

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Окрім цього, він зауважив той факт, що РФ "дуже добре готувала" свою територію до можливих дій ЗСУ - у Курській області ворог побудував потужну оборонну лінію з мінними полями і оборонними спорудами.

"І головне - на основних напрямках, доступних для наступу наших військ, було влаштовано добре підготовлені оборонні споруди", - зазначив головком.

До слова, у цьому ж фільмі Сирський розповів, що під час наступу на Курську область РФ втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.

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