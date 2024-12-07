Прораховували різні варіанти розвитку подій, - Сирський розкрив деталі підготовки Курської операції
Командування ЗСУ ретельно готувалося до проведення Курської операції. Було враховано досвід попередніх наступальних операцій Сил оборони, зокрема Харківської операції у 2022 році.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі "Операція Курськ", який транслювали в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми прораховували різні варіанти розвитку подій. Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції (у 2022 році, - ред.). Це не перебільшення, ми дійсно враховували цей досвід, з урахуванням того, що й місцевість була схожа", - сказав головком.
Сирський розповів, що за дві доби перед наступальними діями він об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху.
За словами головнокомандувача, вмотивованість перед початком таких наступальних дій була дуже високою.
Окрім цього, він зауважив той факт, що РФ "дуже добре готувала" свою територію до можливих дій ЗСУ - у Курській області ворог побудував потужну оборонну лінію з мінними полями і оборонними спорудами.
"І головне - на основних напрямках, доступних для наступу наших військ, було влаштовано добре підготовлені оборонні споруди", - зазначив головком.
До слова, у цьому ж фільмі Сирський розповів, що під час наступу на Курську область РФ втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До сих пір всі плани, прорахунки та розрахунки у ЗЄ та Сирського поиводять до плразок та відступу.
А, якщо ЗЄ каже, що бере щось під особистий контроль - зливай воду, туши світло.
Шо???
Приехали.
Показали, потери 1 к 2, в то время как в обороне 1 к 3 или 1 к 4... такова цена.
А теперь Трамп продавит прекращения огня и первым требованием там будет вывод войск из курской области...
Рашисты взамен выйдцт из Харьковской.
Вот и всё.
Шапіто...