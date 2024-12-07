Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 3, спасательные работы завершены. ФОТО

Ночью 7 декабря 2024 года из-под завалов разбитого ракетой здания в Кривом Роге Днепропетровской области чрезвычайники достали тело третьего погибшего. Аварийно-спасательные работы завершены.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадали 17 человек, среди которых один ребенок.

"Из-за атаки в городе повреждены 2 многоэтажки, 10 частных домов, 3 админздания, учебное заведение, авто", - уточнил Лысак.

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Обстрелы Никопольщины

По данным ОВА, продолжал агрессор бить по Никопольщине. Ударил по району из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

Изуродованы 2 промышленных предприятия. Люди уцелели.

Напомним, что 6 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на вечер сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших, среди них - ребенок.