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Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 3, спасательные работы завершены. ФОТО

Ночью 7 декабря 2024 года из-под завалов разбитого ракетой здания в Кривом Роге Днепропетровской области чрезвычайники достали тело третьего погибшего. Аварийно-спасательные работы завершены.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадали 17 человек, среди которых один ребенок.

"Из-за атаки в городе повреждены 2 многоэтажки, 10 частных домов, 3 админздания, учебное заведение, авто", - уточнил Лысак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге объявлен День траура

наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу

Обстрелы Никопольщины

По данным ОВА, продолжал агрессор бить по Никопольщине. Ударил по району из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

Изуродованы 2 промышленных предприятия. Люди уцелели.

Напомним, что 6 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на вечер сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших, среди них - ребенок.

Автор: 

Кривой Рог (1399) обстрел (26995) Никополь (1011)


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кацапня б'є, бо це "рідне місто" препізедента, котрому по..й?
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07.12.2024 11:13 Ответить
 
 