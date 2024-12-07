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Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 3, рятувальні роботи завершено. ФОТО

Вночі 7 грудня 2024 року з-під завалів потрощеної ракетою будівлі у Кривому Розі Дніпропетровської області надзвичайники дістали тіло третього загиблого. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждали 17 людей, серед яких одна дитина.

"Через атаку в місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, заклад освіти, авто", - уточнив Лисак.

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наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу

Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, продовжував агресор бити по Нікопольщині. Вгатив по району з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Влучив по Нікополю і Покровській громаді.

Понівечено 2 промислові підприємства. Люди вціліли.

Нагадаємо, що 6 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на вечір повідомлялося про двох загиблих та 19 постраждалих, серед них - дитина.

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Кривий Ріг (1358) обстріл (28428) Нікополь (1187)


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кацапня б'є, бо це "рідне місто" препізедента, котрому по..й?
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07.12.2024 11:13 Відповісти
 
 