Противодействие российской агрессии и поддержка Украины – приоритет для США, - Остин

США утверждают, что сплочение международной коалиции для поддержки Украины является ключевой задачей, а противодействие российской агрессии - приоритетом для Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он акцентировал внимание на отстаивании американских ценностей и укреплении международной коалиции для поддержки Украины в ее борьбе за свободу.

Остин подтвердил, что Украина остается приоритетом для США, а сотрудничество союзников и партнеров является ключевым элементом этой поддержки.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что в интересах его страны поддержать Украину в ее борьбе с Россией.

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