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Новини
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Протидія російській агресії та підтримка України є пріоритетом для США, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін про пріорітети США та підтримку України

США стверджують, що згуртування міжнародної коаліції для підтримки України є ключовим завданням, а протидія російській агресії - пріоритетом для Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він акцентував увагу на відстоюванні американських цінностей і зміцненні міжнародної коаліції задля підтримки України в її боротьбі за свободу.

Остін підтвердив, що Україна залишається пріоритетом для США, а співпраця союзників і партнерів є ключовим елементом цієї підтримки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що в інтересах його країни підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров та Остін обговорили поточну ситуацію на фронті та підготовку до наступного "Рамштайну"

Автор: 

США (22685) Україна (5882) підтримка (603) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+10
Чим ближче відставка,тим більше красивих слів та гарних фраз.
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08.12.2024 09:41
+5
Якби це було дійсно Так пане Остін, то Україна, давно б вже відсвяткувала Перемогу! *********** орків на корені! на жаль, Бідон разом з вами до цього - не доріс!
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08.12.2024 09:46
+2
Йди вже на пенсію!!!
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08.12.2024 09:51
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Чим ближче відставка,тим більше красивих слів та гарних фраз.
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08.12.2024 09:41 Відповісти
Якби це було дійсно Так пане Остін, то Україна, давно б вже відсвяткувала Перемогу! *********** орків на корені! на жаль, Бідон разом з вами до цього - не доріс!
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08.12.2024 09:46 Відповісти
Це дійсно так, бо США дали Україні все, що могли і немогли. Найбільше Хаймерсів, ракет, джавелінів, БМП Бредлі, гармат, снарядів, мін і сотні мільярдів доларів США..., просто мудрий нарід 73% вибрав таку владу, що ті нічого не зробили для оборони, а навпаки, розікрали допомогу і стали мільярдерами під час війни. Великий потік допомоги і гуманітарки від простих громадян західу зупинився ще у 2023 році, коли на нашому кордоні з них почали вимагати хабарі.
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08.12.2024 09:59 Відповісти
Я не з "мудрих" виборців ! Проте мене дістало вже. Виття кожного "мудреця з кухні" про мудрість 73 %. Після бійки руками не махають - вам відомо ? Вже давно пора стулити пельку про 73%, і формувати свої 99% за ГОЛОВКОМА та ПРЕЗИДЕНТА з великих літер. А не стогнати та посипати попелом голову.
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08.12.2024 11:47 Відповісти
А спіч Трампа як би ти охарактеризував?
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08.12.2024 10:26 Відповісти
Така сама маячня
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08.12.2024 11:00 Відповісти
Йди вже на пенсію!!!
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08.12.2024 09:51 Відповісти
А яка Вам справа до Байдена? Він давно на пенсії і це справа громадян США. Що там з Вашим Бубочкою, на пенсію ще далеко? Немає бажання запитати в нього, що він, як Верховний зробив для ЗСУ? Сто тисяч бракованих мін(муляжів) на 23 мільярда не рахуємо і не рахуємо вкрадені на фортифікаціях для військових 28 мільярдів, де немає ні грошей, ні інженерних споруд, укріплених бетоном. Можливо запитаємо про яйця по 17? Чи краще все-таки про марафрн і гроші на ОПу, замість ЗСУ?
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08.12.2024 10:02 Відповісти
Вірити самим найбільшим світовим брехунам і аферистам -американцям.БУТИ КРАЇНІ ПОРУЙНОВАНОЮ ,РОЗБИТОЮ ВОРОГАМИ , З ВЕЛИКИМИ ЛЮДСЬКИМИ ЖЕРТВАМИ ,ТА З ОКУПАЦІЄЮ ВЕЛИКОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ
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08.12.2024 10:02 Відповісти
Не вірте американцям, вірте кацапам і антимайданівцям - малоросам слугоригам, які весь час діяли і діють на користь ворога!
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08.12.2024 10:04 Відповісти
Твоє право вірити і американським і рашистським аферистам ,по відношенні до України і її народу .Реальність України, і українського народу ,котрої Ти "сліпець" не бачиш(для оправдання світової брехні ) поруйнова Україна ,сотні тисяч вбитих і покалічених ,мільйони українців вже не повернуться в Україну ніколи ,знайшовши прихисток в інших країнах .(Це є , результатом світової брехні , в тому числі і внутрішніх ворогів в Україні )
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08.12.2024 10:43 Відповісти
Це є передусім результатом агресії "брата" росії і халатного, точніше злочинного відношення до своїх обов'язків захищати Україну Боневтіка. Бо його дії дуже допомогли пуйлу напасти - відведення військ з місць, які були стратегічними і були залиті бетоном "баригою", розмінування мінних полів(приклад нашого контрнаступу, коли наші танки підірвалися на мінних загородженнях), розмінування акваторії Азовського моря, знищення ракетних програм "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", САУ "Богдана" та іншого. А ще, всі зароблені гроші "баригами" більше 170 мільярдів, виграні в міжнапродних судах справи по газу на 4,7 мільярдів доларів США і головне час, були закопані Боневтіком і його мародерно-антимайданною командою в асфальт. Ось це і є головними причинами, а не у всьому винні США.
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08.12.2024 10:50 Відповісти
не "розмазуй " тут методичку,що Україна без західного світу,та їхньої допомоги могла б тягатися на рівних в такій кровопролитній війні з рашистом,"зелені" в Україні,це все ті ж вороги України і її народу ,
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08.12.2024 10:57 Відповісти
Та Ви що? Я навіть і не подумав, що Україна самотужки могла тягатися з набагато сильнішим і підготовленим до війни ворогом, я натякаю, що крім допомоги США і партнерів, потрібно виробляти щось своє і не звинувачувати Захід у всіх своїх проблемах. Чомусь без підтримки США і партнерів "баризі" вдалося зробити свої ракети "Нептун", "Вільху", "Сапсан-Грім 2", "Вербу" та інші, САУ "Богдана" дрони, РЕБ, а Боневтік Потужний при сотнях мільярдів доларів, які крім озброєння дали партнери, не те що не зробив своєї ракети, а не випустив жодної створеної "баригами", тільки довів до банкрутства ті заводи, які виробляли тверде паливо, та нові зразки.
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08.12.2024 11:04 Відповісти
Зміни пластинку.Якщо б совковому союзу пропонувалася така муйня ,котру Ви зараз пропонуєте Україні ,то Гітлер би окупував совок до кінця 44 року...закінчили...
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08.12.2024 13:56 Відповісти
Та вже з торішньої осені на протязі півроку бачили ту " протидію".
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08.12.2024 10:13 Відповісти
Я навіть не здивований, як одні і ті ж офісні тролі зовсім не бачать провину сьогоднішньої влади в непідготовці до війни, про знищення ракетних програм, про найбільші в історії світу мародерства і кражі своєї армії під час війни, а тільки бачать вину США і заходу. Ей, єрмаківці і подоляківці, а що зробив вам Боневтік?
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08.12.2024 10:18 Відповісти
Лідор нічого не зробив. Проте московія - це не сирійська республіка. Це монстр з коморами набитими баксами наших партнерів. Коли ці комори спустують невідомо. Аби партнери допомогли ці комори знищити, то їм ціни б не скласти.
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08.12.2024 11:42 Відповісти
26 квітня 2022, Рамштайн.
Остін: «Ми продовжуватимемо рушити небо і землю, щоб надати українцям необхідні спроможності».
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08.12.2024 10:22 Відповісти
Так, США передали нам Хаймерси і ракети до них, передали гармати і снаряди для них, передали Бредлі і все необхідне для них, передали танки, передали ракети Атакамс, керовані бомби, радари, супутникові знімки, передали системи ППО ПРО Петріот і тисячі ракет до них, передали тисячі джавелінів і ракети до них, передали дрони і РЄБ, навіть дозволили передати свої літаки F-16, бронежилети, шоломи, аптечки, сухпайки, сотні мільярдів доларів США... і підтримку на міжнародній арені, створили коаліцію і ввели санкції проти москаля. А назвіть хоч десять позицій, які під час війни зробив Боневтік для своєї армії, тієї країни оборонпром якої входив у десятку продавців зброї по світу.
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08.12.2024 10:56 Відповісти
Мало та невчасно. Пів року жодної допомоги. Срана Корея кацапам відправила снарядів більше та швидше ніж всі так звані «партнери» та навіть війська відправила, не кажучи вже про допомогу Ірану.
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08.12.2024 11:04 Відповісти
Давайте я стану на Ваш бік і скажу, що США не давали нам пів року зброю..такі-сякі.., а чому вони мали нам давати? Їх законодавчий орган так вирішив і що, вони мали порушувати закони? А чому тоді ми, коли США такі-сякі, не зробили хоть щось для своєї армії? Чи Ви мені перерахуєте, що ми склепали на заводах і направили у війська? Про браковані 100 тисяч мін не пишіть, вони не летять і не вибухають. Скільки за 5 років зробили ракет? Скільки поставили у підрозділи танків??? Скільки побудували залитих бетоном фортифікацій? Цього нічого немає, а є продовження "великого крадівнництва", бруківки в містах, марафону і розкрадання гуманітарки, на фортифікацях, на снарядах, на дронах... Ні слова ніхто не пише, скільки ми втратили ракет і снарядів, які нам передали партнери, а ми їх так і не довезли до війська, дали можливість знищити ворогу на тимчасових складах і у вагонах, бо при владі одна мародери і вороги.
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08.12.2024 11:24 Відповісти
Я Лідора не збираюсь захищати. Проте, про кількість своїх танків та ракет дозвольте доповісти. Вам. Жодного нового танку. Ракет на пальцях перелічити можна. А як ви хотіли ? Танковий завод у Харкові. А Нижній Тагіл у кацапів на Уралі. Різницю побачив ? Ракети будують у Дніпрі і не будували три роки. ?? !! Фортифікації не стовпи! Їх об'їхати можна. Кацапи останнім часом об'їжджають навіть міста - фортеці Лідора. У Лідора процвітає не лише крадівництво, а ще - тупа впертість. Тупцює ніжкою як той ... поні.
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08.12.2024 11:39 Відповісти
Ну і скажи що то тільки почалося ? Сраний Пакистан має ядерну зброю, а ми самі її віддали, літаки які теж віддали за газ зараз руйнують міста. Так що не треба розводити зраду, з 91 року жодна українська влада нічого не робила тільки намагалася нажитися за рахунок совкової зброї та підприємств. Може хоч зараз щось в голові почне прояснуватися.
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08.12.2024 14:44 Відповісти
Та вже б воно мовчало краще
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08.12.2024 12:58 Відповісти
 
 