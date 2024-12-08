Протидія російській агресії та підтримка України є пріоритетом для США, - Остін

США стверджують, що згуртування міжнародної коаліції для підтримки України є ключовим завданням, а протидія російській агресії - пріоритетом для Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він акцентував увагу на відстоюванні американських цінностей і зміцненні міжнародної коаліції задля підтримки України в її боротьбі за свободу.

Остін підтвердив, що Україна залишається пріоритетом для США, а співпраця союзників і партнерів є ключовим елементом цієї підтримки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що в інтересах його країни підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

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