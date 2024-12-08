Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 8 декабря 2024 года войска РФ запускают с тактической авиации управляемые авиабомбы на территории Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ОТГ "Харьков", враг уменьшил применение КАБов на Харьковском направлении.

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что более 500 КАБов, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет выпустили оккупанты по Украине за неделю.