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Новости Война
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Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині

Утром 8 декабря 2024 года войска РФ запускают с тактической авиации управляемые авиабомбы на территории Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ОТГ "Харьков", враг уменьшил применение КАБов на Харьковском направлении.

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что более 500 КАБов, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет выпустили оккупанты по Украине за неделю.

Автор: 

Сумская область (3117) КАБ (354)


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Біда-біда. Але до чого тут НАГОЛОСИ про КІЛЬКІСТЬ БОМБ простроченого президента ? Я б дав перевагу тому президенту, який зробив би наголоси на те, що він все робить, щоб знайти протидію цим КАБам.
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08.12.2024 12:15 Ответить
Робота така - "голосити", це ж легше чим на піаніно грати.
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08.12.2024 13:16 Ответить
Я думав, що українці обирали у 2019 році чоловіка, а не бабу. З Сорочинського ярмарку.
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08.12.2024 14:08 Ответить
Пекло є, але чомусь у Сумах. Дозвіл на далекобійні удари є, а самих ударів немає. Суцільний п**дьож є, а результату - нуль.
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08.12.2024 12:29 Ответить
Друже, ці майбутні дальні удари у глиб території ворогу - це комариний укус. Я навіть піду далі. Треба домовитись про припинення вогню ? ! Як на Донеччині до 2019 року ? Не сподівайтесь на безумовне виконання кацапами будь-якої домовленості. Тоді обстріли були по двох областях. Завтра буде вже шість. Кожного дня. І винні будуть лише ЗСУ ? ! За порушення. Заявами кацапів у залі ООН. Обласні центри на відстані гарматного пострілу !
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08.12.2024 14:16 Ответить
Де я пишу, що треба про щось домовитись?!
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08.12.2024 15:03 Ответить
Я не звинувачую вас ні в чому. Просто я комариний укус розглядаю у більшому ракурсі зважаючи, що всі чекають перемовин, у яких результат відомий. Той який я описав. Це - ремарка, а не антитеза.
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08.12.2024 17:30 Ответить
 
 