Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 8 грудня 2024 року війська РФ запускають із тактичної авіації керовані авіабомби на території Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними ОТУ "Харків", ворог зменшив застосування КАБів на Харківському напрямку.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що понад 500 КАБів, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет випустили окупанти по Україні за тиждень.
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