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Новини Війна
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Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині

Зранку 8 грудня 2024 року війська РФ запускають із тактичної авіації керовані авіабомби на території Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ОТУ "Харків", ворог зменшив застосування КАБів на Харківському напрямку.

Також читайте: Протягом дня росіяни з дронів, БпЛА та міномета обстріляли 8 громад Сумщини

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що понад 500 КАБів, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет випустили окупанти по Україні за тиждень.

Автор: 

Сумська область (3644) КАБ (355)


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Біда-біда. Але до чого тут НАГОЛОСИ про КІЛЬКІСТЬ БОМБ простроченого президента ? Я б дав перевагу тому президенту, який зробив би наголоси на те, що він все робить, щоб знайти протидію цим КАБам.
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08.12.2024 12:15 Відповісти
Робота така - "голосити", це ж легше чим на піаніно грати.
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08.12.2024 13:16 Відповісти
Я думав, що українці обирали у 2019 році чоловіка, а не бабу. З Сорочинського ярмарку.
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08.12.2024 14:08 Відповісти
Пекло є, але чомусь у Сумах. Дозвіл на далекобійні удари є, а самих ударів немає. Суцільний п**дьож є, а результату - нуль.
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08.12.2024 12:29 Відповісти
Друже, ці майбутні дальні удари у глиб території ворогу - це комариний укус. Я навіть піду далі. Треба домовитись про припинення вогню ? ! Як на Донеччині до 2019 року ? Не сподівайтесь на безумовне виконання кацапами будь-якої домовленості. Тоді обстріли були по двох областях. Завтра буде вже шість. Кожного дня. І винні будуть лише ЗСУ ? ! За порушення. Заявами кацапів у залі ООН. Обласні центри на відстані гарматного пострілу !
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08.12.2024 14:16 Відповісти
Де я пишу, що треба про щось домовитись?!
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08.12.2024 15:03 Відповісти
Я не звинувачую вас ні в чому. Просто я комариний укус розглядаю у більшому ракурсі зважаючи, що всі чекають перемовин, у яких результат відомий. Той який я описав. Це - ремарка, а не антитеза.
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08.12.2024 17:30 Відповісти
 
 