Папа Римский призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах, в том числе и в Украине

В воскресенье, 8 декабря, Папа Римский Франциск призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах в мире, в том числе и в Украине.

Об этом пишет Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

В своей речи понтифик упомянул об Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Сирии, Мьянме и Южном Судане.

"И дальше будем молиться за мир в страдающей Украине, на Ближнем Востоке - в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, - в Мьянме, в Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны",- сказал Франциск.

Кроме этого, он помолился за приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание было изменено.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.

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