Папа Римский призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах, в том числе и в Украине
В воскресенье, 8 декабря, Папа Римский Франциск призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах в мире, в том числе и в Украине.
Об этом пишет Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.
В своей речи понтифик упомянул об Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Сирии, Мьянме и Южном Судане.
"И дальше будем молиться за мир в страдающей Украине, на Ближнем Востоке - в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, - в Мьянме, в Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны",- сказал Франциск.
Кроме этого, он помолился за приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание было изменено.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Английский премьер-министр Уинстон Черчилль (1874 - 1965) в своей книге «Вторая мировая война» описывает эпизод, когда перед началом Второй мировой войны, в мае 1935 года министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль обсуждал со Сталиным советско-французские отношения. В ходе беседы он попросил Сталина:
« Могли бы ли Вы поощрять распространение религии и католицизма в России? Это бы так помогло мне с Папой Римским»
(Can't you do something to encourage religion and the Catholics in Russia? It would help me so much with the Pope, анг.).
На это Сталин ответил с иронией:
« О! Папа » И сколько у него дивизий? »
(« Oho! » said Stalin. « The Pope! How many divisions has he got? », анг.) Черчилль далее пишет, что он не знает что ответил Лаваль, но что тот мог бы упомянуть несколько легионов, которые не всегда можно увидеть на параде (Laval's answer was not reported to me; but he might certainly have mentioned a number of legions not always visible on parade.)»
сюр якийсь
Як від одної мами...
Хочете, щоб на свята папік без
премії у срубляхподарунків залишився?