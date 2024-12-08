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Папа Римский призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах, в том числе и в Украине

Понтифік закликав до Різдва припинити вогонь на усіх фронтах

В воскресенье, 8 декабря, Папа Римский Франциск призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах в мире, в том числе и в Украине.

Об этом пишет Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

В своей речи понтифик упомянул об Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Сирии, Мьянме и Южном Судане.

"И дальше будем молиться за мир в страдающей Украине, на Ближнем Востоке - в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, - в Мьянме, в Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны",- сказал Франциск.

Кроме этого, он помолился за приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание было изменено.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.

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Автор: 

Папа Римский (430) боевые действия (4039) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+21
Наступним Папою може стати А.Гутерріш - він приблизно таку ж ахінею несе...
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08.12.2024 16:44
+15
після Різдва можна вбивати ..Папа дозволяє )

сюр якийсь
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08.12.2024 16:39
+13
Невже так прямо взяв і сказав "Ти, ухйло й%$ане, припиняй вогонь, бо саме ти, падло, є ініціатором найбільшої війни у Європі у цьому столітті! І забери свої смердючі фублі з нашого Інституту релігійних справ, щоб я їх тут і близько не бачив!" ?
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08.12.2024 16:38
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Правила форума Совет форумчан
"А сколько у Папи Римского дівізій"?
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08.12.2024 16:36 Ответить
Можливо хтось не знає звідки ця фраза:
«Английский премьер-министр Уинстон Черчилль (1874 - 1965) в своей книге «Вторая мировая война» описывает эпизод, когда перед началом Второй мировой войны, в мае 1935 года министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль обсуждал со Сталиным советско-французские отношения. В ходе беседы он попросил Сталина:
« Могли бы ли Вы поощрять распространение религии и католицизма в России? Это бы так помогло мне с Папой Римским»
(Can't you do something to encourage religion and the Catholics in Russia? It would help me so much with the Pope, анг.).
На это Сталин ответил с иронией:
« О! Папа » И сколько у него дивизий? »
(« Oho! » said Stalin. « The Pope! How many divisions has he got? », анг.) Черчилль далее пишет, что он не знает что ответил Лаваль, но что тот мог бы упомянуть несколько легионов, которые не всегда можно увидеть на параде (Laval's answer was not reported to me; but he might certainly have mentioned a number of legions not always visible on parade.)»
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08.12.2024 16:58 Ответить
Невже так прямо взяв і сказав "Ти, ухйло й%$ане, припиняй вогонь, бо саме ти, падло, є ініціатором найбільшої війни у Європі у цьому столітті! І забери свої смердючі фублі з нашого Інституту релігійних справ, щоб я їх тут і близько не бачив!" ?
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08.12.2024 16:38 Ответить
Мама римская намекает что Украина должна просто прекратить стрелять. Потому что на кремлевский режим он повлиять не может так хоть просит чтобы жертва не сопротивлялась. А то крики жертвы мешают ему спать
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08.12.2024 17:06 Ответить
Бла бла для миру нічого він не зробив як і ООН на подсосі в Путіна
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08.12.2024 16:38 Ответить
А хто такий путін? Це той шо *****?
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08.12.2024 16:47 Ответить
Ну, ну...Моліться, може допоможе (ні)...Упир приймає ванни з крові, тому і живе так довго...Як же він забембав. Папи давно дискредитували себе, починаючи з Хрестових походів і закінчуючи педофільськимии скандалами. "Перед каждою грою ходимо до церкви, перед каждою грою, перед каждою. Кому ще молитись, кому?"(с)
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08.12.2024 16:38 Ответить
після Різдва можна вбивати ..Папа дозволяє )

сюр якийсь
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08.12.2024 16:39 Ответить
Наступним Папою може стати А.Гутерріш - він приблизно таку ж ахінею несе...
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08.12.2024 16:44 Ответить
Санта папус, виконує побажання...
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08.12.2024 16:46 Ответить
Теж мені новина.... паразит-дармоїд щось там закликає...... треба ж робити вигляд наче щось робиш.....
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08.12.2024 16:48 Ответить
Не дарма на цих святошах плащ червоного кольору, щоб не було видно, як рясно в кілька шарів він покрився кров'ю безневинно убієнних при потуранні тихсамих римських пап і іже з ними.
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08.12.2024 16:54 Ответить
ну этому с деменцией такой бредпростителен
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08.12.2024 16:58 Ответить
ПопИ всі однакові, що в Італії , що на раісє.
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08.12.2024 16:58 Ответить
а чим відповість папі мамка ріммська? ))
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08.12.2024 17:01 Ответить
Давай так, мама, ти усіх педофілів, що переховуєш у ватикані, відправиш по тих країнах, звідки вони втекли, і ми відразу припиняємо вогонь.
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08.12.2024 17:02 Ответить
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08.12.2024 17:02 Ответить
Вони як гундяй та Мішка Япончик. Така сама схожість.
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08.12.2024 17:06 Ответить

Як від одної мами...
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08.12.2024 20:37 Ответить
Папа він тільки для маніакальних диктаторів вбивць а не для їхних жертв.
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08.12.2024 17:03 Ответить
главний голуб миру вирішив нагадати про себе напередодні свят.
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08.12.2024 17:04 Ответить
Нагадати чи нагадити? Одна літера, але так суттєво змінюється мета...
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08.12.2024 17:49 Ответить
***** це кажи, який кожен день цивільних кабами валить, та ракетами усю країну обсрілює.
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08.12.2024 17:06 Ответить
Хтось постійно струшує калейдоскоп ,цьому поважному пану...Невже він не бачить,що руССкіє діти Антихриста ,це загроза людству???
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08.12.2024 17:07 Ответить
Гроші не пахнуть. (с)
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08.12.2024 20:36 Ответить
він сам є чортом
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08.12.2024 23:19 Ответить
Папа розрахову що від цього сотрясання воздуху йому більше задонятять на Різдво?
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08.12.2024 17:14 Ответить
Церква ще ніколи не зупинила ні одну війну. Вона для мирного життя.
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08.12.2024 17:15 Ответить
Церква для мирного життя та заробляння бабла
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08.12.2024 17:26 Ответить
Що не відкриє свого рота римський ксьондз, то черговий зашквар, що аж на блювотину тягне. Якийсь анекдот.
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08.12.2024 17:29 Ответить
Добро завжди перемагає зло, хто переміг той і добрий)))
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08.12.2024 17:40 Ответить
А папашка в курсах, когда на параше рождество?
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08.12.2024 17:50 Ответить
Комментировать слова какого то дебила в мантии и шапчонке это уже перебор...
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08.12.2024 17:51 Ответить
А Мама Америка знає про що закликав Папа з Риму??
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08.12.2024 17:58 Ответить
слуга антихриста з Ватікану , а не Бога на землі ,,,,,якого ж Ти хера до Різдва Сина Божого ,не призвав куйла, антихриста і вбивці українців, вивести всіх своїх кровопивців з території України...????
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08.12.2024 18:12 Ответить

Хочете, щоб на свята папік без премії у срублях подарунків залишився?
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08.12.2024 20:34 Ответить
Задолбал уже этот аватар ПРигожина,лучше бы дал приказ разведке Ватикана зачистить окружение Путина.
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08.12.2024 18:19 Ответить
папа римський.. це, що як Нiкола пiтерський? однi погоняла. нi рода нi iменi.
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08.12.2024 19:09 Ответить
Цей папа поламався - давайте нового.
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08.12.2024 20:32 Ответить
Та пішов ти папа ...
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08.12.2024 20:50 Ответить
А не пішов би ти папаша....
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08.12.2024 21:48 Ответить
Рома Пипський іде *****.
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08.12.2024 22:25 Ответить
- Окупацію України росією припиняти не треба, - вважає ватикансько-кремлівський чорт у рясі.
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08.12.2024 23:15 Ответить
https://thumbsnap.com/dwbh8PT1
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08.12.2024 23:17 Ответить
Папататышо!?
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09.12.2024 09:44 Ответить
 
 