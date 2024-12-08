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Папа Римський закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах, зокрема і в Україні

Понтифік закликав до Різдва припинити вогонь на усіх фронтах

У неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні. 

Про це пише Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

У своїй промові понтифік згадав про Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, Сирію, М'янму та Південний Судан.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, - в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни",- сказав Франциск.

Окрім цього, він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Читайте також: Блінкен у Ватикані обговорив із Папою Римським війну Росії проти України

Автор: 

Папа Римський (311) бойові дії (3760) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+21
Наступним Папою може стати А.Гутерріш - він приблизно таку ж ахінею несе...
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08.12.2024 16:44
+15
після Різдва можна вбивати ..Папа дозволяє )

сюр якийсь
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08.12.2024 16:39
+13
Невже так прямо взяв і сказав "Ти, ухйло й%$ане, припиняй вогонь, бо саме ти, падло, є ініціатором найбільшої війни у Європі у цьому столітті! І забери свої смердючі фублі з нашого Інституту релігійних справ, щоб я їх тут і близько не бачив!" ?
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08.12.2024 16:38
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"А сколько у Папи Римского дівізій"?
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08.12.2024 16:36 Відповісти
Можливо хтось не знає звідки ця фраза:
«Английский премьер-министр Уинстон Черчилль (1874 - 1965) в своей книге «Вторая мировая война» описывает эпизод, когда перед началом Второй мировой войны, в мае 1935 года министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль обсуждал со Сталиным советско-французские отношения. В ходе беседы он попросил Сталина:
« Могли бы ли Вы поощрять распространение религии и католицизма в России? Это бы так помогло мне с Папой Римским»
(Can't you do something to encourage religion and the Catholics in Russia? It would help me so much with the Pope, анг.).
На это Сталин ответил с иронией:
« О! Папа » И сколько у него дивизий? »
(« Oho! » said Stalin. « The Pope! How many divisions has he got? », анг.) Черчилль далее пишет, что он не знает что ответил Лаваль, но что тот мог бы упомянуть несколько легионов, которые не всегда можно увидеть на параде (Laval's answer was not reported to me; but he might certainly have mentioned a number of legions not always visible on parade.)»
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08.12.2024 16:58 Відповісти
Невже так прямо взяв і сказав "Ти, ухйло й%$ане, припиняй вогонь, бо саме ти, падло, є ініціатором найбільшої війни у Європі у цьому столітті! І забери свої смердючі фублі з нашого Інституту релігійних справ, щоб я їх тут і близько не бачив!" ?
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08.12.2024 16:38 Відповісти
Мама римская намекает что Украина должна просто прекратить стрелять. Потому что на кремлевский режим он повлиять не может так хоть просит чтобы жертва не сопротивлялась. А то крики жертвы мешают ему спать
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08.12.2024 17:06 Відповісти
Бла бла для миру нічого він не зробив як і ООН на подсосі в Путіна
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08.12.2024 16:38 Відповісти
А хто такий путін? Це той шо *****?
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08.12.2024 16:47 Відповісти
Ну, ну...Моліться, може допоможе (ні)...Упир приймає ванни з крові, тому і живе так довго...Як же він забембав. Папи давно дискредитували себе, починаючи з Хрестових походів і закінчуючи педофільськимии скандалами. "Перед каждою грою ходимо до церкви, перед каждою грою, перед каждою. Кому ще молитись, кому?"(с)
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08.12.2024 16:38 Відповісти
після Різдва можна вбивати ..Папа дозволяє )

сюр якийсь
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08.12.2024 16:39 Відповісти
Наступним Папою може стати А.Гутерріш - він приблизно таку ж ахінею несе...
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08.12.2024 16:44 Відповісти
Санта папус, виконує побажання...
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08.12.2024 16:46 Відповісти
Теж мені новина.... паразит-дармоїд щось там закликає...... треба ж робити вигляд наче щось робиш.....
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08.12.2024 16:48 Відповісти
Не дарма на цих святошах плащ червоного кольору, щоб не було видно, як рясно в кілька шарів він покрився кров'ю безневинно убієнних при потуранні тихсамих римських пап і іже з ними.
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08.12.2024 16:54 Відповісти
ну этому с деменцией такой бредпростителен
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08.12.2024 16:58 Відповісти
ПопИ всі однакові, що в Італії , що на раісє.
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08.12.2024 16:58 Відповісти
а чим відповість папі мамка ріммська? ))
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08.12.2024 17:01 Відповісти
Давай так, мама, ти усіх педофілів, що переховуєш у ватикані, відправиш по тих країнах, звідки вони втекли, і ми відразу припиняємо вогонь.
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08.12.2024 17:02 Відповісти
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08.12.2024 17:02 Відповісти
Вони як гундяй та Мішка Япончик. Така сама схожість.
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08.12.2024 17:06 Відповісти

Як від одної мами...
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08.12.2024 20:37 Відповісти
Папа він тільки для маніакальних диктаторів вбивць а не для їхних жертв.
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08.12.2024 17:03 Відповісти
главний голуб миру вирішив нагадати про себе напередодні свят.
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08.12.2024 17:04 Відповісти
Нагадати чи нагадити? Одна літера, але так суттєво змінюється мета...
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08.12.2024 17:49 Відповісти
***** це кажи, який кожен день цивільних кабами валить, та ракетами усю країну обсрілює.
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08.12.2024 17:06 Відповісти
Хтось постійно струшує калейдоскоп ,цьому поважному пану...Невже він не бачить,що руССкіє діти Антихриста ,це загроза людству???
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08.12.2024 17:07 Відповісти
Гроші не пахнуть. (с)
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08.12.2024 20:36 Відповісти
він сам є чортом
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08.12.2024 23:19 Відповісти
Папа розрахову що від цього сотрясання воздуху йому більше задонятять на Різдво?
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08.12.2024 17:14 Відповісти
Церква ще ніколи не зупинила ні одну війну. Вона для мирного життя.
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08.12.2024 17:15 Відповісти
Церква для мирного життя та заробляння бабла
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08.12.2024 17:26 Відповісти
Що не відкриє свого рота римський ксьондз, то черговий зашквар, що аж на блювотину тягне. Якийсь анекдот.
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08.12.2024 17:29 Відповісти
Добро завжди перемагає зло, хто переміг той і добрий)))
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08.12.2024 17:40 Відповісти
А папашка в курсах, когда на параше рождество?
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08.12.2024 17:50 Відповісти
Комментировать слова какого то дебила в мантии и шапчонке это уже перебор...
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08.12.2024 17:51 Відповісти
А Мама Америка знає про що закликав Папа з Риму??
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08.12.2024 17:58 Відповісти
слуга антихриста з Ватікану , а не Бога на землі ,,,,,якого ж Ти хера до Різдва Сина Божого ,не призвав куйла, антихриста і вбивці українців, вивести всіх своїх кровопивців з території України...????
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08.12.2024 18:12 Відповісти

Хочете, щоб на свята папік без премії у срублях подарунків залишився?
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08.12.2024 20:34 Відповісти
Задолбал уже этот аватар ПРигожина,лучше бы дал приказ разведке Ватикана зачистить окружение Путина.
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08.12.2024 18:19 Відповісти
папа римський.. це, що як Нiкола пiтерський? однi погоняла. нi рода нi iменi.
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08.12.2024 19:09 Відповісти
Цей папа поламався - давайте нового.
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08.12.2024 20:32 Відповісти
Та пішов ти папа ...
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08.12.2024 20:50 Відповісти
А не пішов би ти папаша....
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08.12.2024 21:48 Відповісти
Рома Пипський іде *****.
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08.12.2024 22:25 Відповісти
- Окупацію України росією припиняти не треба, - вважає ватикансько-кремлівський чорт у рясі.
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08.12.2024 23:15 Відповісти
https://thumbsnap.com/dwbh8PT1
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08.12.2024 23:17 Відповісти
Папататышо!?
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09.12.2024 09:44 Відповісти
 
 