Папа Римський закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах, зокрема і в Україні
У неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.
Про це пише Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.
У своїй промові понтифік згадав про Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, Сирію, М'янму та Південний Судан.
"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, - в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни",- сказав Франциск.
Окрім цього, він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.
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«Английский премьер-министр Уинстон Черчилль (1874 - 1965) в своей книге «Вторая мировая война» описывает эпизод, когда перед началом Второй мировой войны, в мае 1935 года министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль обсуждал со Сталиным советско-французские отношения. В ходе беседы он попросил Сталина:
« Могли бы ли Вы поощрять распространение религии и католицизма в России? Это бы так помогло мне с Папой Римским»
(Can't you do something to encourage religion and the Catholics in Russia? It would help me so much with the Pope, анг.).
На это Сталин ответил с иронией:
« О! Папа » И сколько у него дивизий? »
(« Oho! » said Stalin. « The Pope! How many divisions has he got? », анг.) Черчилль далее пишет, что он не знает что ответил Лаваль, но что тот мог бы упомянуть несколько легионов, которые не всегда можно увидеть на параде (Laval's answer was not reported to me; but he might certainly have mentioned a number of legions not always visible on parade.)»
сюр якийсь
Як від одної мами...
Хочете, щоб на свята папік без
премії у срубляхподарунків залишився?