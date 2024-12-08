Папа Римський закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах, зокрема і в Україні

У неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.

Про це пише Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

У своїй промові понтифік згадав про Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, Сирію, М'янму та Південний Судан.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, - в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни",- сказав Франциск.

Окрім цього, він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

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