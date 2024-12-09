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Новости Война
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В течение дня россияне из минометов, артиллерии и дронов обстреляли семь громад Сумщины, поврежден жилой дом

Ворожі обстріли Сумщини

В течение дня воскресенья, 8 декабря, россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов на территории семи громад области.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Середино-Будская громада: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами;
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами;
  • Хотинская громада: с вражеского БпЛА осуществлено сбрасывание взрывных устройств;
  • Эсманьская громада: четыре мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артострел;
  • Юнаковская громада: с территории РФ осуществлен авиаудар КАБ;
  • Белопольская громада: осуществлено сбрасывание с вражеского БпЛА сбрасывание взрывных устройств, минометные обстрелы;
  • Шалыгинская громада: с вражеского БПЛА осуществлено сбрасывание взрывного устройства;
  • Великописаревская громада: с территории РФ нанесены удары FPV-дронами. В результате чего поврежден частный жилой дом.

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