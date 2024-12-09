В течение дня россияне из минометов, артиллерии и дронов обстреляли семь громад Сумщины, поврежден жилой дом

В течение дня воскресенья, 8 декабря, россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов на территории семи громад области.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Середино-Будская громада: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами;

Краснопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами;

Хотинская громада: с вражеского БпЛА осуществлено сбрасывание взрывных устройств;

Эсманьская громада: четыре мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артострел;

Юнаковская громада: с территории РФ осуществлен авиаудар КАБ;

Белопольская громада: осуществлено сбрасывание с вражеского БпЛА сбрасывание взрывных устройств, минометные обстрелы;

Шалыгинская громада: с вражеского БПЛА осуществлено сбрасывание взрывного устройства;

Великописаревская громада: с территории РФ нанесены удары FPV-дронами. В результате чего поврежден частный жилой дом.

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