В течение дня россияне из минометов, артиллерии и дронов обстреляли семь громад Сумщины, поврежден жилой дом
В течение дня воскресенья, 8 декабря, россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов на территории семи громад области.
Об этом в соцсети Facebook сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Середино-Будская громада: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами;
- Краснопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами;
- Хотинская громада: с вражеского БпЛА осуществлено сбрасывание взрывных устройств;
- Эсманьская громада: четыре мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артострел;
- Юнаковская громада: с территории РФ осуществлен авиаудар КАБ;
- Белопольская громада: осуществлено сбрасывание с вражеского БпЛА сбрасывание взрывных устройств, минометные обстрелы;
- Шалыгинская громада: с вражеского БПЛА осуществлено сбрасывание взрывного устройства;
- Великописаревская громада: с территории РФ нанесены удары FPV-дронами. В результате чего поврежден частный жилой дом.
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