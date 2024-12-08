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Новини Війна
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Впродовж дня росіяни з мінометів, артилерії та дронів обстріляли сім громад Сумщини, пошкоджено житловий будинок

Ворожі обстріли Сумщини

Впродовж дня неділі, 8 грудня, росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів на території семи громад області.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися:

  • Середино-Будська громада: з території РФ завдано удар FPV-дронами;
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів, FPV-дронами;
  • Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв;
  • Есманьська громада: чотири міни скинули росіяни на територію громади. Також був артостріли;
  • Юнаківська громада: з території РФ здійснено авіаудар КАБ;
  • Білопільська громада: відбулося скидання з ворожого БпЛА скидання вибухових пристроїв, мінометні обстріли;
  • Шалигинська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою;
  • Великописарівська громада: з території РФ завдано удари FPV-дронами. Внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок.

Читайте також: Протягом дня росіяни з дронів, БпЛА та міномета обстріляли 8 громад Сумщини

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обстріл (28365) Сумська область (3644) війна в Україні (3738)


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