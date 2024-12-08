Впродовж дня росіяни з мінометів, артилерії та дронів обстріляли сім громад Сумщини, пошкоджено житловий будинок
Впродовж дня неділі, 8 грудня, росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів на території семи громад області.
Про це у соцмережі Facebook повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Середино-Будська громада: з території РФ завдано удар FPV-дронами;
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів, FPV-дронами;
- Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв;
- Есманьська громада: чотири міни скинули росіяни на територію громади. Також був артостріли;
- Юнаківська громада: з території РФ здійснено авіаудар КАБ;
- Білопільська громада: відбулося скидання з ворожого БпЛА скидання вибухових пристроїв, мінометні обстріли;
- Шалигинська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою;
- Великописарівська громада: з території РФ завдано удари FPV-дронами. Внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок.
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