С февраля 2022 года Россия потратила на войну более $200 млрд, - Остин

За первый год полномасштабной войны в Украине потери России превысили суммарные расходы во всех конфликтах после Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время выступления на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Министерство обороны США.

"Россия потратила уже более 200 миллиардов долларов. А убитыми и ранеными потеряла по меньшей мере 700 тысяч военных. Таким образом Россия заплатила потрясающую цену за глупость Путина", - заявил глава Пентагона.

Остин подчеркнул важность противодействия Кремлю и поддержке Украины. Он отметил успехи международной контактной группы "Рамштайн", которая обеспечила Украину более 57 миллиардами долларов прямой помощи в сфере безопасности.

"Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейшего войска в Европе", - подчеркнул Остин.

Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с Россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы на почти 80 миллиардов долларов.

Напомним, накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла в войне против Украины 600 тысяч солдат.

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