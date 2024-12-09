РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4409 посетителей онлайн
Новости
2 499 24

С февраля 2022 года Россия потратила на войну более $200 млрд, - Остин

Кремль витратив понад 200 мільярдів доларів

За первый год полномасштабной войны в Украине потери России превысили суммарные расходы во всех конфликтах после Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время выступления на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Министерство обороны США.

"Россия потратила уже более 200 миллиардов долларов. А убитыми и ранеными потеряла по меньшей мере 700 тысяч военных. Таким образом Россия заплатила потрясающую цену за глупость Путина", - заявил глава Пентагона.

Остин подчеркнул важность противодействия Кремлю и поддержке Украины. Он отметил успехи международной контактной группы "Рамштайн", которая обеспечила Украину более 57 миллиардами долларов прямой помощи в сфере безопасности.

"Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейшего войска в Европе", - подчеркнул Остин.

Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с Россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы на почти 80 миллиардов долларов.

Напомним, накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла в войне против Украины 600 тысяч солдат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров и Остин обсудили текущую ситуацию на фронте и подготовку к следующему "Рамштайну"

Автор: 

путин владимир (31252) потери (4381) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
тут ще важливо скільки втратила за останніх 10-15 років на підготовку до війни
показать весь комментарий
09.12.2024 07:37
+4
Про ***** забув,коцапе ванька-женька..
показать весь комментарий
09.12.2024 07:46
+4
В Україні нарколига рахує і як завжди бреше..
показать весь комментарий
09.12.2024 07:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тут ще важливо скільки втратила за останніх 10-15 років на підготовку до війни
показать весь комментарий
09.12.2024 07:37 Ответить
Остін порахував те що він хотів, Ви порахуйте те що Ви бажаєте
показать весь комментарий
09.12.2024 07:40 Ответить
В Україні нарколига рахує і як завжди бреше..
показать весь комментарий
09.12.2024 07:49 Ответить
кому рахунок хочеш виставити, 73% ідіотів, що прийшли і проголосували за шмарклю, чи шмарклі?
показать весь комментарий
09.12.2024 10:43 Ответить
Не соглашусь .они были бы счастливы дальше спокойно торговать с Европой ..война - это маниакальный бред хутина и его ФСБ шной своры.. бортников патрушев и прочее стадо ..им не надо торговать ..им надо воевать
показать весь комментарий
09.12.2024 08:53 Ответить
А у 1918 хто був замовником війни росіі проти України?
показать весь комментарий
09.12.2024 08:59 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2024 09:13 Ответить
Про ***** забув,коцапе ванька-женька..
показать весь комментарий
09.12.2024 07:46 Ответить
Воно в кожній новині сере то лєйтєнантамі то шаурмою.
показать весь комментарий
09.12.2024 08:03 Ответить
До місцевих бухгалтерів,примкнув ще і Остін..Одна Запоріжська АЕС потягне на 50 млрд..Підрахуї фуйові..
показать весь комментарий
09.12.2024 07:43 Ответить
очевидно ж, що мова йде про прямі асигнування, а не збитки
показать весь комментарий
09.12.2024 07:47 Ответить
А було у нього до того 600 мільярдів.
Хренова "математика" виходить...
показать весь комментарий
09.12.2024 08:00 Ответить
а могла б построїти усім рабам золоті унітази.
показать весь комментарий
09.12.2024 08:18 Ответить
Непрофесійна заява
показать весь комментарий
09.12.2024 08:30 Ответить
Натякає на те, що буде підрахунок скільки втратили США. І згодом Goodbye Україна.
показать весь комментарий
09.12.2024 08:42 Ответить
Раніше писали що *уйло на війну накопив 400 мільярдів. Та й зараз економіка по ходу заробляє (не дивлячись на санкції). І ще союзників має які не жуюють червоні лінії . Так що *уйло такими темпами ще довго може воювати
показать весь комментарий
09.12.2024 08:55 Ответить
То він рахував знищену техніку/ракети/літаки/безпілотники??

Тоді взагалі дурню заявив..бо витратити на нове, зроблене..це трішки інше - ніж знищити те, що виготовлено у попередні роки..
показать весь комментарий
09.12.2024 08:58 Ответить
Враховуючи, що аналогічні снаряди-техніка, які нам поставляє США, як мінімум в РФ коштує в 4-5 раз дешевше, то РФ витративши 200 млрд., використала-залучила стільки зброї скільки США мали б нам поставити на суму 800 млрд, як мінімум.
показать весь комментарий
09.12.2024 09:24 Ответить
 
 