З лютого 2022 року Росія витратила на війну понад $200 млрд, - Остін

За перший рік повномасштабної війни в Україні втрати Росії перевищили сумарні витрати в усіх конфліктах після Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу на Національному безпековому Форумі Рональда Рейгана заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Міністерство оборони США.

"Росія витратила вже понад 200 мільярдів доларів. А вбитими і пораненими втратила щонайменше 700 тисяч військових. Таким чином Росія заплатила приголомшливу ціну за дурість Путіна", - заявив глава Пентагону.

Остін наголосив на важливості протидії Кремлю та підтримці України. Він відзначив успіхи міжнародної контактної групи "Рамштайн", яка забезпечила Україну понад 57 мільярдами доларів прямої безпекової допомоги.

"Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі", – підкреслив Остін.

Також він відзначив, що США та їхні союзники уникнули ядерного протистояння з Росією, зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

Нагадаємо, напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін та Умєров обговорили наступне засідання "Рамштайну"