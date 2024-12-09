УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10601 відвідувач онлайн
Новини
2 499 24

З лютого 2022 року Росія витратила на війну понад $200 млрд, - Остін

Кремль витратив понад 200 мільярдів доларів

За перший рік повномасштабної війни в Україні втрати Росії перевищили сумарні витрати в усіх конфліктах після Другої світової війни. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу на Національному безпековому Форумі Рональда Рейгана заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Міністерство оборони США.

"Росія витратила вже понад 200 мільярдів доларів. А вбитими і пораненими втратила щонайменше 700 тисяч військових. Таким чином Росія заплатила приголомшливу ціну за дурість Путіна", - заявив глава Пентагону.

Остін наголосив на важливості протидії Кремлю та підтримці України. Він відзначив успіхи міжнародної контактної групи "Рамштайн", яка забезпечила Україну понад 57 мільярдами доларів прямої безпекової допомоги.

"Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі", – підкреслив Остін.

Також він відзначив, що США та їхні союзники уникнули ядерного протистояння з Росією, зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

Нагадаємо, напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін та Умєров обговорили наступне засідання "Рамштайну"

Автор: 

путін володимир (23785) втрати (4394) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
тут ще важливо скільки втратила за останніх 10-15 років на підготовку до війни
показати весь коментар
09.12.2024 07:37
+4
Про ***** забув,коцапе ванька-женька..
показати весь коментар
09.12.2024 07:46
+4
В Україні нарколига рахує і як завжди бреше..
показати весь коментар
09.12.2024 07:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тут ще важливо скільки втратила за останніх 10-15 років на підготовку до війни
показати весь коментар
09.12.2024 07:37 Відповісти
Остін порахував те що він хотів, Ви порахуйте те що Ви бажаєте
показати весь коментар
09.12.2024 07:40 Відповісти
В Україні нарколига рахує і як завжди бреше..
показати весь коментар
09.12.2024 07:49 Відповісти
кому рахунок хочеш виставити, 73% ідіотів, що прийшли і проголосували за шмарклю, чи шмарклі?
показати весь коментар
09.12.2024 10:43 Відповісти
Не соглашусь .они были бы счастливы дальше спокойно торговать с Европой ..война - это маниакальный бред хутина и его ФСБ шной своры.. бортников патрушев и прочее стадо ..им не надо торговать ..им надо воевать
показати весь коментар
09.12.2024 08:53 Відповісти
А у 1918 хто був замовником війни росіі проти України?
показати весь коментар
09.12.2024 08:59 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2024 09:13 Відповісти
Про ***** забув,коцапе ванька-женька..
показати весь коментар
09.12.2024 07:46 Відповісти
Воно в кожній новині сере то лєйтєнантамі то шаурмою.
показати весь коментар
09.12.2024 08:03 Відповісти
До місцевих бухгалтерів,примкнув ще і Остін..Одна Запоріжська АЕС потягне на 50 млрд..Підрахуї фуйові..
показати весь коментар
09.12.2024 07:43 Відповісти
очевидно ж, що мова йде про прямі асигнування, а не збитки
показати весь коментар
09.12.2024 07:47 Відповісти
А було у нього до того 600 мільярдів.
Хренова "математика" виходить...
показати весь коментар
09.12.2024 08:00 Відповісти
а могла б построїти усім рабам золоті унітази.
показати весь коментар
09.12.2024 08:18 Відповісти
Непрофесійна заява
показати весь коментар
09.12.2024 08:30 Відповісти
Натякає на те, що буде підрахунок скільки втратили США. І згодом Goodbye Україна.
показати весь коментар
09.12.2024 08:42 Відповісти
Раніше писали що *уйло на війну накопив 400 мільярдів. Та й зараз економіка по ходу заробляє (не дивлячись на санкції). І ще союзників має які не жуюють червоні лінії . Так що *уйло такими темпами ще довго може воювати
показати весь коментар
09.12.2024 08:55 Відповісти
То він рахував знищену техніку/ракети/літаки/безпілотники??

Тоді взагалі дурню заявив..бо витратити на нове, зроблене..це трішки інше - ніж знищити те, що виготовлено у попередні роки..
показати весь коментар
09.12.2024 08:58 Відповісти
Враховуючи, що аналогічні снаряди-техніка, які нам поставляє США, як мінімум в РФ коштує в 4-5 раз дешевше, то РФ витративши 200 млрд., використала-залучила стільки зброї скільки США мали б нам поставити на суму 800 млрд, як мінімум.
показати весь коментар
09.12.2024 09:24 Відповісти
 
 