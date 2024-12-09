Ракетный удар РФ по Царичанке: количество жертв возросло до 5

В больнице умер 63-летний мужчина, который пострадал из-за ракетного удара врага по Днепровскому району Днепропетровщины 30 ноября 2024 года.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, более недели врачи боролись за его жизнь. К сожалению, травмы были тяжелыми.

"Это уже пятая жертва той атаки. Соболезнования всем, кто потерял близких", - добавил Лысак.

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Удар по Царичанке 30 ноября 2024 года

Ранее сообщалось, что в результате атаки 30 ноября РФ на Днепропетровщину есть погибшие и пострадавшие. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате вражеского удара четыре человека погибли, повреждена гражданская застройка. По данным ОВА, по состоянию на утро 1 ноября пострадали 24 человека. Госпитализированы 18 человек, 7 человек - в тяжелом состоянии.