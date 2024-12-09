Ракетний удар РФ по Царичанці: кількість жертв зросла до 5

У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар ворога по Дніпровському району Дніпропетровщини 30 листопада 2024 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровоської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, понад тиждень лікарі боролися за його життя. На жаль, травми були заважкими.

"Це вже п'ята жертва тієї атаки. Співчуття всім, хто втратив близьких", - додав Лисак.

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Удар по Царичанці 30 листопада 2024 року

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки 30 листопада РФ на Дніпропетровщину є загиблі та постраждалі. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок ворожого удару чотири людини загинули, пошкоджена цивільна забудова. За даними ОВА, станом на ранок 1 листопада постраждали 24 людини. Госпіталізовані 18 осіб, 7 людей - у важкому стані.