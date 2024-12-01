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Наслідки удару військ РФ по Царичанці: оголошено збір коштів для постраждалих. ФОТОрепортаж

Одна з громад у Дніпровському районі на Дніпропетровщині відновлюється після вчорашньої ворожої атаки.

Про це інформує у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри вчорашню атаку зараз там панує згуртованість. Аби якнайшвидше ліквідувати усі наслідки терору. На місці працюють благодійники. Люди отримують будматеріали для ремонту понівечених осель. Набори для швидкого відновлення - дошки, плівку. Вивозять уламки, розбирають залишки потрощеного даху багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, розгорнуто мобільний пункт поліції для прийому заяв про пошкоджене майно.

Медики продовжують надавати усю необхідну допомогу постраждалим. За останніми даними, постраждало 25 людей. З них семеро на амбулаторному лікуванні. Решта - госпіталізовані.

"На жаль, через вчорашню трагедію обірвалося життя чотирьох людей. Їхні родини можуть отримати матеріальну допомогу від області - 300 тис грн. Кошти не повернуть сім’ям рідних. Та зможуть хоч трохи підтримати у складний час", - наголошує Лисак.

наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку
наслідки атаки на Царичанку

Своєю чергою, Царичанська селищна територіальна громада оголосила збір коштів для постраждалих.

"30 листопада 2024 року внаслідок ракетного удару по селищу Царичанка постраждали мирні жителі. Крім необхідності лікування, у багатьох людей пошкоджене або знищене майно. З метою допомоги постраждалим організовано збір коштів. Ваш внесок може стати підтримкою для тих, хто цього потребує!", - йдеться у повідомленні.

Реквізити для переказу коштів:

ГО "Об’єднання для майбутнього"

р/рUA263052990000026001050503043

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 37730646

Призначення платежу: "Допомога постраждалим від ракетного удару".

Удар по Царичанці 30 листопада 2024 року

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки 30 листопада РФ на Дніпропетровщину є загиблі та постраждалі. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок ворожого удару чотири людини загинули, пошкоджена цивільна забудова. За даними ОВА, станом на ранок 1 листопада постраждали 24 людини. Госпіталізовані 18 осіб, 7 людей - у важкому стані.

Автор: 

Дніпропетровська область (3712) Царичанка (5)


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"Фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма."

А рашизм?
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01.12.2024 11:44 Відповісти
одно плюс другое.
вообще-то не фашизм. а соцал-снационализм. гитлер - соціал-националист.
фашистьі бьіли в италии.
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01.12.2024 12:04 Відповісти
Лєнін італійським комуністам про Муссоліні, - «Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе...».

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01.12.2024 12:45 Відповісти
взагалі-то націонал-соціаліст...
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12.12.2024 10:25 Відповісти
Коли -ж ця зрадницька гнида здохне.....
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01.12.2024 11:48 Відповісти
Збір коштів оголосили в ОПісі дЄрмака чи в оточенні Лідора ? Якщо так, то не чекайте коштів українці. Лідор скоріше вдавиться ніж проявить гуманність. Це у КІНО можна сльозу пустити, кулачки стиснути, брови насупити, руки заламати, ... іноземців по Бучі та Ірпеню водити. У парламентах тільняшку до пупа рвати. Немає у Лідора співчуття до своїх виборців ! І не було ніколи. Всі вони гвинтики у його механізмі. Зламався гвинтик - на смітник. Так казала про путіна журналістка А. Политковская. Українці отримали свого доморощеного ***** 2.0. І не українця.
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01.12.2024 12:13 Відповісти
 
 