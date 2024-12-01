Наслідки удару військ РФ по Царичанці: оголошено збір коштів для постраждалих. ФОТОрепортаж

Одна з громад у Дніпровському районі на Дніпропетровщині відновлюється після вчорашньої ворожої атаки.

Про це інформує у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри вчорашню атаку зараз там панує згуртованість. Аби якнайшвидше ліквідувати усі наслідки терору. На місці працюють благодійники. Люди отримують будматеріали для ремонту понівечених осель. Набори для швидкого відновлення - дошки, плівку. Вивозять уламки, розбирають залишки потрощеного даху багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, розгорнуто мобільний пункт поліції для прийому заяв про пошкоджене майно.

Медики продовжують надавати усю необхідну допомогу постраждалим. За останніми даними, постраждало 25 людей. З них семеро на амбулаторному лікуванні. Решта - госпіталізовані.

"На жаль, через вчорашню трагедію обірвалося життя чотирьох людей. Їхні родини можуть отримати матеріальну допомогу від області - 300 тис грн. Кошти не повернуть сім’ям рідних. Та зможуть хоч трохи підтримати у складний час", - наголошує Лисак.



















Своєю чергою, Царичанська селищна територіальна громада оголосила збір коштів для постраждалих.

"30 листопада 2024 року внаслідок ракетного удару по селищу Царичанка постраждали мирні жителі. Крім необхідності лікування, у багатьох людей пошкоджене або знищене майно. З метою допомоги постраждалим організовано збір коштів. Ваш внесок може стати підтримкою для тих, хто цього потребує!", - йдеться у повідомленні.

Реквізити для переказу коштів:

ГО "Об’єднання для майбутнього"

р/рUA263052990000026001050503043

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 37730646

Призначення платежу: "Допомога постраждалим від ракетного удару".

Удар по Царичанці 30 листопада 2024 року

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки 30 листопада РФ на Дніпропетровщину є загиблі та постраждалі. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок ворожого удару чотири людини загинули, пошкоджена цивільна забудова. За даними ОВА, станом на ранок 1 листопада постраждали 24 людини. Госпіталізовані 18 осіб, 7 людей - у важкому стані.