Совет ЕС одобрил выплату Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility, - Шмыгаль

9 декабря Совет ЕС одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о получении €4,2 млрд в этом месяце, что доведет общую нынешнюю помощь по этой инициативе до €16 млрд.

"Такая финансовая поддержка демонстрирует решимость усиливать нашу экономику, поддерживать ключевые реформы и евроинтеграционные стремления, а также укреплять Украину на пути к победе.

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Вместе строим будущее, основанное на стабильности, демократии и единстве Европы", - добавил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Эстония выделит Украине EUR100 млн ежегодно на оборону.