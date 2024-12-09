Совет ЕС одобрил выплату Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility, - Шмыгаль
9 декабря Совет ЕС одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, речь идет о получении €4,2 млрд в этом месяце, что доведет общую нынешнюю помощь по этой инициативе до €16 млрд.
"Такая финансовая поддержка демонстрирует решимость усиливать нашу экономику, поддерживать ключевые реформы и евроинтеграционные стремления, а также укреплять Украину на пути к победе.
Вместе строим будущее, основанное на стабильности, демократии и единстве Европы", - добавил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль сообщил, что Эстония выделит Украине EUR100 млн ежегодно на оборону.
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Стефанішина (яка підозрювана в розкраданні бюджетних коштів, і яку як бронь та посміховисько призначили главою юстицій) допомагає татарову зачистити інформаційне поле.
Створюють гулаг, ще до окупації(