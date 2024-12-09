Рада ЄС схвалила виплату Україні €4,2 млрд в межах Ukraine Facility, - Шмигаль

9 грудня Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мова про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд.

"Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги.

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Разом будуємо майбутнє, засноване на стабільності, демократії та єдності Європи", - додав Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомив, що Естонія виділить Україні EUR100 млн щорічно на оборону.