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Новини
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Рада ЄС схвалила виплату Україні €4,2 млрд в межах Ukraine Facility, - Шмигаль

Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині завершено на 99,9%

9 грудня Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мова про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд.

"Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги.

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Разом будуємо майбутнє, засноване на стабільності, демократії та єдності Європи", - додав Шмигаль

Раніше Шмигаль повідомив, що Естонія виділить Україні EUR100 млн щорічно на оборону.

Автор: 

фінансування (3109) Євросоюз (13381) Шмигаль Денис (4569)


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А закон про угоди зі слідством відкатили назад. Тепер додають цю кульгаву качку до ще більших зашкварних проектів що мертвонароджені. Це творці правок лозового- іонушеца.
Стефанішина (яка підозрювана в розкраданні бюджетних коштів, і яку як бронь та посміховисько призначили главою юстицій) допомагає татарову зачистити інформаційне поле.
Створюють гулаг, ще до окупації(
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09.12.2024 14:15 Відповісти
 
 