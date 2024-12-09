Естонія виділить Україні EUR100 млн щорічно на оборону, - Шмигаль

Естонія підтримує оборону України, виділяючи EUR542 млн й активно долучається до її відновлення.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль зявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми провели конструктивні переговори з широкого кола питань і окреслили наші спільні позиції. Вдячний за масштабну оборонну підтримку з боку Естонії, яка вже сягнула майже EUR542 млн або 1,4% від ВВП країни. Знаковим стало рішення Естонії щорічно виділяти для оборони України щонайменше 0,25% від свого ВВП", - сказав Шмигаль.

Крістен Міхал, своєю чергою, підкреслив, що щорічне виділення 0,25% ВВП для підтримки України є зобов'язанням його країни: "Це означатиме, що щорічно Україна отримуватиме від нас EUR100 млн. Ми намагаємося підштовхнути наших партнерів і союзників до того, щоб вони зробили те саме".

Естонський прем'єр також закликав європейських партнерів до посилення оборонних можливостей у виробництві боєприпасів для України.

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Крім того, Естонія активно бере участь у відновленні України. Як зазначив Шмигаль, ця країна першою оголосила патронат над Житомирською областю.

За словами прем'єра, у сфері енергетики Естонія зробила значний внесок у стійкість України. Лише через механізм цивільного захисту ЄС передано понад 140 трансформаторів та понад 300 одиниць енергетичного обладнання. Також Естонія виділила EUR400 тис. до Фонду енергетичної підтримки України.

"Найближчим часом в Україну надійде енергоблок з естонської електростанції, він зможе забезпечити електроенергією 150 тис. людей. Також обговорюємо передачу у 2025 році ще двох енергоблоків", - додав Шмигаль.

За результатами зустрічі сторони підписали спільну заяву, яка передбачає посилення двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, до Києва із офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, щоб обговорити шлях Укаїни до ЄС та НАТО.

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