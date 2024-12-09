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Новости Война
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Эстония выделит Украине EUR100 млн ежегодно на оборону, - Шмыгаль

Естонія оголосила щорічну підтримку оборони України у розмірі 0,25% ВВП

Эстония поддерживает оборону Украины, выделяя EUR542 млн и активно приобщается к ее восстановлению.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль зявил во время встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы провели конструктивные переговоры по широкому кругу вопросов и очертили наши общие позиции. Благодарен за масштабную оборонную поддержку со стороны Эстонии, которая уже достигла почти EUR542 млн или 1,4% от ВВП страны. Знаковым стало решение Эстонии ежегодно выделять для обороны Украины не менее 0,25% от своего ВВП", - сказал Шмыгаль.

Кристен Михал, в свою очередь, подчеркнул, что ежегодное выделение 0,25% ВВП для поддержки Украины является обязательством его страны: "Это будет означать, что ежегодно Украина будет получать от нас EUR100 млн. Мы пытаемся подтолкнуть наших партнеров и союзников к тому, чтобы они сделали то же самое".

Эстонский премьер также призвал европейских партнеров к усилению оборонных возможностей в производстве боеприпасов для Украины.

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Кроме того, Эстония активно участвует в восстановлении Украины. Как отметил Шмыгаль, эта страна первой объявила патронат над Житомирской областью.

По словам премьера, в сфере энергетики Эстония сделала значительный вклад в устойчивость Украины.Только через механизм гражданской защиты ЕС передано более 140 трансформаторов и более 300 единиц энергетического оборудования. Также Эстония выделила EUR400 тыс. в Фонд энергетической поддержки Украины.

"В ближайшее время в Украину поступит энергоблок с эстонской электростанции, он сможет обеспечить электроэнергией 150 тыс. человек. Также обсуждаем передачу в 2025 году еще двух энергоблоков", - добавил Шмыгаль.

По результатам встречи стороны подписали совместное заявление, которое предусматривает усиление двустороннего сотрудничества.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы обсудить путь Укаины в ЕС и НАТО.

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Автор: 

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Разом з попередньою новиною - 200 лямів?
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09.12.2024 13:20 Ответить
Так можна ще до вечора і 300 натягнути .
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09.12.2024 13:33 Ответить
Дивись не вдавись.
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09.12.2024 13:33 Ответить
Дякуємо народу і уряду Естонії за допомогу ! маленька країна допомагає нам і яка огида до своєї мерзоти яка під час війни грабує країну.
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09.12.2024 14:38 Ответить
 
 