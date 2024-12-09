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Обстрелы Донецкой области: погибла женщина, по меньшей мере 4 раненых

Обстріли Донеччини

Войска РФ 9 декабря 2024 года продолжали обстреливать территорию Донецкой области. 1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних ударов по северу Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Старой Николаевке Ильиновской громады россияне убили 91-летнюю женщину, ранили двух человек. Поврежден магазин и 3 транспортных средства.

Также отмечается, что в Константиновке ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома, многоэтажка, 2 админздания, 2 магазина, 2 нежилых помещения и 2 инфраструктурных объекта.

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"Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", - обращается Филашкин к жителям региона.

Автор: 

обстрел (27114) Донецкая область (9636) жертва (299) Старая Николаевка (5) Константиновка (1740)


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