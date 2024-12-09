Обстріли Донеччини: загинула жінка, щонайменше 4 поранених
Війська РФ 9 грудня 2024 року продовжували обстрілювати територію Донецької області. 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по півночі Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку, поранили двох людей. Пошкоджено крамницю і 3 транспортні засоби.
Також зазначається, що у Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти.
"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", - звертається Філашкін до мешканців регіону.
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