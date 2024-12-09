Рашисты атаковали беспилотником энергетиков на Днепропетровщине

Вражеский беспилотник атаковал энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, энергетики выполняли восстановительные работы вблизи зоны боевых действий. Во время ремонта российский дрон попал в их автомобиль и взорвался.

"К счастью, один из энергетиков заблаговременно заметил дрон, поэтому они успели найти безопасное место и никто из ремонтной бригады не пострадал", - отмечают в компании.

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Несмотря на все риски, энергетики продолжают работать.