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Рашисти атакували безпілотником енергетиків на Дніпропетровщині

Удар по енергетиках на Дніпропетровщині

Ворожий безпілотник атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, енергетики виконували відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у їхній автомобіль та вибухнув.

"На щастя, один з енергетиків завчасно помітив дрон, тому вони встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав", - наголошують у компанії.

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Попри всі ризики, енергетики продовжують працювати.

Автор: 

обстріл (28365) ДТЕК (1982) Дніпропетровська область (3701)


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