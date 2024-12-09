Рашисти атакували безпілотником енергетиків на Дніпропетровщині
Ворожий безпілотник атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, енергетики виконували відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у їхній автомобіль та вибухнув.
"На щастя, один з енергетиків завчасно помітив дрон, тому вони встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав", - наголошують у компанії.
Попри всі ризики, енергетики продовжують працювати.
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