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Лукашенко помиловал 29 политзаключенных

Лукашенко помилував політв’язнів

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 29 белорусов, осужденных по так называемым "экстремистским" статьям. Среди помилованных 11 женщин и 18 мужчин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио свобода.

Среди помилованных 15 имеют хронические заболевания, двое являются инвалидами, трое - пенсионеры, шесть помилованных - в возрасте до 25 лет.

"Все они признали свою вину, раскаялись в содеянном и подали ходатайство о помиловании", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Это уже седьмое помилование политзаключенных за последние полгода. До этого в 2024 году Лукашенко помиловал всего 175 политзаключенных.

Как отмечается, по состоянию на 9 декабря в Беларуси за решеткой остаются 1283 политзаключенных, признанных правозащитным сообществом. Реальное количество политзаключенных в Беларуси может быть больше. Всего с лета 2020 года правозащитное сообщество признало политзаключенными почти 3600 человек (из них 656 женщин). Многие из них уже вышли на свободу, полностью отбыв наказание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, осужденных за "преступления протестного направления"

В то же время в Беларуси продолжаются задержания, аресты и суды по политически мотивированным обвинениям; людей привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности, включая лишение свободы. После объявления даты новых президентских выборов в Беларуси репрессии в стране усилились: с конца октября белорусские правозащитники фиксируют массовые задержания по всей стране.

Напомним, по данным белорусского правозащитного центра "Вясна" в местах лишения свободы Беларуси остаются по меньшей мере 12 граждан Украины, которых обвиняют в "агентурной деятельности", "шпионаже" и по другим политически мотивированным уголовным статьям.

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) помилование (219)


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Топ комментарии
+8
Хоч асад іще живий, але смаженим пахне вже йомайо сильно
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09.12.2024 17:36
+3
Очко у Бульбофюрера після Асад-капут заграло!

І що, допомогли тобі твої кацапи?!
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09.12.2024 17:42
+2
Картопефюрер важає шо у Ростові що на том Дону, гуртожиток вже вісь заселений? Йому то чого боятись з населеням з терпіл?
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09.12.2024 17:43
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Хоч асад іще живий, але смаженим пахне вже йомайо сильно
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09.12.2024 17:36 Ответить
Що сталося? Невже бульбофюрер захворів?
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09.12.2024 17:39 Ответить
Очко у Бульбофюрера після Асад-капут заграло!

І що, допомогли тобі твої кацапи?!
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09.12.2024 17:42 Ответить
Отак із ними треба, а то "перемовини", "угода", "безпека", "мир" - тьфу!
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09.12.2024 17:44 Ответить
Картопефюрер важає шо у Ростові що на том Дону, гуртожиток вже вісь заселений? Йому то чого боятись з населеням з терпіл?
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09.12.2024 17:43 Ответить
"бацька" такому шпагаті, що лиш кінчиками нігтів чіпляється.
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09.12.2024 17:44 Ответить
який "бацька"? ************ звичайний
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09.12.2024 17:56 Ответить
Зов кабзона
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09.12.2024 17:46 Ответить
Бульбособаки гірші за свинособак..Зайдіть в чатрулетку і поспілкуйтесь з ними...
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09.12.2024 18:17 Ответить
Лушпайненко, розкажи своiм спiввiтчизникам про своiх надiйних портнерiв!
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09.12.2024 18:56 Ответить
Выродок все делает с прицелом на будущее - кто знает, как все закончится для ***** и ращьки? Если вдруг что-то пойдет не так, тогда Лука вылезет на трибуну - "а я не такой! я не диктатор, ось смотрите, я политических только понарошку сажал, а потом сразу отпускал!"
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09.12.2024 20:09 Ответить
Усатый хрен 👺
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10.12.2024 04:36 Ответить
 
 