Лукашенко помиловал 29 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 29 белорусов, осужденных по так называемым "экстремистским" статьям. Среди помилованных 11 женщин и 18 мужчин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио свобода.

Среди помилованных 15 имеют хронические заболевания, двое являются инвалидами, трое - пенсионеры, шесть помилованных - в возрасте до 25 лет.

"Все они признали свою вину, раскаялись в содеянном и подали ходатайство о помиловании", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Это уже седьмое помилование политзаключенных за последние полгода. До этого в 2024 году Лукашенко помиловал всего 175 политзаключенных.

Как отмечается, по состоянию на 9 декабря в Беларуси за решеткой остаются 1283 политзаключенных, признанных правозащитным сообществом. Реальное количество политзаключенных в Беларуси может быть больше. Всего с лета 2020 года правозащитное сообщество признало политзаключенными почти 3600 человек (из них 656 женщин). Многие из них уже вышли на свободу, полностью отбыв наказание.

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В то же время в Беларуси продолжаются задержания, аресты и суды по политически мотивированным обвинениям; людей привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности, включая лишение свободы. После объявления даты новых президентских выборов в Беларуси репрессии в стране усилились: с конца октября белорусские правозащитники фиксируют массовые задержания по всей стране.

Напомним, по данным белорусского правозащитного центра "Вясна" в местах лишения свободы Беларуси остаются по меньшей мере 12 граждан Украины, которых обвиняют в "агентурной деятельности", "шпионаже" и по другим политически мотивированным уголовным статьям.