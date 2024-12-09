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Новини
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Лукашенко помилував 29 політв’язнів

Лукашенко помилував політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував ще 29 білорусів, засуджених за так званими "екстремістськими" статтями. Серед помилуваних 11 жінок і 18 чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.

Серед помилуваних 15 мають хронічні захворювання, двоє є інвалідами, троє – пенсіонери, шість помилуваних – віком до 25 років.

"Усі вони визнали свою провину, розкаялися у скоєному та подали клопотання про помилування", – повідомляє пресслужба Лукашенка.

Це вже сьоме помилування політв’язнів упродовж останніх пів року. До цього у 2024 році Лукашенко помилував загалом 175 політв’язнів.

Як зазначається, станом на 9 грудня в Білорусі за ґратами залишаються 1283 політв’язні, визнані правозахисною спільнотою. Реальна кількість політв’язнів у Білорусі може бути більшою. Загалом з літа 2020 року правозахисна спільнота визнала політв’язнями майже 3600 людей (з них 656 жінок). Багато з них уже вийшли на волю, повністю відбувши покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко помилував 30 політичних в’язнів, засуджених за "злочини протестного спрямування"

Водночас у Білорусі тривають затримання, арешти та суди за політично мотивованими звинуваченнями; людей притягують як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, включно з позбавленням волі. Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися: з кінця жовтня білоруські правозахисники фіксують масові затримання по всій країні.

Нагадаємо, за даними білоруського правозахисного центру "Вясна" у місцях позбавлення волі Білорусі залишаються щонайменше 12 громадян України, яких звинувачують у "агентурній діяльності", "шпигунстві" та за іншими політично мотивованими кримінальними статтями.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) помилування (112)


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Топ коментарі
+8
Хоч асад іще живий, але смаженим пахне вже йомайо сильно
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09.12.2024 17:36
+3
Очко у Бульбофюрера після Асад-капут заграло!

І що, допомогли тобі твої кацапи?!
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09.12.2024 17:42
+2
Картопефюрер важає шо у Ростові що на том Дону, гуртожиток вже вісь заселений? Йому то чого боятись з населеням з терпіл?
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09.12.2024 17:43
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Хоч асад іще живий, але смаженим пахне вже йомайо сильно
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09.12.2024 17:36 Відповісти
Що сталося? Невже бульбофюрер захворів?
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09.12.2024 17:39 Відповісти
Очко у Бульбофюрера після Асад-капут заграло!

І що, допомогли тобі твої кацапи?!
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09.12.2024 17:42 Відповісти
Отак із ними треба, а то "перемовини", "угода", "безпека", "мир" - тьфу!
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09.12.2024 17:44 Відповісти
Картопефюрер важає шо у Ростові що на том Дону, гуртожиток вже вісь заселений? Йому то чого боятись з населеням з терпіл?
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09.12.2024 17:43 Відповісти
"бацька" такому шпагаті, що лиш кінчиками нігтів чіпляється.
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09.12.2024 17:44 Відповісти
який "бацька"? ************ звичайний
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09.12.2024 17:56 Відповісти
Зов кабзона
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09.12.2024 17:46 Відповісти
Бульбособаки гірші за свинособак..Зайдіть в чатрулетку і поспілкуйтесь з ними...
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09.12.2024 18:17 Відповісти
Лушпайненко, розкажи своiм спiввiтчизникам про своiх надiйних портнерiв!
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09.12.2024 18:56 Відповісти
Выродок все делает с прицелом на будущее - кто знает, как все закончится для ***** и ращьки? Если вдруг что-то пойдет не так, тогда Лука вылезет на трибуну - "а я не такой! я не диктатор, ось смотрите, я политических только понарошку сажал, а потом сразу отпускал!"
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09.12.2024 20:09 Відповісти
Усатый хрен 👺
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10.12.2024 04:36 Відповісти
 
 