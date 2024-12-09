Лукашенко помилував 29 політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував ще 29 білорусів, засуджених за так званими "екстремістськими" статтями. Серед помилуваних 11 жінок і 18 чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.

Серед помилуваних 15 мають хронічні захворювання, двоє є інвалідами, троє – пенсіонери, шість помилуваних – віком до 25 років.

"Усі вони визнали свою провину, розкаялися у скоєному та подали клопотання про помилування", – повідомляє пресслужба Лукашенка.

Це вже сьоме помилування політв’язнів упродовж останніх пів року. До цього у 2024 році Лукашенко помилував загалом 175 політв’язнів.

Як зазначається, станом на 9 грудня в Білорусі за ґратами залишаються 1283 політв’язні, визнані правозахисною спільнотою. Реальна кількість політв’язнів у Білорусі може бути більшою. Загалом з літа 2020 року правозахисна спільнота визнала політв’язнями майже 3600 людей (з них 656 жінок). Багато з них уже вийшли на волю, повністю відбувши покарання.

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Водночас у Білорусі тривають затримання, арешти та суди за політично мотивованими звинуваченнями; людей притягують як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, включно з позбавленням волі. Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися: з кінця жовтня білоруські правозахисники фіксують масові затримання по всій країні.

Нагадаємо, за даними білоруського правозахисного центру "Вясна" у місцях позбавлення волі Білорусі залишаються щонайменше 12 громадян України, яких звинувачують у "агентурній діяльності", "шпигунстві" та за іншими політично мотивованими кримінальними статтями.