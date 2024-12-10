124 воздушных цели россиян уничтожила ПВО Сухопутных войск за неделю. ИНФОГРАФИКА
В течение прошлой недели подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 124 средства воздушной разведки и нападения противника.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, среди уничтоженных воздушных целей оккупантов:
- БпЛА Shahed-131/136 - 91 ед;
- БпЛА "Орлан" 10/30 - 3 ед;
- БпЛА Zala - 9 ед;
- БпЛА Supercam - 4 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 9 ед;
- БпЛА "Молния" - 3 ед.
- БпЛА "Привет-82" - 5 ед.
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