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Новости Война
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124 воздушных цели россиян уничтожила ПВО Сухопутных войск за неделю. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО Сухопутних військ

В течение прошлой недели подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 124 средства воздушной разведки и нападения противника.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, среди уничтоженных воздушных целей оккупантов:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 91 ед;
  • БпЛА "Орлан" 10/30 - 3 ед;
  • БпЛА Zala - 9 ед;
  • БпЛА Supercam - 4 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 9 ед;
  • БпЛА "Молния" - 3 ед.
  • БпЛА "Привет-82" - 5 ед.

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Робота ППО Сухопутних військ

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Автор: 

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