Пограничники из стрелкового оружия сбили российский БпЛА на Сумщине. ФОТО

Вчера, во время воздушной атаки по территории Украины с применением ударных беспилотников, на Сумщине пограничники сбили вражеский беспилотный аппарат самолетного типа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

БпЛА удалось сбить в результате меткого огня из стрелкового оружия, вероятно он собирал разведывательные данные в украинском пограничье.





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