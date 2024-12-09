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Пограничники из стрелкового оружия сбили российский БпЛА на Сумщине. ФОТО

Вчера, во время воздушной атаки по территории Украины с применением ударных беспилотников, на Сумщине пограничники сбили вражеский беспилотный аппарат самолетного типа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Збитий російський безпілотник на Сумщині

БпЛА удалось сбить в результате меткого огня из стрелкового оружия, вероятно он собирал разведывательные данные в украинском пограничье.

прикордонники збили БпЛА на Сумщині
прикордонники збили БпЛА на Сумщині

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прикордонники збили БпЛА на Сумщині

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