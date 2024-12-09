Пограничники из стрелкового оружия сбили российский БпЛА на Сумщине. ФОТО
Вчера, во время воздушной атаки по территории Украины с применением ударных беспилотников, на Сумщине пограничники сбили вражеский беспилотный аппарат самолетного типа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
БпЛА удалось сбить в результате меткого огня из стрелкового оружия, вероятно он собирал разведывательные данные в украинском пограничье.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль