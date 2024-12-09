Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський БпЛА на Сумщині. ФОТО
Учора, під час повітряної атаки по території України із застосуванням ударних безпілотників, на Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотний апарат літакового типу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
БпЛА вдалося збити в результаті влучного вогню зі стрілецької зброї, ймовірно він збирав розвідувальні дані в українському прикордонні.
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