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Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський БпЛА на Сумщині. ФОТО

Учора, під час повітряної атаки по території України із застосуванням ударних безпілотників, на Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотний апарат літакового типу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Збитий російський безпілотник на Сумщині

БпЛА вдалося збити в результаті влучного вогню зі стрілецької зброї, ймовірно він збирав розвідувальні дані в українському прикордонні.

прикордонники збили БпЛА на Сумщині
прикордонники збили БпЛА на Сумщині

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прикордонники збили БпЛА на Сумщині

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безпілотник (4133) ППО (3172) прикордонники (1095) Сумська область (3644) війна в Україні (3738)


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