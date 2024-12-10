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"Птахи Мадяра" станут отдельной бригадой Сил беспилотных систем

Птахи Мадяра стануть окремою бригадою Сил безпілотних систем

Полк "Птахи Мадяра" станет отдельной бригадой Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил командир Роберт Бровди (Мадьяр), информирует Цензор.НЕТ.

"Птахи Мадяра" трансформируются в Отдельную бригаду БПС ВСУ. В частности, в течение всего 2024 года из роты РУБАК через отдельный батальон, отдельный полк в отдельную 414-ю бригаду БПС", - говорится в сообщении.

Мадьяр объявил о наборе личного состава в связи с переходом в отдельную бригаду.

Как отмечается, там ищут как гражданских, так и уже военнослужащих, в частности тех, кто находится в самовольном оставлении части.

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Птахи Мадяра заявили про трансформацію в окрему бригаду

Автор: 

ВСУ (6577) Бровди Роберт Мадяр (16) Силы беспилотных систем (92)


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А під Покровськом дронів зовсім нема. Це як зрозуміти?
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10.12.2024 21:24 Ответить
Мадяр наче не на тому напрямку стоїть
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10.12.2024 22:13 Ответить
Так у цьому і питання, де повна срака - дронів немає, а десь бригаду створюють.
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10.12.2024 22:22 Ответить
справді гарно... все гарно, що ворогу зле!
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10.12.2024 21:29 Ответить
Чому мобілізовані вісімнадцятилітні не можуть керувати дронами?

Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71, ОRION.........., які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.
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10.12.2024 21:38 Ответить
Вдалого полювання, рідненькі.
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10.12.2024 22:02 Ответить
Птахи Мадяра трансформуються у Окрему бригаду БпС ЗСУ. Оголошення збору та набору ОС‼️
https://www.youtube.com/watch?v=1vv-9L0O7kg
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10.12.2024 22:49 Ответить
З огляду на досвід і результати "Птахів Мадяра", трансформація в бригаду виглядає цілком правильною.
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10.12.2024 22:57 Ответить
Перепрошую. Давно питання виникло.
А дрони у бригади, та навіть у полка Мадьяра звідки? Від народа чи від оборонпрому?
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11.12.2024 06:25 Ответить
 
 