"Птахи Мадяра" станут отдельной бригадой Сил беспилотных систем

Полк "Птахи Мадяра" станет отдельной бригадой Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил командир Роберт Бровди (Мадьяр), информирует Цензор.НЕТ.

"Птахи Мадяра" трансформируются в Отдельную бригаду БПС ВСУ. В частности, в течение всего 2024 года из роты РУБАК через отдельный батальон, отдельный полк в отдельную 414-ю бригаду БПС", - говорится в сообщении.

Мадьяр объявил о наборе личного состава в связи с переходом в отдельную бригаду.

Как отмечается, там ищут как гражданских, так и уже военнослужащих, в частности тех, кто находится в самовольном оставлении части.

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