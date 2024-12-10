РФ ежедневно теряет на войне против Украины 2 тысячи солдат, она не нападет на страны НАТО, - глава МИД Латвии Браже
Россия сейчас не будет нападать на страны НАТО, поскольку она истощена из-за полномасштабной войны против Украины.
Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в НАТО. Нет, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что это будет означать гораздо больше осложнений, чем она уже имеет в Украине",- сказала Браже.
Она отметила, что Россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. В целом, по словам министра, потери РФ составляют 600-700 тысяч убитых и тяжелораненых.
Кроме этого, Браже отметила, что Россия имеет проблемы в экономике.
"В России дела идут не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому мы не имеем прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне", - сказала чиновник.
Также она заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации.
Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы - до конца этого десятилетия.
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Звичайно, ні.
Но хорохориться вєлічіє обязиваєт жи ж!
И самое главное это не эта самая математика а дух солдат, желание убивать, и умирать убивая. И просто рисковать жизнью даже без шанса увидеть врага. у Асада было чуть ли не 600 000 армии с резервами , боевой опыт и тд, были кацапы, куча авиации и танков и где это все сейчас? Несколько тысяч бармалеев в тапках и на пикапах забрали всё.
А вот не знаю как там в Латвии а у Литвы нет ни одного танка. А что есть ? 200 американцев и 500 немцев там сидящих? Надолго их хватит? Если они ещё откроют огонь на поражение. И явно они не записывались в армию что бы в окопах сидеть. Что ещё есть? Есть желание стрелять из каждого окна по врагу как делали чеченцы, положить хотя бы половину взрослого населения что бы отстоять свободу? Нет конечно же. Ну а на нет и суда нет. Если им это не надо, зачем это кому либо ещё? Ну вот кому, когда зачем то нужны были чужие проблемы?
мені подобається цей оптимізм