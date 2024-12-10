РФ ежедневно теряет на войне против Украины 2 тысячи солдат, она не нападет на страны НАТО, - глава МИД Латвии Браже

Россия сейчас не будет нападать на страны НАТО, поскольку она истощена из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в НАТО. Нет, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что это будет означать гораздо больше осложнений, чем она уже имеет в Украине",- сказала Браже.

Она отметила, что Россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. В целом, по словам министра, потери РФ составляют 600-700 тысяч убитых и тяжелораненых.

Кроме этого, Браже отметила, что Россия имеет проблемы в экономике.

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"В России дела идут не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому мы не имеем прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне", - сказала чиновник.

Также она заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы - до конца этого десятилетия.

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