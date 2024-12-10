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Новости Война
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РФ ежедневно теряет на войне против Украины 2 тысячи солдат, она не нападет на страны НАТО, - глава МИД Латвии Браже

Браже про ймовірність нападу РФ на НАТО

Россия сейчас не будет нападать на страны НАТО, поскольку она истощена из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в НАТО. Нет, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что это будет означать гораздо больше осложнений, чем она уже имеет в Украине",- сказала Браже.

Она отметила, что Россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. В целом, по словам министра, потери РФ составляют 600-700 тысяч убитых и тяжелораненых.

Кроме этого, Браже отметила, что Россия имеет проблемы в экономике.

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"В России дела идут не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому мы не имеем прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне", - сказала чиновник.

Также она заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы - до конца этого десятилетия.

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Автор: 

Латвия (1332) НАТО (9977) россия (95467) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+10
Я навіть знаю чому пані впевнена. Бо знає, що Україну примусять мобілізувати всіх поголовно та відправити їх без надання ******** зброї на фронт. А вже після окупації України мобілізаційний ресурс Кацастану неуможливиться поповненням українцями для нападу на Європу. Бо нас ще раніше повбивають. Хитрий план, як на мене. Але вас, Захід, він не спасе. У кацапів ще до куа корейців та китайців які залюбки допоможуть козлобородим братам гвалтувати берлінських дівчат.
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10.12.2024 21:58
+9
Трохи наївна жіночка ...тому шо китай чекає коли русня окупує всю Україну ...і потім китайські війська почнуть топтатися по ЄС ...північні корейці ,не дадуть збрихати ...
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10.12.2024 21:51
+7
Наоборот нападет, после таких то инвестиций. Опыт растет. Экономику с военных рельс никто уже назад переводить не будет.
И самое главное это не эта самая математика а дух солдат, желание убивать, и умирать убивая. И просто рисковать жизнью даже без шанса увидеть врага. у Асада было чуть ли не 600 000 армии с резервами , боевой опыт и тд, были кацапы, куча авиации и танков и где это все сейчас? Несколько тысяч бармалеев в тапках и на пикапах забрали всё.
А вот не знаю как там в Латвии а у Литвы нет ни одного танка. А что есть ? 200 американцев и 500 немцев там сидящих? Надолго их хватит? Если они ещё откроют огонь на поражение. И явно они не записывались в армию что бы в окопах сидеть. Что ещё есть? Есть желание стрелять из каждого окна по врагу как делали чеченцы, положить хотя бы половину взрослого населения что бы отстоять свободу? Нет конечно же. Ну а на нет и суда нет. Если им это не надо, зачем это кому либо ещё? Ну вот кому, когда зачем то нужны были чужие проблемы?
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10.12.2024 22:09
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Та ви вже там якось визначтесь. Влаштували ромашку - нападе, не нападе...
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10.12.2024 21:49 Ответить
Росія зараз не нападатиме на країни НАТО, оскільки вона виснажена
Звичайно, ні.
Но хорохориться вєлічіє обязиваєт жи ж!
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10.12.2024 21:50 Ответить
Трохи наївна жіночка ...тому шо китай чекає коли русня окупує всю Україну ...і потім китайські війська почнуть топтатися по ЄС ...північні корейці ,не дадуть збрихати ...
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10.12.2024 21:51 Ответить
Або Китай раніше піде на Тайвань
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10.12.2024 21:56 Ответить
Тайвань рядом ...може почекати ...там хліба нема ...голодом морить пів світу , навіть не використовуючі зброю ,можно цей світ ,примусити благати про шматочок хліба !
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10.12.2024 22:18 Ответить
Тайвань это горы и агрессивное , вооруженное население. Половина или сколько то там голосует за прокитайские партии. Куча народу и там и там имеет акции обоих стран. Вряд ли они напролом полезут
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10.12.2024 22:18 Ответить
Я навіть знаю чому пані впевнена. Бо знає, що Україну примусять мобілізувати всіх поголовно та відправити їх без надання ******** зброї на фронт. А вже після окупації України мобілізаційний ресурс Кацастану неуможливиться поповненням українцями для нападу на Європу. Бо нас ще раніше повбивають. Хитрий план, як на мене. Але вас, Захід, він не спасе. У кацапів ще до куа корейців та китайців які залюбки допоможуть козлобородим братам гвалтувати берлінських дівчат.
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10.12.2024 21:58 Ответить
скотський план, як на мене. І я втомився запитувати, куда дивиться Бог
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10.12.2024 23:25 Ответить
Вниз. На людей.
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11.12.2024 01:12 Ответить
Всіх не повбивають. У кацапів великі плани на нашу молодь. Кажуть, через рік-два ;правильного; телебачення самі в їхню армію люди йтимуть. Зрештою, і справді можуть зняти сотню серіальчиків на кшталт ;Слуга народу;.
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11.12.2024 05:45 Ответить
Уявляю, як Латвія виснажит расию,?! 10 000 як мінімум в день !!!
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10.12.2024 22:00 Ответить
Ну,то розслабтесь,а потім вас раптом вагонами знову до Сибіру вивезуть,і цього разу назавжди(((
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10.12.2024 22:04 Ответить
Наоборот нападет, после таких то инвестиций. Опыт растет. Экономику с военных рельс никто уже назад переводить не будет.
И самое главное это не эта самая математика а дух солдат, желание убивать, и умирать убивая. И просто рисковать жизнью даже без шанса увидеть врага. у Асада было чуть ли не 600 000 армии с резервами , боевой опыт и тд, были кацапы, куча авиации и танков и где это все сейчас? Несколько тысяч бармалеев в тапках и на пикапах забрали всё.
А вот не знаю как там в Латвии а у Литвы нет ни одного танка. А что есть ? 200 американцев и 500 немцев там сидящих? Надолго их хватит? Если они ещё откроют огонь на поражение. И явно они не записывались в армию что бы в окопах сидеть. Что ещё есть? Есть желание стрелять из каждого окна по врагу как делали чеченцы, положить хотя бы половину взрослого населения что бы отстоять свободу? Нет конечно же. Ну а на нет и суда нет. Если им это не надо, зачем это кому либо ещё? Ну вот кому, когда зачем то нужны были чужие проблемы?
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10.12.2024 22:09 Ответить
Нападе.
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10.12.2024 22:13 Ответить
Кремляді приженуть на війну і 10 млн. холопів. Їм не просто байдуже, а там створена система вигоди виконавчої системи заробляти на недоплатах вбитим.
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10.12.2024 22:24 Ответить
Кацапи завжди нападають лише на слабких ...
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10.12.2024 22:28 Ответить
понад 2000 в день?
мені подобається цей оптимізм
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10.12.2024 23:37 Ответить
А українські втрати враховуються у цьому рівнянні, чи головне що на НАТО ніхто не нападе?
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10.12.2024 23:47 Ответить
В них народжується більше 2000 орків на день, тому не зупиняться.
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11.12.2024 00:28 Ответить
Бігають і підсцикають.
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11.12.2024 06:02 Ответить
У москалів надія на хахлів 😡
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11.12.2024 07:51 Ответить
 
 