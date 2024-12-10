На фронте произошло 199 боевых столкновений, половина из них – на Покровском и Кураховском направлениях, – Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 199 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 17 авиационных ударов, применив три управляемые ракеты и 31 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 441 дрон-камикадзе и совершили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцев и Старицы - все атаки уже отражены.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой. Украинские защитники отразили восемь атак, еще три боестолкновения пока продолжаются.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Белой Горы и Часова Яра, которые успешно отразили наши защитники.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Дилиевка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. До сих пор продолжается три боестолкновения. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении предварительно было обезврежено 246 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожено восемь единиц автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боестолкновений продолжаются. Противник активно применял авиацию на направлении, КАБами атакованы Улаклы, Алексеевка и Константинополь.

На Времевском направлении захватчики осуществили 16 наступательных действий неподалеку Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлениях противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.