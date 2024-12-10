На фронте произошло 199 боевых столкновений, половина из них – на Покровском и Кураховском направлениях, – Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 199 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 17 авиационных ударов, применив три управляемые ракеты и 31 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 441 дрон-камикадзе и совершили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцев и Старицы - все атаки уже отражены.
На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой. Украинские защитники отразили восемь атак, еще три боестолкновения пока продолжаются.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.
На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Белой Горы и Часова Яра, которые успешно отразили наши защитники.
На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Дилиевка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. До сих пор продолжается три боестолкновения. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении предварительно было обезврежено 246 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожено восемь единиц автомобильной техники противника.
На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боестолкновений продолжаются. Противник активно применял авиацию на направлении, КАБами атакованы Улаклы, Алексеевка и Константинополь.
На Времевском направлении захватчики осуществили 16 наступательных действий неподалеку Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлениях противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.
На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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