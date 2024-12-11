В российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на среду, 11 декабря 2024 года, в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы. Местные власти сообщают о ракетном ударе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
"Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промпредприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал", - заверил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Телеграм-канал ASTRA публикует кадры пожара в Таганроге и со ссылкой на местных жителей отмечает, что под атаку могло попасть ЧАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева".
Как сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.
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а роги їхні чомусь горять - чудесія якась...
- Это "Да", сэр!
"У Брянську після серії вибухів палає нафтобаза «Транснєфті».
Відео не ставлю, бо росіяни не вміють мовчки спостерігати за такою красою, а у черговий раз слухати російські матюки - воно вам треба?
UPD. Там ще Таганрог наші трошки накрили. Ну, як трошки... Гарно покоцали Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва."