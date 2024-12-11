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В российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 11 декабря 2024 года, в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы. Местные власти сообщают о ракетном ударе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промпредприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал", - заверил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы. ВИДЕО

Телеграм-канал ASTRA публикует кадры пожара в Таганроге и со ссылкой на местных жителей отмечает, что под атаку могло попасть ЧАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева".

пожежа після вибухів у Таганрозі 11 грудня
пожежа після вибухів у Таганрозі 11 грудня

Как сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.

Автор: 

взрыв (6733) россия (95467)


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Топ комментарии
+18
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11.12.2024 08:16
+8
По насосній станції Яхрома, що забезпечує Мацкву водою з Волги.
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11.12.2024 08:32
+7
Не, мост завалить тоже нужно как привет *****, моральный эффект будет бимба!
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11.12.2024 07:44
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Не-ту-да. Надо по москве бить, тогда будет результат и война быстро закончится.
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11.12.2024 06:19 Ответить
конкретнее?
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11.12.2024 06:27 Ответить
По насосній станції Яхрома, що забезпечує Мацкву водою з Волги.
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11.12.2024 08:32 Ответить
Ето біндероаскій гєноцід мальчіков в трусіках
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11.12.2024 09:24 Ответить
Моцкве сделаем подарок на новый год. Когда ***** будет поздравлять розиян и расказывать как у него все идиот по плану розийаны будут сидеть в подвалах без света и крепко благодарить *****
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11.12.2024 09:20 Ответить
мало я вам верю, но рад ошибаться
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11.12.2024 13:21 Ответить
у нас вчера в Запорожье ракета прилетела в больницу. Сколько это можно терпеть?
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11.12.2024 13:23 Ответить
что ета-ета вайна,дура...
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11.12.2024 06:33 Ответить
Три роки(майже) війна , а вони ще не лякані дебіли .
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11.12.2024 09:27 Ответить
вона у нас іде, а не у них. Тому і не лякані
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12.12.2024 21:26 Ответить
все кацапня збиває навіть на взльоті,
а роги їхні чомусь горять - чудесія якась...
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11.12.2024 06:34 Ответить
Скажу більше - збивають ще на стадії виготовлення!
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11.12.2024 09:42 Ответить
Доволі ефективно
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11.12.2024 14:55 Ответить
Наскільки пам'ятаю, там модернізують радари А50 що їх у кацапів на льоту близько десятка.
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11.12.2024 06:50 Ответить
добре але мало, стільки розмов було про далекобійну зброю, міст х..ла стоїть неушкоджений
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11.12.2024 06:51 Ответить
Бити можна, тільки нічим. Крутий дозвіл.
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11.12.2024 06:55 Ответить
А что даст удар по мосту? Ничего! Лучше бить по энергетике и военным объектам!
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11.12.2024 07:08 Ответить
Не, мост завалить тоже нужно как привет *****, моральный эффект будет бимба!
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11.12.2024 07:44 Ответить
це завдасть великої шкоди рашистам, логістичний і моральне приниження
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11.12.2024 10:49 Ответить
- Что это, Бэримор?
- Это "Да", сэр!
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11.12.2024 07:09 Ответить
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11.12.2024 08:16 Ответить
Чьто гето, что гето? Там что до сих пор не знают чьто гето? Гето СВО вернулось дамой.
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11.12.2024 08:53 Ответить
Похоже работают реактивные дроны Паляниця или Пекло. Удары один за одним но как для ракеты слабоват взрыв
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11.12.2024 08:58 Ответить
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11.12.2024 09:08 Ответить
«Справилось»
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11.12.2024 14:56 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/21025 Олег Шарп:
"У Брянську після серії вибухів палає нафтобаза «Транснєфті».
Відео не ставлю, бо росіяни не вміють мовчки спостерігати за такою красою, а у черговий раз слухати російські матюки - воно вам треба?
UPD. Там ще Таганрог наші трошки накрили. Ну, як трошки... Гарно покоцали Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва."
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11.12.2024 10:38 Ответить
 
 