В российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 11 декабря 2024 года, в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы. Местные власти сообщают о ракетном ударе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промпредприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал", - заверил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы. ВИДЕО

Телеграм-канал ASTRA публикует кадры пожара в Таганроге и со ссылкой на местных жителей отмечает, что под атаку могло попасть ЧАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева".





Как сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.