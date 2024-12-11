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Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 14 украинских беспилотников над территорией Брянской области

Український безпілотник

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на среду, 11 декабря 2024 года, российская ПВО якобы перехватила 14 украинских беспилотников над территорией Брянской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Больше информации пока не указывается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 46 украинских беспилотников над пятью регионами России

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбивании 10 беспилотников.

Автор: 

беспилотник (3576) Минобороны рф (926)


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Усі 14 БПЛА були збиті брянським "промпідприємством".
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11.12.2024 08:13 Ответить
Раніше по 200 штук збивали. Шо ж случілось?
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11.12.2024 08:28 Ответить
Нафтобазою збивали:

Безпілотники уразили нафтобазу "Транснефть" у Брянську. На супутникових знімках добре видно що потрахівалі її не вперше

📍 53.22434305820175, 34.4574442059034
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11.12.2024 10:05 Ответить
Безпілотники збили зразу після перетину кордону. Але уламки долетіли до цілі, впали і спричинили хлопки і задимлення.
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11.12.2024 11:12 Ответить
 
 