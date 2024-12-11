Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 14 украинских беспилотников над территорией Брянской области

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на среду, 11 декабря 2024 года, российская ПВО якобы перехватила 14 украинских беспилотников над территорией Брянской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбивании 10 беспилотников.