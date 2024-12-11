За сутки больше всего вражеских атак на Покровском и Кураховском направлениях. На Курщине продолжается боестолкновение, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 10 декабря 2024 года, на фронте было зафиксировано 208 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 22 авиаудара, сбросив 42 КАБ. Кроме этого, совершил более 3,5 тысячи обстрелов, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1600 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Улаклы, Алексеевка, Григорьевка, Васюковка, Константинополь, Андреевка, Времевка, Великая Новоселка.

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Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три склада с боеприпасами и один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 20 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 4 БпЛА оперативно-тактического уровня, 36 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

Также информируется, что на Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб отмечает, что на Времевском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлениях противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.

Обстановка на Севере

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.