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Экс-регионал Колесниченко уведомлен о подозрении в госизмене

Ексрегіоналу Колесніченку повідомлено про підозру в держзраді

Нардепу VI созыва от "Партии регионов" Вадиму Колесниченко сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Подозреваемый в 2014 году досрочно сложил полномочия депутата и выехал в г. Севастополь. Там он активно способствовал аннексии АР Крым и г. Севастополя, а в дальнейшем устроился советником в оккупационную администрацию. После этого экс-чиновник баллотировался на должность так называемого "губернатора Севастополя".

С начала полномасштабного вторжения подозреваемый продолжил оказывать помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Он публично выступал в медиа, распространяя нарративы государства-агрессора, в частности отрицал украинскую государственность, оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию рф против Украины, унижая украинский народ", - говорится в сообщении.

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В ноябре 2024 года Колесниченко приговорили к 5 годам тюрьмы за совершение преступлений, связанных с превышением власти и разжиганием национальной вражды, ненависти и унижением национальной чести и достоинства, совершенных в 2010 году во время проведения в Украинском доме выставки, посвященной событиям Волынской трагедии.

Так, экс-нардепу сообщено о подозрении в государственной измене, разжигании национальной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

В 2021 году указом президента против Вадима Колесниченко введены санкции.

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Автор: 

Колесниченко Вадим (1204) подозрение (487)


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Топ комментарии
+18
Я вже забув про існування цього пі#араса,але тут його запідозрили. А може якось без підозри....як отого директора "оленівки"?
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11.12.2024 11:46
+9
краще як Ківу!
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11.12.2024 11:47
+6
Непогано було б вручити підозру з рук - в лобешник
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11.12.2024 11:48
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Я вже забув про існування цього пі#араса,але тут його запідозрили. А може якось без підозри....як отого директора "оленівки"?
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11.12.2024 11:46 Ответить
краще як Ківу!
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11.12.2024 11:47 Ответить
А варіант "муссоліні" чим поганий?
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11.12.2024 11:51 Ответить
Вони були зайняті,10 років слідства знадобилося,просто миттєва реакція!(((
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11.12.2024 11:50 Ответить
Непогано було б вручити підозру з рук - в лобешник
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11.12.2024 11:48 Ответить
Краще - з ноги...
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11.12.2024 11:50 Ответить
"Куля в лоб - так куля в лоб" (Яценюк)
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11.12.2024 11:50 Ответить
шоу з підозрами триває... це підмоскальське падло-зрадник давно в Криму і срати воно хотіло на ті підозри. Це законна ціль для наших спецслужб. Знищити виродка треба, а не шоу з підозрами крутити.
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11.12.2024 11:56 Ответить
Ого. Нарешті про Гадіка Колесніченка згадали. Який був народжений через декілька років після 2 світової згорілим у танку на тій війні батьком.
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11.12.2024 12:00 Ответить
Ну, ця істота заслуговує на зняття шкури живцем!

Я не занадто жорстоко?
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11.12.2024 12:07 Ответить
относительно приличный, "склав повноваження", а сколько еще остались ... как там дела у цвк-шника, кажется, который сильно не парясь "работал" прям с США и бюджетное бабло без вопросов полностью получал, с премиями за дальность. и таких наверное - десятки тысяч, за счет, очевидно, менее важных отраслей, типа, науки\образования.
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11.12.2024 12:08 Ответить
Не прошло и 3 года. А, подождите, уже 10 лет прошло 🤪
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11.12.2024 12:11 Ответить
Дуже вчасно запідозрили .
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11.12.2024 12:20 Ответить
і цім по премії - потужно працюють, броньовані ухилянти
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11.12.2024 12:22 Ответить
Це чмо тепер нікому не потрібне і забуте навіть в **********. Мабуть нашкріб останніх грошенят і вирішив себе пропіарити "засудженням" в Україні - може хто згадає...
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11.12.2024 13:10 Ответить
йшов лишЕ третій рік Великої війни зрадника-мародера-пєрєсідєнта Зебільського-Підєрмачного проти *****...
женпрофурори-хвойди, ви знущатеся?.. цього Вадіка ще з ваших "зіркових часів", з року ідіотського Вироку-2019 для України, давно було трЕба брати за йЄті (якщо ви - українські прокурори, а не чорті шо продажне), тим більше цЕ - це навіть не спортивна рибалка - коли спіймав - і відпустив.., це - чергова тупорила зеленська розводка кварталівських лохів..
ото понаобирали лайна..
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11.12.2024 13:48 Ответить
Уже и забыли мы все за Сашу Музычко. А ведь таким именно всегда дают некое время после революций, потрясений социальных, и подобного немного процедить ряды оборзевших в прежней схеме власти. В своё время Конвент и его ярые поклонники и сделали ту революцию Великой. Но мы ментам волю дали и давно. И сегодня тоже. И все эти Колесники, мураевы, валики гадики сегодня крепко смеются, и дули крутят! Подсказать в какую сторону и кому?
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11.12.2024 14:49 Ответить
 
 