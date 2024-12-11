Экс-регионал Колесниченко уведомлен о подозрении в госизмене

Нардепу VI созыва от "Партии регионов" Вадиму Колесниченко сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Подозреваемый в 2014 году досрочно сложил полномочия депутата и выехал в г. Севастополь. Там он активно способствовал аннексии АР Крым и г. Севастополя, а в дальнейшем устроился советником в оккупационную администрацию. После этого экс-чиновник баллотировался на должность так называемого "губернатора Севастополя".

С начала полномасштабного вторжения подозреваемый продолжил оказывать помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Он публично выступал в медиа, распространяя нарративы государства-агрессора, в частности отрицал украинскую государственность, оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию рф против Украины, унижая украинский народ", - говорится в сообщении.

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В ноябре 2024 года Колесниченко приговорили к 5 годам тюрьмы за совершение преступлений, связанных с превышением власти и разжиганием национальной вражды, ненависти и унижением национальной чести и достоинства, совершенных в 2010 году во время проведения в Украинском доме выставки, посвященной событиям Волынской трагедии.

Так, экс-нардепу сообщено о подозрении в государственной измене, разжигании национальной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

В 2021 году указом президента против Вадима Колесниченко введены санкции.

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