Канада выделит 764 млн канадских долларов на военную помощь Украине

Парламент Канады принял решение выделить 764 млн канадских долларов (примерно 587 млн долларов США) для военной поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Согласно документу, средства направят на закупку боеприпасов, обучение украинских военных и другие мероприятия, направленные на обеспечение победы Украины в войне против России.

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Кроме военной помощи, пакет расходов предусматривает:

400 млн канадских долларов (307 млн долларов США) финансовой поддержки через специальный счет МВФ.

45 млн канадских долларов (35 млн долларов США) на гуманитарное разминирование и кибербезопасность.

Решение является частью более широкого пакета дополнительных бюджетных расходов на сумму 21 млрд канадских долларов (примерно 14,4 млрд долларов США), что также предусматривает укрепление национальной обороны Канады.

Несмотря на то, что оппозиционная Консервативная партия выступила против этого решения, настаивая на смене правительства, бюджетные расходы были утверждены. Теперь документ должен пройти одобрение в Сенате Канады, голосование которого ожидается в ближайшее время.

Напомним, недавно Канада запретила 324 вида огнестрельного оружия и ведет переговоры с Украиной о возможности его передачи для защиты.

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