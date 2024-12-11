Войска РФ 7 раз штурмовали в районах Волчанска, Липцев и Старицы, их потери за сутки составляют 74 человека, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харків" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 11 декабря.

Ситуация на Харьковщине

За минувшие сутки враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы. Российские оккупанты нанесли 30 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 244 обстрела позиций защитников Украины.

Потери армии РФ

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Так, потери врага за минувшие сутки составляют 73 существа, из них:

безвозвратные - 49;

санитарные - 24.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 23 единицы вооружения и военной техники, в частности:

4 боевые бронированные машины;

1 автомобиль;

1 единицу спецтехники;

17 БПЛА.

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Кроме того, уничтожено:

51 укрытие для личного состава;

1 стартовую позицию запуска БПЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 757 340 российских захватчиков.