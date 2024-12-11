Ракетная атака на Днепропетровщину: повреждены дома, газопровод и ЛЭП в Днепровском районе. ФОТО
Сегодня, 11 декабря 2024 года, в Днепровском районе Днепропетровщины из-за вражеской атаки повреждены 3 частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач. Задета инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, спасатели продолжают обследовать территорию.
Люди не пострадали.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Днепропетровщине работала ПВО: сбиты две вражеские ракеты.
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на віки вічні 👹
і шахедна "Какаяразніца".