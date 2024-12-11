РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9500 посетителей онлайн
Новости
3 187 5

Ракетная атака на Днепропетровщину: повреждены дома, газопровод и ЛЭП в Днепровском районе. ФОТО

Сегодня, 11 декабря 2024 года, в Днепровском районе Днепропетровщины из-за вражеской атаки повреждены 3 частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач. Задета инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели продолжают обследовать территорию.

Люди не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь на Никопольщине: враг бил из тяжелой артиллерии по 4 громадам, Покровское под ударом из "Града"

Наслідки атаки на Дніпровський район Дніпропетровщини 11 грудня
Наслідки атаки на Дніпровський район Дніпропетровщини 11 грудня
Наслідки атаки на Дніпровський район Дніпропетровщини 11 грудня

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Днепропетровщине работала ПВО: сбиты две вражеские ракеты.

Автор: 

обстрел (27057) ракеты (3567) Днепропетровская область (3933) Днепровский район (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будьте ви прокляті , кляті московіти і весь ваш виродок
на віки вічні 👹
показать весь комментарий
11.12.2024 13:39 Ответить
То до нас прилітають бумерангові, балістичні "Хотьпаржом",крилаті "Хужинібудіт"
і шахедна "Какаяразніца".
показать весь комментарий
11.12.2024 14:21 Ответить
Хай Лисак краще скаже - що з укріпленнями на кордоні з Донбасом! Гроші витрачаються на що завгідно, твльки не на це...
показать весь комментарий
11.12.2024 13:52 Ответить
та нифуя там немає...від слова зовсім
показать весь комментарий
11.12.2024 14:09 Ответить
Тоді Дніпру пухнасте звірятко...
показать весь комментарий
11.12.2024 14:21 Ответить
 
 