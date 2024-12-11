Украина успешно сдерживает флот РФ в Черном море, - британская разведка

Украина продолжает подрывать доверие к Черноморскому флоту России, наносит удары по объектам военно-морской инфраструктуры РФ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общий темп морских операций в Черном море остается низким. Украина продолжает успешно ограничивать морские операции России восточной частью Черного моря.

Также в британской разведке отмечают, что восприятие Военно-морскими силами РФ угрозы нападения со стороны Украины очевидно, о чем свидетельствуют их частые учения по рассредоточению и обучение борьбе с беспилотными надводными судами/беспилотными летательными аппаратами в Новороссийске и вокруг него.

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"Украина продолжает подрывать доверие к Черноморскому флоту России, пытаясь нацелиться на военно-морскую инфраструктуру и суда в Черном море", - добавили в Минобороны Британии.

Сообщается, что массированная ракетная атака 28 ноября, направленная на объекты критической национальной инфраструктуры в нескольких регионах Украины, включала пуски с российских кораблей, находящихся в Черном море. Воздушные силы Украины сообщили, что было выпущено 28 крылатых ракет наземного базирования и что их система противовоздушной обороны смогла перехватить высокий процент ракет, выпущенных как флотом, так и с российской авиации дальнего радиуса действия.

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