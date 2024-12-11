Оккупанты пытаются прорваться в Курахово, обстреливают из авиации и артиллерии. Город под контролем Сил обороны, - ОСГВ "Хортиця"
За прошедшие сутки на Кураховском направлении отражено 45 вражеских штурмов, россияне пытаются прорваться к Курахово и взять под контроль господствующие высоты и пути, которые ведут к нему.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.
Как напомнил Волошин, на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях сосредоточена деятельность трех российских группировок: "Центр", "Юг" и "Восток". Их целью остается выход на административные границы и установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Спикер подчеркнул, что Силы обороны адекватно реагируют на все вызовы и угрозы и "дают адекватный ответ врагу".
По его словам, на Кураховском направлении враг продолжает давить на Силы обороны.
"За прошедшие сутки на том направлении наши защитники отбили 45 вражеских штурмов. Конечно, наблюдается сосредоточение резервов личного состава противника. Против нас там действуют группировки российские в составе 90-й танковой дивизии, 20-й мотострелковой дивизии, 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад. Вооружение и тактика ведения боевых действий стандартная, штурмы поддерживаются бронетехникой, чередуется применением малых штурмовых групп, используя мобильные транспортные средства", - рассказал он.
Также спикер рассказал, что из-за ухудшения погодных условий оккупанты во время штурмов привлекают меньше бронетехники.
Кроме того, как отметил спикер, оккупанты пытаются прорваться к Курахово и взять под контроль господствующие высоты и пути, которые ведут к нему.
"Вражеская армия обстреливает город, используя при этом как авиацию, так и артиллерию. Однако Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, наносят ему потери в живой силе и технике. Подразделения Вооруженных сил контролируют город Курахово, а диверсионные и разведывательные группы противника, которым все же удается прорваться, оперативно уничтожаются", - добавил Волошин.
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