Оккупанты пытаются прорваться в Курахово, обстреливают из авиации и артиллерии. Город под контролем Сил обороны, - ОСГВ "Хортиця"

За прошедшие сутки на Кураховском направлении отражено 45 вражеских штурмов, россияне пытаются прорваться к Курахово и взять под контроль господствующие высоты и пути, которые ведут к нему.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

Как напомнил Волошин, на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях сосредоточена деятельность трех российских группировок: "Центр", "Юг" и "Восток". Их целью остается выход на административные границы и установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Спикер подчеркнул, что Силы обороны адекватно реагируют на все вызовы и угрозы и "дают адекватный ответ врагу".

По его словам, на Кураховском направлении враг продолжает давить на Силы обороны.

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"За прошедшие сутки на том направлении наши защитники отбили 45 вражеских штурмов. Конечно, наблюдается сосредоточение резервов личного состава противника. Против нас там действуют группировки российские в составе 90-й танковой дивизии, 20-й мотострелковой дивизии, 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад. Вооружение и тактика ведения боевых действий стандартная, штурмы поддерживаются бронетехникой, чередуется применением малых штурмовых групп, используя мобильные транспортные средства", - рассказал он.

Также спикер рассказал, что из-за ухудшения погодных условий оккупанты во время штурмов привлекают меньше бронетехники.

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Кроме того, как отметил спикер, оккупанты пытаются прорваться к Курахово и взять под контроль господствующие высоты и пути, которые ведут к нему.

"Вражеская армия обстреливает город, используя при этом как авиацию, так и артиллерию. Однако Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, наносят ему потери в живой силе и технике. Подразделения Вооруженных сил контролируют город Курахово, а диверсионные и разведывательные группы противника, которым все же удается прорваться, оперативно уничтожаются", - добавил Волошин.

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