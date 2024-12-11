Два человека получили ранения вследствие обстрела Покровска
11 декабря утром российские войска обстреляли Покровск Донецкой области. Как следствие, двое местных жителей получили ранения.
Которые информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказала по телефону Суспільне Донбасс пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.
"Сегодня, 11 декабря, в 11:45, российские оккупанты атаковали Покровск. Вследствие обстрела получили ранения двое местных жителей 56 и 64 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения", - сообщила Медведева.
По данным пресс-секретаря, раненым оказана медицинская помощь.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, тип вооружения устанавливается.
Напомним, из-за обострения ситуации с безопасностью с 12 декабря прекращены поставки и распределение газа в городе Покровск Донецкой области.
По состоянию на 6 ноября в городе Покровск Донецкой области оставалось 11,5 тыс. украинцев, среди них 51 ребенок. Эвакуация из города продолжается.
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