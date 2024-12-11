Незрячего политзаключенного Сизикова этапировали с временно оккупированного Крыма на территорию РФ, - Лубинец

Оккупанты этапировали из Крыма в Краснодар незрячего политзаключенного Александра Сизикова.

Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Крымского политзаключенного Александра Сизикова, незаконно осужденного на 17 лет, этапировали из СИЗО Симферополя в Краснодар", - сообщил Лубинец.

Как отметил омбудсмен, несмотря на требования защиты освободить его из-за инвалидности 1 группы, оккупационная "служба исполнения наказаний" в Крыму отказала.

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Сколько на сегодня задержано гражданских в Крыму

Лубинец отметил, что Россия грубо нарушает международное гуманитарное право, когда незаконно сажает гражданских. И сейчас известно о 218 крымских политзаключенных, незаконно задержанных РФ на ВОТ Крыма. По меньшей мере 48 человек нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Мировое сообщество должно решительно реагировать на действия РФ и требовать немедленного освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины!", - призвал омбудсмен.

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Дело Александра Сизикова

Как напомнил Лубинец, Александр Сизиков потерял зрение в 2009 году из-за ДТП, но продолжал протестовать в поддержку незаконно осужденных крымских мусульман, за что был признан "террористом".

С июля 2020 года он находился под домашним арестом, а 13 сентября 2024 года апелляционный суд РФ подтвердил приговор, отказав в освобождении по состоянию здоровья.