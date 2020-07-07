Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова. ФОТО

Среди задержанных сегодня утром во время незаконного обыска российских силовиков в оккупированном Крыму - инвалид первой группы.

Об этом в Twitter сообщила первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"ФСБ сегодня незаконно задержало в украинском Крыму шестерых граждан Украины. Один из них - Александр Сизиков, незрячий, инвалид 1 группы, мусульманин, который участвовал в митингах против репрессий оккупационных властей на религиозной почве", - написала она.



Фото: Джапарова/Twitter

Как сообщалось, в Крыму с 4 утра российские силовики провели обыски в домах крымских татар в четырех районах полуострова, задержаны шесть человек.

Посольство США в Украине уже выразило обеспокоенность в связи с обысками и задержаниями крымских татар в оккупированном РФ Крыму.

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