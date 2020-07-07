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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова. ФОТО

Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова. ФОТО

Среди задержанных сегодня утром во время незаконного обыска российских силовиков в оккупированном Крыму - инвалид первой группы.

Об этом в Twitter сообщила первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"ФСБ сегодня незаконно задержало в украинском Крыму шестерых граждан Украины. Один из них - Александр Сизиков, незрячий, инвалид 1 группы, мусульманин, который участвовал в митингах против репрессий оккупационных властей на религиозной почве", - написала она.

Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова 01
Фото: Джапарова/Twitter

Как сообщалось, в Крыму с 4 утра российские силовики провели обыски в домах крымских татар в четырех районах полуострова, задержаны шесть человек.

Посольство США в Украине уже выразило обеспокоенность в связи с обысками и задержаниями крымских татар в оккупированном РФ Крыму.

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Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова 02

Крым (26412) МИД (6968) Джапарова Эмине (174) инвалидность (174)


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Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова - Цензор.НЕТ 4591
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07.07.2020 13:09 Ответить
это у нас свобода слова, демократия, толерантность, Европа, можно нам фашистам и бендеровцам иметь каналы кумов хутина, а у них долго не церемонятся...
муслимам по 19 лет накидали в местах далеких от свободы, а просто так, на всякий случай
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07.07.2020 13:16 Ответить
зная, что тебя упекут после этого Поступка в крымское СИЗО, и будут над тобой долго издеваться и унижать, выйти в Крыму с таким плакатом это человеческий духовный подвиг!!..
Это то, чего давно нет в вонючем православиикривославии Мацковского патриархата..
Стыдно, мерзко и гадко быть россияноном и отождествлять себя с этой мерзостью, под названием Россия!
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07.07.2020 13:28 Ответить
обвинят Сизикова, шо подсматривал секретные документы с целью передачи инфы коварному госдепу...
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07.07.2020 13:30 Ответить
Хуже - был наводчиком вражеской артилерии или снайпером у укров фашистов!!!!!
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07.07.2020 15:34 Ответить
Не-мусульман задерживать - это хорошо.
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07.07.2020 13:32 Ответить
 
 