Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова. ФОТО
Среди задержанных сегодня утром во время незаконного обыска российских силовиков в оккупированном Крыму - инвалид первой группы.
Об этом в Twitter сообщила первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.
"ФСБ сегодня незаконно задержало в украинском Крыму шестерых граждан Украины. Один из них - Александр Сизиков, незрячий, инвалид 1 группы, мусульманин, который участвовал в митингах против репрессий оккупационных властей на религиозной почве", - написала она.
Как сообщалось, в Крыму с 4 утра российские силовики провели обыски в домах крымских татар в четырех районах полуострова, задержаны шесть человек.
Посольство США в Украине уже выразило обеспокоенность в связи с обысками и задержаниями крымских татар в оккупированном РФ Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
муслимам по 19 лет накидали в местах далеких от свободы, а просто так, на всякий случай
Это то, чего давно нет в вонючем
православиикривославии Мацковского патриархата..
Стыдно, мерзко и гадко быть россияноном и отождествлять себя с этой мерзостью, под названием Россия!