Обшуки в окупованому РФ Криму: ФСБ затримала незрячого мусульманина Олександра Сізікова. ФОТО

Серед затриманих сьогодні вранці під час незаконного обшуку російських силовиків в окупованому Криму - інвалід першої групи.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"ФСБ сьогодні незаконно затримала в українському Криму шістьох громадян України. Один з них - Олександр Сізіков, незрячий, інвалід 1 групи, мусульманин, який брав участь у мітингах проти репресій окупаційної влади на релігійному ґрунті", - написала вона.



Фото: Джапарова/Twitter

Як повідомлялося, в Криму з 4 ранку російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах півострова, затримано шістьох осіб.

Посольство США в Україні вже висловило стурбованість у зв'язку з обшуками і затриманнями кримських татар в окупованому РФ Криму.

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