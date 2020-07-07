Обшуки в окупованому РФ Криму: ФСБ затримала незрячого мусульманина Олександра Сізікова. ФОТО
Серед затриманих сьогодні вранці під час незаконного обшуку російських силовиків в окупованому Криму - інвалід першої групи.
Про це у Twitter повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.
"ФСБ сьогодні незаконно затримала в українському Криму шістьох громадян України. Один з них - Олександр Сізіков, незрячий, інвалід 1 групи, мусульманин, який брав участь у мітингах проти репресій окупаційної влади на релігійному ґрунті", - написала вона.
Як повідомлялося, в Криму з 4 ранку російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах півострова, затримано шістьох осіб.
Посольство США в Україні вже висловило стурбованість у зв'язку з обшуками і затриманнями кримських татар в окупованому РФ Криму.
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муслимам по 19 лет накидали в местах далеких от свободы, а просто так, на всякий случай
Это то, чего давно нет в вонючем
православиикривославии Мацковского патриархата..
Стыдно, мерзко и гадко быть россияноном и отождествлять себя с этой мерзостью, под названием Россия!