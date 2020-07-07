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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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Обшуки в окупованому РФ Криму: ФСБ затримала незрячого мусульманина Олександра Сізікова. ФОТО

Обшуки в окупованому РФ Криму: ФСБ затримала незрячого мусульманина Олександра Сізікова. ФОТО

Серед затриманих сьогодні вранці під час незаконного обшуку російських силовиків в окупованому Криму - інвалід першої групи.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"ФСБ сьогодні незаконно затримала в українському Криму шістьох громадян України. Один з них - Олександр Сізіков, незрячий, інвалід 1 групи, мусульманин, який брав участь у мітингах проти репресій окупаційної влади на релігійному ґрунті", - написала вона.

Обшуки в окупованому РФ Криму: ФСБ затримала незрячого мусульманина Олександра Сізікова 01
Фото: Джапарова/Twitter

Як повідомлялося, в Криму з 4 ранку російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах півострова, затримано шістьох осіб.

Посольство США в Україні вже висловило стурбованість у зв'язку з обшуками і затриманнями кримських татар в окупованому РФ Криму.

Також дивіться: Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова. ФОТОрепортаж

Обшуки в окупованому РФ Криму: ФСБ затримала незрячого мусульманина Олександра Сізікова 02

Автор: 

Крим (14176) МЗС (4141) Джапарова Еміне (179) інвалідність (270)


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Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова - Цензор.НЕТ 4591
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07.07.2020 13:09 Відповісти
это у нас свобода слова, демократия, толерантность, Европа, можно нам фашистам и бендеровцам иметь каналы кумов хутина, а у них долго не церемонятся...
муслимам по 19 лет накидали в местах далеких от свободы, а просто так, на всякий случай
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07.07.2020 13:16 Відповісти
зная, что тебя упекут после этого Поступка в крымское СИЗО, и будут над тобой долго издеваться и унижать, выйти в Крыму с таким плакатом это человеческий духовный подвиг!!..
Это то, чего давно нет в вонючем православиикривославии Мацковского патриархата..
Стыдно, мерзко и гадко быть россияноном и отождествлять себя с этой мерзостью, под названием Россия!
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07.07.2020 13:28 Відповісти
обвинят Сизикова, шо подсматривал секретные документы с целью передачи инфы коварному госдепу...
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07.07.2020 13:30 Відповісти
Хуже - был наводчиком вражеской артилерии или снайпером у укров фашистов!!!!!
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07.07.2020 15:34 Відповісти
Не-мусульман задерживать - это хорошо.
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07.07.2020 13:32 Відповісти
 
 