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Новости Война
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Замораживание войны не отвечает интересам ни Украины, ни ЕС, - Шмыгаль

Шмигаль прокоментував заяви про заморожування лінії фронту

В случае замораживания линии фронта в Украине Российская Федерация использует это для подготовки новой еще более жестокой агрессии против других государств, поэтому это не в интересах ни нашей страны, ни стран Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что Украина с 2014 года имеет опыт замораживания линии фронта, и Россия всегда использовала это для собственного усиления и следующего агрессивного шага.

Поэтому мы уверены, что просто замораживание линии фронта приведет к следующему шагу агрессии через несколько месяцев или лет, когда россияне будут гораздо лучше подготовлены. И эта агрессия не остановится только на украинской территории, потому что они учтут свои ошибки. Они сейчас имеют лучший опыт, лучшие технологии, используют гораздо более разумные подходы, поэтому замораживание линии фронта приведет к следующей, значительно более жестокой агрессии со стороны России. Следовательно, замораживание линии фронта не отвечает интересам ни Украины, ни Европейского Союза", - подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что именно поэтому Украина говорит о необходимости долговременного справедливого мира на своих условиях и условиях Европы.

По его мнению, Украина как жертва российской агрессии должна участвовать во всех потенциальных переговорах о мире.

"Немецкая власть, немецкие политики всегда подчеркивают, что "ничего об Украине без Украины". Поэтому крайне важно включить Украину во все дискуссии о том, как остановить эту войну", - резюмировал глава украинского правительства.

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Автор: 

Евросоюз (17115) Шмыгаль Денис (2681) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+12
Тобто треба воювати до останнього українця - поки Шмигаль та компанія буде красти мільйони та наповнювати свої офшорні рахунки
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11.12.2024 20:36
+12
Шмигаль, дай перелік твоїх родичів та родичів твоїх ЗЕлених міністрів, які зараз в ЗСУ, на фронті. Хто з родичів офісу раЗЕдента зараз в ЗСУ, на фронті? Хто з Квартальних ****** в ЗСУ (Пікалова нє прєдлагать, бо він лише рахується в ансамблі Нацгвардії, але ніхєра не служить). Грьобаний зелений квартальний цирк, як ви вже реально всіх за@али... Але буде таки да і вашому шоу кінець. Ребрендінг не спрацює, не сподівайтеся.
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11.12.2024 20:49
+10
Вас уже ніхто питати не буде. Бо ви дискредетували владу України, як таку і стали токсичними. Не намагайтеся кидати пред'яви. особливо Трампу, бо через вашу тупість, знову страждатиме Україна. Тихенько йдіть у ліс.
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11.12.2024 20:39
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трамп за тільки за трампа!
буба тільки за бубу!
він Україну і не всамьятає завтра і з Банглодешом перепутає...
думав пан Юрій умніше, помилка вийшла...
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11.12.2024 20:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VlhMOq5NpP4
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11.12.2024 21:07 Ответить
після дикого пройобу по мінам зельоний запускають бєрлаг шмигалей холуев - це просто димова завіса

шмигаль це покидьок який має гнити довічно
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11.12.2024 20:34 Ответить
Тобто треба воювати до останнього українця - поки Шмигаль та компанія буде красти мільйони та наповнювати свої офшорні рахунки
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11.12.2024 20:36 Ответить
Тобто треба воювати до останнього росіянина.
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11.12.2024 20:47 Ответить
А які пропорції і хто закінчиться раніше?
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11.12.2024 21:28 Ответить
Жонглювання словами, за якими не видно сенс...
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11.12.2024 20:37 Ответить
ЧХАЛИ США і на інтереси України і на ЕС
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11.12.2024 20:39 Ответить
Вас уже ніхто питати не буде. Бо ви дискредетували владу України, як таку і стали токсичними. Не намагайтеся кидати пред'яви. особливо Трампу, бо через вашу тупість, знову страждатиме Україна. Тихенько йдіть у ліс.
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11.12.2024 20:39 Ответить
А давайте заморозим Шмыгаля для потомков на исследования.
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11.12.2024 20:40 Ответить
Там нічого окрім хитрозробленості та хуцпатості виявити не вдасться, основних рис даної народності.
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12.12.2024 08:20 Ответить
Та вже йдуть торги. Збираються Херсонщину і Запоріжжя зробити демілітаризованими автономіями.
Ніякого НАТО 50 років.
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11.12.2024 20:46 Ответить
а є посилання на джерело?

- юо Херсонщина і Запоріжжя вписані у російську конституцію,
- та і лавров, піськов і пуйло вже декілька разів повторювали, що без окупації цих областей по адмін кордонам (+Дон, Луг і Криму), ніяких переговорів...
- ці піторги навряд би позорились на весь світ такими заявами. щоб потім дати задню ("узкіє нє сдаютса") .
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11.12.2024 20:51 Ответить
Так кацапи і так не повернуть окуповані території ,нам би стабілізувати фронт і втримати залишки Донецької області , і перемир"я за корейським варіантом (демаркаційна лінія по лінії фронту і союзних договір з США ( як у Південної Кореї ).
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11.12.2024 21:09 Ответить
Так на Херсонщині лінія фронту по Дніпру стала намертво ,ні в один ,ні в інший бік ,крім позиційної війни за острови ,яке немає якого великого значення.
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11.12.2024 21:11 Ответить
Шмигаль, дай перелік твоїх родичів та родичів твоїх ЗЕлених міністрів, які зараз в ЗСУ, на фронті. Хто з родичів офісу раЗЕдента зараз в ЗСУ, на фронті? Хто з Квартальних ****** в ЗСУ (Пікалова нє прєдлагать, бо він лише рахується в ансамблі Нацгвардії, але ніхєра не служить). Грьобаний зелений квартальний цирк, як ви вже реально всіх за@али... Але буде таки да і вашому шоу кінець. Ребрендінг не спрацює, не сподівайтеся.
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11.12.2024 20:49 Ответить
"Він зазначив, що Україна з 2014 року має досвід заморожування лінії фронту, і Росія завжди використовувала це для власного посилення і наступного агресивного кроку." Джерело: https://censor.net/ua/n3524635

Те, що з 2014-го звільнили 2/3 захопленої території фактично без армії - фігня. Те, що замороження конфлікту ("мінським договорняком") допомогло відновити/створити ЗСУ - фігня. Те, що розвинувся ВПК України і створювались нові види озброєнь (до 2019-го) - фігня. Те що путлєр просто не міг не напасти, коли після виборів 2019-го зупинився ВПК, були відведені війська з обладнаних ліній оборони в чисте поле, зупинилось виробництво новітнього озброєння, розміновувалися десятки кілометрів суходолу та акваторія Азовського моря, розформовувалися військові частини, що були створені для оборони окремих напрямків, побудовані нові автостради від кордону в глиб країни - теж фігня. А от зупинка просування московитів - то катастрофа!
Я правильно зрозумів цю заяву? 🤔
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11.12.2024 21:00 Ответить
Шмигаль напевно вважає, що Стамбульська капітуляція, на яку в березні 2022 була повністю готова влада ЗЕлених покидьків, набагато ліпша за Мінські домовленості, які дали Україні час на реформування ЗСУ, на перезапуск оборонки, на початок багатьох реформ, зокрема реформи місцевого самоврядування, яка є головною вимогою для вступу в ЄС, на отримання безвізу, в який ніхто тоді не вірив, на отримання Томосу, в яке ніхто не вірив, на прийняття засадничих законів, як закон про використання української мови, на внесення в Конституцію курсу на НАТО та ЄС, від якого слуг кремля курвило навіть вже після широкомасштабного вторгнення "єслі би нє курс на НАТО, то на нас би нє напалі"... Що ви очікуєте від антимайдану, який зараз при владі? Вони ведуть країну до катастрофи, до капітуляції, завдяки абсолютній владі, яку їм віддав мудрий піпл в 2019. Тепер все дуже просто: або Україна прокинеться від зомбі-кварталів та зомбі-марафонів, або стане "бєларусієй 2.0" в колекції московії, де й досі крутять фільми "свати", "папік" та інше інформ-лайно, зорієнтоване на рускоязичний лохторат, з якого отримує свої 30 ********* найвеличніший Боневтік зі своїми квартальними братами Шафьорами (доречі де вони раптом зникли???)
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11.12.2024 21:55 Ответить
На інтереси ЄС мені взагалі начхати, а про інтереси України поговоримо після наслідків чергової ракетної атаки і які прості рішення буде пропонувати Шмигаль та решта менеджерів.
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11.12.2024 21:26 Ответить
Мінські угоди їм були поганими...а тепер війна-"хороша"..?!
Бо можна мутити і людьми і бюджетом..?!
І тому що вибори неможливі..?!
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11.12.2024 21:39 Ответить
"... ми впевнені, що просто заморожування лінії фронту призведе до наступного кроку агресії через кілька місяців чи років, коли росіяни будуть набагато краще підготовлені."

Шмигаль сам в курсі, що після заморозки велике крадівництво продовжиться з новою силою і до наступного нападу ми будемо готові як 300 студентів під Крутами... А зараз ми типу потужно і незламно творимо перемогу.
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11.12.2024 22:21 Ответить
Ні, він просто в курсі, що після не прийняття в чергове воєнного стану, дія плавно перейде до відповідальності за все скоєне кагалом гуртом та в роздріб.
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12.12.2024 08:25 Ответить
Прекращение огня = Выборы = новый президент, премьер, кабмин и Рада = подготовка к новому раунду противостояния с рфией. Вот и весь расклад, а шмыгали своё отбарабанили уже.
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12.12.2024 10:42 Ответить
 
 