Замораживание войны не отвечает интересам ни Украины, ни ЕС, - Шмыгаль

В случае замораживания линии фронта в Украине Российская Федерация использует это для подготовки новой еще более жестокой агрессии против других государств, поэтому это не в интересах ни нашей страны, ни стран Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что Украина с 2014 года имеет опыт замораживания линии фронта, и Россия всегда использовала это для собственного усиления и следующего агрессивного шага.

Поэтому мы уверены, что просто замораживание линии фронта приведет к следующему шагу агрессии через несколько месяцев или лет, когда россияне будут гораздо лучше подготовлены. И эта агрессия не остановится только на украинской территории, потому что они учтут свои ошибки. Они сейчас имеют лучший опыт, лучшие технологии, используют гораздо более разумные подходы, поэтому замораживание линии фронта приведет к следующей, значительно более жестокой агрессии со стороны России. Следовательно, замораживание линии фронта не отвечает интересам ни Украины, ни Европейского Союза", - подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что именно поэтому Украина говорит о необходимости долговременного справедливого мира на своих условиях и условиях Европы.

По его мнению, Украина как жертва российской агрессии должна участвовать во всех потенциальных переговорах о мире.

"Немецкая власть, немецкие политики всегда подчеркивают, что "ничего об Украине без Украины". Поэтому крайне важно включить Украину во все дискуссии о том, как остановить эту войну", - резюмировал глава украинского правительства.

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