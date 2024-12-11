Замораживание войны не отвечает интересам ни Украины, ни ЕС, - Шмыгаль
В случае замораживания линии фронта в Украине Российская Федерация использует это для подготовки новой еще более жестокой агрессии против других государств, поэтому это не в интересах ни нашей страны, ни стран Евросоюза.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что Украина с 2014 года имеет опыт замораживания линии фронта, и Россия всегда использовала это для собственного усиления и следующего агрессивного шага.
Поэтому мы уверены, что просто замораживание линии фронта приведет к следующему шагу агрессии через несколько месяцев или лет, когда россияне будут гораздо лучше подготовлены. И эта агрессия не остановится только на украинской территории, потому что они учтут свои ошибки. Они сейчас имеют лучший опыт, лучшие технологии, используют гораздо более разумные подходы, поэтому замораживание линии фронта приведет к следующей, значительно более жестокой агрессии со стороны России. Следовательно, замораживание линии фронта не отвечает интересам ни Украины, ни Европейского Союза", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что именно поэтому Украина говорит о необходимости долговременного справедливого мира на своих условиях и условиях Европы.
По его мнению, Украина как жертва российской агрессии должна участвовать во всех потенциальных переговорах о мире.
"Немецкая власть, немецкие политики всегда подчеркивают, что "ничего об Украине без Украины". Поэтому крайне важно включить Украину во все дискуссии о том, как остановить эту войну", - резюмировал глава украинского правительства.
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буба тільки за бубу!
він Україну і не всамьятає завтра і з Банглодешом перепутає...
думав пан Юрій умніше, помилка вийшла...
шмигаль це покидьок який має гнити довічно
Ніякого НАТО 50 років.
- юо Херсонщина і Запоріжжя вписані у російську конституцію,
- та і лавров, піськов і пуйло вже декілька разів повторювали, що без окупації цих областей по адмін кордонам (+Дон, Луг і Криму), ніяких переговорів...
- ці піторги навряд би позорились на весь світ такими заявами. щоб потім дати задню ("узкіє нє сдаютса") .
Те, що з 2014-го звільнили 2/3 захопленої території фактично без армії - фігня. Те, що замороження конфлікту ("мінським договорняком") допомогло відновити/створити ЗСУ - фігня. Те, що розвинувся ВПК України і створювались нові види озброєнь (до 2019-го) - фігня. Те що путлєр просто не міг не напасти, коли після виборів 2019-го зупинився ВПК, були відведені війська з обладнаних ліній оборони в чисте поле, зупинилось виробництво новітнього озброєння, розміновувалися десятки кілометрів суходолу та акваторія Азовського моря, розформовувалися військові частини, що були створені для оборони окремих напрямків, побудовані нові автостради від кордону в глиб країни - теж фігня. А от зупинка просування московитів - то катастрофа!
Я правильно зрозумів цю заяву? 🤔
Бо можна мутити і людьми і бюджетом..?!
І тому що вибори неможливі..?!
Шмигаль сам в курсі, що після заморозки велике крадівництво продовжиться з новою силою і до наступного нападу ми будемо готові як 300 студентів під Крутами... А зараз ми типу потужно і незламно творимо перемогу.