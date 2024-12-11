Пресс-офицер 47-й ОМБр Блищик о видео Маркуса: В этот раз я не могу игнорировать, ведь понос не прекращается изо рта мальчика, которого обидели

Пресс-офицер 47-й Отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик отреагировала на видео бывшего главного сержанта 47-й ОМБр Валерия Маркуса, в котором тот рассказал о внутренних конфликтах и проблемах с руководством бригады.

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Внутренний конфликт в 47-й ОМБр

В частности, она отметила, что, по информации Маркуса, страницы 47-й отдельной механизированной бригады были созданы перед контрнаступлением по указанию командира бригады.

"Перед контрнаступлением - это когда? 4 декабря 2022-го я присоединилась к этому подразделению и уже на второй встрече господин Маркус попросил меня выключить телефон, чтобы рассказать о том, как он снимал с должности командира полка, о спорах с Иваном Шаламагой и о том, что командир бригады - это просто человек, который стоит на должности. Уже тогда удивило, что главный сержант бригады доверяет столь конфедециальную информацию мне - человеку, которого видит впервые. Для чего это было сделано? Подозреваю, что для того, чтобы иметь благосклонность и быть в глазах новобранцев (а я такой на тот момент была) лидером", - пояснила пресс-офицер.

И добавила, что на тот момент в бригаде "ты не мог быть просто военнослужащим, ты обязательно должен был быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги".

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"И та, и другая категория людей разговаривали между собой тихо и избегали "людей" своего оппонента. Я на тот момент продолжила занимать нейтральную сторону и изо всех сил хотела примирения двух создателей "Магуры", на чем акцентировала во время каждой встречи с Валерием", - рассказала Блищик.

По ее словам, за это ее записали в "список врагов".

Создание соцсетей подразделения

"Но, тем не менее, все продолжали заниматься работой. И уже 2-го января (1,5 месяца, как только формировалась бригада) за 5 месяцев до начала нашей битвы, были созданы бригадные страницы. Эту идею мы обсуждали непосредственно с Маркусом, и он ее поддержал. Согласовывал ли он это с комбригом, мне неизвестно", - отметила пресс-офицер.

Также она пояснила, что "во всех бригадах создают страницы конкретно под новый номер, чтобы в случае перевода, смерти, демобилизации ... это все можно было передать людям, которые должны продолжать работу. Та же ситуация и с официальными страницами бригады".

В то же время страница телеграма 47-й ОМБр и аккаунт в фейсбук принадлежали лично Маркусу.

"И только с инстаграмом проще, ведь там надо иметь только пароль и логин, хотя номер и почта там были указаны ... Как думаете чьи? Да, Валерия Маркуса. Мне интересно, есть ли еще где-то такое в бригадах? Я, общаясь со многими пресофицерами, такого не слышала", - написала пресс-офицер.

Она отметила, что для Маркуса была важна медийная составляющая бригады, и это понятно всем, "ведь посвятить выпуски на своем ютубе теме пресс-службы и личной неприязни ко мне - однозначно заслуживает лайк и еще раз демонстрирует достоинство сержанта".

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Также Блищик рассказала, как с командой из трех человек сделала так, "чтобы 47-ю бригаду перестали считать "тиктокерской".

"Надо было только показывать на страницах не одного Маркуса, а реальную боевую работу всех подразделений. Таким образом, даже без медийности блогера за полтора года наш телеграм-канал уже имеет почти 50 тысяч подписчиков, что вдвое больше, чем было, и таким образом мы заняли третье место в рейтинге бригадных страниц. И это без единой копейки на рекламу. Всего три человека делали реальную работу и работали в интересах всей бригады, не имея возможности на нормальный отпуск. Мы наконец смогли показать достойных людей и продолжаем делать это сейчас. Но самое главное - нас начал уважать даже враг. И это также заслуга пресс-службы бригады и воинов, благодаря которым мы можем демонстрировать эти бои", - рассказала пресс-офицер Блищик.

В конце она снова подчеркнула, что "не поддержала блогера и не была его сторонницей".

"И именно сейчас вы можете наблюдать публичный высер с его стороны. Но самое главное, что это даже не его инициатива, а людей, в руках которых он и остался марионеткой", - резюмировала Блищик.

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Напомним Валерий Маркус, бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", впервые за полтора года рассказал о внутренних конфликтах и проблемах с руководством бригады.

Валерий Маркус

11 июля 2023 года тогдашний главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт с просьбой перевести его на более низкую должность. В своем обращении он отметил, что руководство бригады не дает возможности строить подразделение в соответствии с ценностями, которые декларируют бойцы.

Среди причин своего решения Маркус назвал "систематические унижения сержантского корпуса", "непонимание важности морального духа бойцов" и "некомпетентность офицерского состава". Он также жестко раскритиковал заместителя командира воинской части А4699, назвав его "аморальным дегенератом", и подчеркнул, что пребывание с этим человеком в одном коллективе является унизительным для его чести и достоинства.

После этого Маркуса сняли с должности главного сержанта, и на его место назначили Виталия Аверина. После отставки он почти полтора года избегал публичности. В январе 2024 года стало известно, что Маркус продолжает военную службу, однако уже не в составе 47-й бригады.

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