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Пресс-офицер 47-й ОМБр Блищик о видео Маркуса: В этот раз я не могу игнорировать, ведь понос не прекращается изо рта мальчика, которого обидели

Валерій Маркус

Пресс-офицер 47-й Отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик отреагировала на видео бывшего главного сержанта 47-й ОМБр Валерия Маркуса, в котором тот рассказал о внутренних конфликтах и проблемах с руководством бригады.

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Внутренний конфликт в 47-й ОМБр

В частности, она отметила, что, по информации Маркуса, страницы 47-й отдельной механизированной бригады были созданы перед контрнаступлением по указанию командира бригады.

"Перед контрнаступлением - это когда? 4 декабря 2022-го я присоединилась к этому подразделению и уже на второй встрече господин Маркус попросил меня выключить телефон, чтобы рассказать о том, как он снимал с должности командира полка, о спорах с Иваном Шаламагой и о том, что командир бригады - это просто человек, который стоит на должности. Уже тогда удивило, что главный сержант бригады доверяет столь конфедециальную информацию мне - человеку, которого видит впервые. Для чего это было сделано? Подозреваю, что для того, чтобы иметь благосклонность и быть в глазах новобранцев (а я такой на тот момент была) лидером", - пояснила пресс-офицер.

И добавила, что на тот момент в бригаде "ты не мог быть просто военнослужащим, ты обязательно должен был быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги".

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"И та, и другая категория людей разговаривали между собой тихо и избегали "людей" своего оппонента. Я на тот момент продолжила занимать нейтральную сторону и изо всех сил хотела примирения двух создателей "Магуры", на чем акцентировала во время каждой встречи с Валерием", - рассказала Блищик.

По ее словам, за это ее записали в "список врагов".

Создание соцсетей подразделения

"Но, тем не менее, все продолжали заниматься работой. И уже 2-го января (1,5 месяца, как только формировалась бригада) за 5 месяцев до начала нашей битвы, были созданы бригадные страницы. Эту идею мы обсуждали непосредственно с Маркусом, и он ее поддержал. Согласовывал ли он это с комбригом, мне неизвестно", - отметила пресс-офицер.

Также она пояснила, что "во всех бригадах создают страницы конкретно под новый номер, чтобы в случае перевода, смерти, демобилизации ... это все можно было передать людям, которые должны продолжать работу. Та же ситуация и с официальными страницами бригады".

В то же время страница телеграма 47-й ОМБр и аккаунт в фейсбук принадлежали лично Маркусу.

"И только с инстаграмом проще, ведь там надо иметь только пароль и логин, хотя номер и почта там были указаны ... Как думаете чьи? Да, Валерия Маркуса. Мне интересно, есть ли еще где-то такое в бригадах? Я, общаясь со многими пресофицерами, такого не слышала", - написала пресс-офицер.

Она отметила, что для Маркуса была важна медийная составляющая бригады, и это понятно всем, "ведь посвятить выпуски на своем ютубе теме пресс-службы и личной неприязни ко мне - однозначно заслуживает лайк и еще раз демонстрирует достоинство сержанта".

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Также Блищик рассказала, как с командой из трех человек сделала так, "чтобы 47-ю бригаду перестали считать "тиктокерской".

"Надо было только показывать на страницах не одного Маркуса, а реальную боевую работу всех подразделений. Таким образом, даже без медийности блогера за полтора года наш телеграм-канал уже имеет почти 50 тысяч подписчиков, что вдвое больше, чем было, и таким образом мы заняли третье место в рейтинге бригадных страниц. И это без единой копейки на рекламу. Всего три человека делали реальную работу и работали в интересах всей бригады, не имея возможности на нормальный отпуск. Мы наконец смогли показать достойных людей и продолжаем делать это сейчас. Но самое главное - нас начал уважать даже враг. И это также заслуга пресс-службы бригады и воинов, благодаря которым мы можем демонстрировать эти бои", - рассказала пресс-офицер Блищик.

В конце она снова подчеркнула, что "не поддержала блогера и не была его сторонницей".

"И именно сейчас вы можете наблюдать публичный высер с его стороны. Но самое главное, что это даже не его инициатива, а людей, в руках которых он и остался марионеткой", - резюмировала Блищик.

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Напомним Валерий Маркус, бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", впервые за полтора года рассказал о внутренних конфликтах и проблемах с руководством бригады.

Валерий Маркус

11 июля 2023 года тогдашний главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт с просьбой перевести его на более низкую должность. В своем обращении он отметил, что руководство бригады не дает возможности строить подразделение в соответствии с ценностями, которые декларируют бойцы.

Среди причин своего решения Маркус назвал "систематические унижения сержантского корпуса", "непонимание важности морального духа бойцов" и "некомпетентность офицерского состава". Он также жестко раскритиковал заместителя командира воинской части А4699, назвав его "аморальным дегенератом", и подчеркнул, что пребывание с этим человеком в одном коллективе является унизительным для его чести и достоинства.

После этого Маркуса сняли с должности главного сержанта, и на его место назначили Виталия Аверина. После отставки он почти полтора года избегал публичности. В январе 2024 года стало известно, что Маркус продолжает военную службу, однако уже не в составе 47-й бригады.

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Автор: 

Маркус Валерий (30) 47 отдельная механизированная бригада (262) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+25
Маркус окрім військового був ще й достатньо медійною особою, що допомогло набрати достатню кількість мотивованих добровольців. Хай зараз представники бригад поїдуть робити селфі з Зе чи Залужним, якщо це допоможе набрати дійсно мотивованих людей.
А ще хочу додати, що він правильно вчинив і мовчав майже півтора роки для того щоб більшість переконалась - совок і не компететність командирів нікуди не поділись, а скоріше навпаки.
Ось вчорашнє повідомлення комбата "Вовки Давінчі"

Чи не про це саме говорив Маркус про епізод під Вугледаром більше двох років тому? Але висновків так і не зробили до цього часу.
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11.12.2024 23:03
+23
Маркус "повів на смерть сотні людей"?!
Блазень та "Ставка" обрали з чотирьох напрямків що пропонував Залужний самий дебільний.
Тим "контрнаступом" командував генерал Зубанич.
А в якихось олігофренів "Маркус повів"
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11.12.2024 23:16
+23
"...адже понос не припиняється з рота хлопчика..."
-------
Цього достатньо щоби зрозуміти що пані бреше - Маркус мовчав півтора роки.
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11.12.2024 23:41
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Сьогодні четверта буде
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12.12.2024 08:21 Ответить
"...адже понос не припиняється з рота хлопчика..."
-------
Цього достатньо щоби зрозуміти що пані бреше - Маркус мовчав півтора роки.
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11.12.2024 23:41 Ответить
Анастасия Блищик - а ти хто взагалі?

До речі, Шаламага і дійсно не виглядає як впевнений у собі офіцер (ну наприклад як порівняти з Редісом, та той же Верес, більш потужні лідерські якості має)

Ну і Маркус має більш виражені якості лідера ніж Шаламага, тож хто тому Шаламазі винен?

Блищік - взагалі, хз хто така?
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11.12.2024 23:51 Ответить
а ти хто?
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12.12.2024 00:39 Ответить
ти Шаламага, вертляве?
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12.12.2024 01:00 Ответить
яка різниця? смоктати будеш - тоді взнаєш...
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12.12.2024 01:09 Ответить
Ти спеціаліст по смоктанню у Шаламаги?
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12.12.2024 01:16 Ответить
Качества лидера это не красиво выглядеть в интернете. Чел может быть помятый и невзрачный, но у окружающих от его присутствия яйца горят и они рвутся в бой.
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12.12.2024 00:41 Ответить
ага, тількі деяких комбатів і таких як шаламага ніхто ніде не бачить, про це Маркус і каже, і така проблема ні тількі в 47. І про подарунки пікапів генералам, і про побори з солдатів на "квартири в тилу" офіцерам під виглядом зборів на потреби батальону теж не Маркус вигадав.

І яйця в тебе горять, коли ти під обстрілами, а деякі офіцери в Херсоні віскі пьють і к солдату відношення як к "розходніку"
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12.12.2024 02:12 Ответить
І на "0" Маркуса бачили і на турніку, а от прес-офіцерку ні там, ні там. А от про "понос"(правильно "пронос/діарея") грамотна офіцерка пише з теплого штабного місця.
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12.12.2024 00:05 Ответить
Треба ж якось зганьбити справжнього воїна, котрий реально намагається боротися з совком на фронті. Ну, і треба ше вчити і вчити мову отим "таваріщам гєнєрала".
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12.12.2024 10:39 Ответить
Біля Покровська для ЗСУ збудували потужний укріпрайон, але не відправили туди солдатів, і росіяни взяли його без бою,- Бутусов.

Головнокомандувач Сирський, нач. Генштабу Баргилевич, командувачі ОТУ, ОСУВ, всі генерали це підарусня. Працюють на рашку.
І Зеля такий же.
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12.12.2024 00:21 Ответить
для кого Ви зробили відкриття? Краще скажіть "що робити"...
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12.12.2024 00:38 Ответить
Ого, якись новий Прищик на ОПе брызнув.
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12.12.2024 00:22 Ответить
Гавкати щось на Валєру можуть лише підари і підаркині,що не варті пилу на його таланах!
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12.12.2024 00:31 Ответить
Срач навколо 47-ї наближає чи віддаляє Перемогу?
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12.12.2024 00:32 Ответить
не навколо 47-ї, а навколо хлопа із амбіціями Головкома....
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12.12.2024 00:36 Ответить
Але обсмоктують усю бригаду!!! З кожного "утюга", по усіх сайтах з новинами(((
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12.12.2024 01:11 Ответить
Це ти про Зеленського чи Сирського?,,Кожен французький солдат носить в своєму ранцю маршальський жезл''-Наполеон Бонапарт.Думаю що в тебе нема претезій до військового таланту Наполеона.А в Зеленського-Что би закончіть войну нужно перестать стрелять.І я думаю що Маркус в рази був би кращим президентом ніж криворіжський наркоман.
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12.12.2024 12:56 Ответить
Вспоминаем Оруэлла который говорил о том что видел как те кто никогда не были на войне получали похвалы и рассказывали о событиях, которые никогда не происходили. Это по всем нашим шулерам с 2015 года.
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12.12.2024 00:39 Ответить
Маркусу більше довіри..
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12.12.2024 00:58 Ответить
народ кинувся обирати собі чергового кумира з числа медійно відомого...
Навіть біда, привнесена 24/02.22р. одним із таких медійно відомих - нічого народ не вчить...
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12.12.2024 02:49 Ответить
Чому саме "обирати"?
Не "створювати", не "ліпити", а саме "обирати"?
Мова про вибори президента?
Тоді ваша параноя як мінімум завчасна:
1. Маркус на війні.
2. Йому 31 рік.
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12.12.2024 10:27 Ответить
І Маркус на війні з 2014,а Хренпіду в Горлівці в 2014 розважав сепарів з своєю трупою шутів горохових.
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12.12.2024 12:58 Ответить
Кому більше віри - тому хто захищає країну зі зброєю в руках на передовій на 0. Маркусу.
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12.12.2024 04:01 Ответить
сігара це зброя бугага
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12.12.2024 09:07 Ответить
Я бачу всі твої аргументи базуються на сигарах?А чому б не на тому,що Маркус п'є каву,бо справжній військовий повинен пити РедБулл?
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12.12.2024 12:22 Ответить
Ця подружаня на відсосі у начальства, її авторитет не більше як у феї на окружній
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12.12.2024 08:12 Ответить
Чому дали фото Маркуса, а не Блищик, бажано в купальнику? Заразом зацінили б - хто правий.
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12.12.2024 08:56 Ответить
виявляется сержант мазута списаний по дурці бо контузіло запиливший декілька відосів та ви найнявший літ негрів бо книжку треба Вирішив що він може щось і починае тактікульно бігати аля Стрененко під Києвом у 22 м та пилити відоси і опа він вже майстер садж це коли в США на цю посаду відбір як у авіацію тай ще треба освіту мати а тут Валера з бмд вже усе засвоїв і самий майстер садж від всіх тай ще роман з безуглою потім юдисько наривается на дійсність де не всі поні і среруть райдугою і стае в позу ображеного гасконця і Ось як пилип з конопель з закосом під барбудо з сігарою розповідае як йго образили у бригаді замовчучи що кудись грощі що він збирав зникли - чеків немае 47 ї честь бригада бойова але валерін внесок там 0 3 відсотки
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12.12.2024 09:05 Ответить
Уінстон Черчель палив виключно кубинські сигари. Коли люди в Британії отримували їжу і все необхідне по картках. Але Британія виграла війну. Хто зараз його засуджує за ці сигари?
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12.12.2024 11:23 Ответить
Вона створена тільки на репутації Маркуса.Нехай би попробували Сирський чи Зеленський звернутись з таким самим зверненням до українців і тоді ми побачимо чи мають вони гарну репутацію в українського народу.Але головне тут ніхто не помітив-владі сцикотно мати підрозділ на 100% сформований з добровольців і при тому не мати на них жодного впливу.Як приклад-тільки поставила Банкова кишенькового Сирського,одразу взялись за розформування 67 бригади яка була сформована з Праваго сектора.
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12.12.2024 12:19 Ответить
Щоб розібратись у цій справі треба час. Не в кожного він є. Але зі старту пан Валерій Маркус акцентує наголос на головних проблемах нашої держави - проблемах влади. Може пан Валерій і є майбутній лідер?
_______________

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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12.12.2024 10:35 Ответить
ТЮлька, тепер у сні не прийде?
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12.12.2024 14:48 Ответить
Що я зрозумів зі слів Маркуса-Комусь в високих київських кабінетах не вигідно, і саме головне небезпечно формувати військові частини в ЗСУ по тих принципах, по яких Маркус формував Магуру.Бо з часом ці ініціативні люди захочуть владних повноважень щоб зробити зміни в країні за зразком порядків в їхніх зразкових підрозділах.А для наших чинуш корупція це основний спосіб заробітку і якщо її прибрати то їх ,,добробут,, суттєво погіршиться.Для них вигідно формувати армію з рабів, яких ТЦК наловить по вулицях українських міст і сіл.
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12.12.2024 12:11 Ответить
Гарна стаття про все це вийшла на https://www.bbc.com/ukrainian/articles/czxd44lw9ggo ВВС Україна - раджу прочитати і противникам і прибічникам Маркуса. Нейтрально, розписано і за, і проти.
Але насправді, все це лише наслідок того, що ЗСУ з армії добровольців перетворилась на армію мобілізованих, а подекуди і бусифікованих. А причетні до цього, сидять і наверху і внизу. І продовжують нищити імідж війська. Тому таких скандалів буде більше. І як тільки вибори будуть на горизонті, чорнуха піде рікою. А де там правда, спробуй ще розберись.
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12.12.2024 13:00 Ответить
І що ви, противник Маркуса знайшли "гарного" у тієї статті?
Та стаття для невігласів - поверхнево розповідає деякі речі для тих хто взагалі не в темі.
Щоби спробувати хоч трохи розібратися потрібно передивитися інтерв'ю Шаламаги та (наразі) чотири нових відео від Маркуса. Потрібно передивитися те що розповідав Кротевич (Тавр) про 47-му і те як підрозділ "Азову" стояв тоді на напрямку того контрнаступу на Токмак. Потрібно трохи знати про будову підрозділів, субординацію та військове управління, порівняти IQ Шаламаги та Маркуса. І ще багато чого.
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12.12.2024 13:57 Ответить
Що, так не сподобалась справжня журналістика? Та, де написали не лише точку зору Маркуса, а і точку зору його критиків?
І до речі, там є і посилання на відео, а не лише голословні згадки якихось тестів IQ. До речі, раз вже згадали, наведіть посилання на них, я особисто порівняю рівень Маркуса та Шаламаги, чекаю.
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12.12.2024 15:55 Ответить
Ви навіть прочитати нормально не здатні те що написано. В мене про рівень IQ, а не про якісь тести. Не потрібно проводити якійсь тест щоби ідентифікувати олігофрена.
"Та стаття для невігласів - поверхнево розповідає деякі речі для тих хто взагалі не в темі." - це не зрозуміло? Де там написано що мені не подобаються стандарти BBC?
Навіщо ви брешете розповідаючи про те чого в моєму дописі немає?
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12.12.2024 16:06 Ответить
Невіглас, це людина, що використовує поняття рівня IQ, не розуміючи що це таке, і як він визначається. Не думаю, що така людина може розказати мені щось інформативне.
Dixi
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12.12.2024 16:11 Ответить
Жалюгідна відмазка від невігласа та брехуна що намагався жбурнутися лайном у Маркуса 11.12.2024 22:50
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12.12.2024 16:49 Ответить
единий понос тут це - Пресс-офицер 47-й ОМБр Блищик
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12.12.2024 22:51 Ответить
Рівень професіоналізму пресофіцерки нижчеплінтусний, якщо вона говорить про "понос" і "хлопчика". Іншого ставлення до озвученого Валерієм і бути не могло - хто ж буде кусати руку з якої їсть. Система, яка людей має за худобу не почне їх поважати і помилок своїх не визнає - це буде її кінцем!
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13.12.2024 22:35 Ответить
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