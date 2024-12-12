Украинское командование просто "подарило" россиянам ключевой укрепрайон под Покровском, - Бутусов. ВИДЕО

Российские оккупанты без боя захватили ключевой укрепрайон возле Покровска из-за действий украинского командования.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем видео.

"На карте черная полоса нарисована - отметка между Шевченко и Новотроицким. Эта черная полоса - это наш большой укрепленный район, который был заранее подготовлен для обороны и должен был прикрывать подходы. Он был очень грамотно расположен, он находится в такой очень плотной посадке, широкой, это такой, фактически, небольшой массив, закрытый растительностью. И эта высота, господствующая высота над этим районом, прикрывала полностью подходы как к Новотроицкому, так и к Шевченко.

Так вот, друзья, что случилось? На этот рубеж своевременный приказ на отход никто не дал. Почему так произошло? Государство построило рубеж обороны. Хочу отметить, этот рубеж был построен грамотно, это укрепленный район. По всем рассказам командиров на месте, в этом районе даже были построены перекрытия значительного количества ходов сообщения, там было значительное количество блиндажей. Это был удобный район для маневра в обороне, для контроля местности, для того, чтобы там эффективно вести боевые действия. Там можно было и прятать людей, и маневрировать в обороне", - подчеркнул он.

По его словам, подразделения 59-й бригады еще на подходе к этим позициям в районе Желтого уже растянуты в узкую линию, они не смогли удержать противника.

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"59-я бригада, которую перебросили там с другого направления, она просто не успела развернуть свои боевые порядки. Враг продолжал атаки, понесла потери. Большая полоса, которая была у бригады, не давала ей возможности создать плотность войск.

В результате в обороне были большие дыры, которые группы пехоты противника проходили без боя. Это привело даже к потере понимания, что происходит. Не было контроля этой обстановки вообще со стороны ОТГ "Донецк" - реальной боеспособности бригады, реальной адекватности выполнения задач.

Растянутые боевые порядки, плотности нет, враг просачивается, на карте нарисована ОТГ оборона, которой фактически нет. Это то же самое - отсутствие понимания генералами задач, которые они ставят перед войсками. В результате оборона 59-й бригады была просто условна в этом районе. И враг без боя фактически зашел в Желтое. Боевые порядки бригады - был просто большой разрыв", - пояснил журналист.

Далее, по словам Бутусова, штурмовые группы РФ пошли дальше по направлению Новотроицкое-Шевченко. Когда враг прошел Желтое и пошел дальше, командование поняло, что РФ может выйти на Шевченко и Новотроицкое. Это фактически угроза окружения, обхода Покровска с юга, поэтому туда перебросили дополнительные силы.

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"Скажу просто, что на это направление были переброшены экстренно свежие силы. Но, опять-таки, эти войска были переброшены не тогда, когда это было вовремя, нужно, а из-за лжи в докладах, я не знаю, с какого уровня она была, но то, что там в окопы, в районе, в тот район, ни один генерал не выезжал, это сто процентов.

Так вот, в результате лжи в докладах, эти войска не были вовремя заведены на рубеж обороны, на тот укрепрайон между Шевченко и Новотроицким, который обозначен на карте. 59-я бригада не была усилена вовремя. У нее и так проблемы в управлении. Все военные говорят: не надо было такую большую полосу, надо было вовремя усилить другими подразделениями. Бригада не может управлять большим количеством на большом фронте. Ей надо дать умеренную для нее полосу обороны.

В результате с ходу бросаются в бой подразделения 32-й бригады, и они пытаются зайти на позиции. Туда бросается также штурмовой батальон "Скала", 425-й батальон, такая палочка-выручалочка на этом участке фронта. Бросается в бой, но оказывается, что в бой надо вступать во встречный. Потому что этот ключевой в тактическом отношении укрепрайон уже захватил противник. Без боя. Зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека.

Правильно выбранная позиция, подготовленная полоса обороны, хорошо закрытая от дронов, от поражения артиллерией. И вот этот укрепрайон украинское командование бесплатно подарило российским войскам. И туда зашел враг. И потом из этого укрепрайона, пользуясь, что это просто прекрасная зона для накопления, для развертывания своих войск, российские штурмовые группы пошли в трех направлениях", - отметил он.

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