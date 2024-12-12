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Новости Война
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Украинское командование просто "подарило" россиянам ключевой укрепрайон под Покровском, - Бутусов. ВИДЕО

Российские оккупанты без боя захватили ключевой укрепрайон возле Покровска из-за действий украинского командования.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем видео.

"На карте черная полоса нарисована - отметка между Шевченко и Новотроицким. Эта черная полоса - это наш большой укрепленный район, который был заранее подготовлен для обороны и должен был прикрывать подходы. Он был очень грамотно расположен, он находится в такой очень плотной посадке, широкой, это такой, фактически, небольшой массив, закрытый растительностью. И эта высота, господствующая высота над этим районом, прикрывала полностью подходы как к Новотроицкому, так и к Шевченко.

Ситуація біля Покровська

Так вот, друзья, что случилось? На этот рубеж своевременный приказ на отход никто не дал. Почему так произошло? Государство построило рубеж обороны. Хочу отметить, этот рубеж был построен грамотно, это укрепленный район. По всем рассказам командиров на месте, в этом районе даже были построены перекрытия значительного количества ходов сообщения, там было значительное количество блиндажей. Это был удобный район для маневра в обороне, для контроля местности, для того, чтобы там эффективно вести боевые действия. Там можно было и прятать людей, и маневрировать в обороне", - подчеркнул он.

По его словам, подразделения 59-й бригады еще на подходе к этим позициям в районе Желтого уже растянуты в узкую линию, они не смогли удержать противника.

Также читайте: Командование безграмотно организует оборону вокруг Покровска, что позволит РФ окружить город, - Бутусов. ВИДЕО

"59-я бригада, которую перебросили там с другого направления, она просто не успела развернуть свои боевые порядки. Враг продолжал атаки, понесла потери. Большая полоса, которая была у бригады, не давала ей возможности создать плотность войск.

В результате в обороне были большие дыры, которые группы пехоты противника проходили без боя. Это привело даже к потере понимания, что происходит. Не было контроля этой обстановки вообще со стороны ОТГ "Донецк" - реальной боеспособности бригады, реальной адекватности выполнения задач.

Растянутые боевые порядки, плотности нет, враг просачивается, на карте нарисована ОТГ оборона, которой фактически нет. Это то же самое - отсутствие понимания генералами задач, которые они ставят перед войсками. В результате оборона 59-й бригады была просто условна в этом районе. И враг без боя фактически зашел в Желтое. Боевые порядки бригады - был просто большой разрыв", - пояснил журналист.

Далее, по словам Бутусова, штурмовые группы РФ пошли дальше по направлению Новотроицкое-Шевченко. Когда враг прошел Желтое и пошел дальше, командование поняло, что РФ может выйти на Шевченко и Новотроицкое. Это фактически угроза окружения, обхода Покровска с юга, поэтому туда перебросили дополнительные силы.

Также смотрите: Покровск: прорыв обороны с юга | Юрий Бутусов. ВIДЕО

"Скажу просто, что на это направление были переброшены экстренно свежие силы. Но, опять-таки, эти войска были переброшены не тогда, когда это было вовремя, нужно, а из-за лжи в докладах, я не знаю, с какого уровня она была, но то, что там в окопы, в районе, в тот район, ни один генерал не выезжал, это сто процентов.

Так вот, в результате лжи в докладах, эти войска не были вовремя заведены на рубеж обороны, на тот укрепрайон между Шевченко и Новотроицким, который обозначен на карте. 59-я бригада не была усилена вовремя. У нее и так проблемы в управлении. Все военные говорят: не надо было такую большую полосу, надо было вовремя усилить другими подразделениями. Бригада не может управлять большим количеством на большом фронте. Ей надо дать умеренную для нее полосу обороны.

В результате с ходу бросаются в бой подразделения 32-й бригады, и они пытаются зайти на позиции. Туда бросается также штурмовой батальон "Скала", 425-й батальон, такая палочка-выручалочка на этом участке фронта. Бросается в бой, но оказывается, что в бой надо вступать во встречный. Потому что этот ключевой в тактическом отношении укрепрайон уже захватил противник. Без боя. Зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека.

Правильно выбранная позиция, подготовленная полоса обороны, хорошо закрытая от дронов, от поражения артиллерией. И вот этот укрепрайон украинское командование бесплатно подарило российским войскам. И туда зашел враг. И потом из этого укрепрайона, пользуясь, что это просто прекрасная зона для накопления, для развертывания своих войск, российские штурмовые группы пошли в трех направлениях", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (9612) боевые действия (4015) Бутусов Юрий (4353) Покровский район (540)


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Топ комментарии
+33
73%...ви вже бачите кров на своїх руках?...
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12.12.2024 15:49
+30
чому ви дивуєтесь - верховний 4 разовий ухилянт з його єрмачньой це кремльовські консерви, а ВСЯ влада в їхніх руках, бо мудрий нарід віддав цим консервам ВСЮ владу у 2019 з криками хуженєбудєт! Неможливо перемогти кремльовське *****, коли країною рулять слуги кремля, невже це досі не зрозуміло?
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12.12.2024 15:44
+29
То хто ж винний у цьому провалі? Ага. Хрен дізнаєшся. Кругова порука паркетних хєнєралів-у@банів.
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12.12.2024 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Там уже орки консерви куштують....((((
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12.12.2024 15:28 Ответить
Та регочуть з тупіших за ворін.
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12.12.2024 15:37 Ответить
Дивиася це відео, де кацап в нашому зайнятому бліндажі читає назви консерв: "Куркі", "шпроті". О, ані дажє консєрвірованниє ананаси єдят".
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12.12.2024 15:39 Ответить
... я теж бачив((((
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12.12.2024 15:42 Ответить
І я ще вчора... Тому сьогодні вже не так обурливо....
В будь якому випадку рівень ******* важко навіть уявити...((
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12.12.2024 19:45 Ответить
Самое интересное в том видео - это то, как они матерят украинцев, за то что у них хачественное укрепление и хорошая еда.
То ест, то, в каком говнище они живут и как по скотски к ним относятся - виноваты украинцы! Нужно их обязательно уничтожить за это
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12.12.2024 16:03 Ответить
На болотах такі консерви не бачили...
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12.12.2024 16:10 Ответить
Нічого, Генерал Наступу Сирок особисто очолив напрямок. Скоро у наступ!!!
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12.12.2024 15:33 Ответить
З Павлограду на Дніпро, судячи з усього.
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12.12.2024 22:14 Ответить
Цікаво! Вас заблокують? Чи дадуть можливість ще херню нести?
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12.12.2024 15:39 Ответить
Заблокуем зелю з єрмаком й всіею антимайданівською шоблой..Цікаво хто піде розблоковувати?
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12.12.2024 21:59 Ответить
.... скумбрія !
.... яйці по 17
... кулібін!
Є трохи резерву у них!
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12.12.2024 22:03 Ответить
ви що родич того генерала, під командуванням якого це було просрано? чи може ви не розбираєтесь в тому, як побудоване командування українським військом?
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12.12.2024 15:40 Ответить
То хто ж винний у цьому провалі? Ага. Хрен дізнаєшся. Кругова порука паркетних хєнєралів-у@банів.
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12.12.2024 15:39 Ответить
Це якийсь кошмар з тим Сирським і ЗЕ.
Потрібно їх міняти!
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12.12.2024 15:40 Ответить
чому ви дивуєтесь - верховний 4 разовий ухилянт з його єрмачньой це кремльовські консерви, а ВСЯ влада в їхніх руках, бо мудрий нарід віддав цим консервам ВСЮ владу у 2019 з криками хуженєбудєт! Неможливо перемогти кремльовське *****, коли країною рулять слуги кремля, невже це досі не зрозуміло?
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12.12.2024 15:44 Ответить
ПроСирський під ковпаком д'єрмака рулить.
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12.12.2024 15:45 Ответить
73%...ви вже бачите кров на своїх руках?...
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12.12.2024 15:49 Ответить
Ви про що? Їм і досі прикольно.
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12.12.2024 16:05 Ответить
Ці 73% вже давно здриснули в Европу...
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12.12.2024 17:19 Ответить
Тут ці їбанатки бігають кричать як гарно що ЗЕ Євробачення провів. Бо якщо ми про себе не заявимо ніхто про нас знати не буди. Доречи бігають з широко розвинутими ногами Де б повигідніше свій вареник пригостити. Та й у рюзьких тут нормально за щоку беруть. Бо там де вигідно это не такие рузькие эти нлрмальные
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12.12.2024 17:42 Ответить
Це не Петро, це ми усі з тріском ганебно програли. А ти сам за кого голосував?
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12.12.2024 21:22 Ответить
Ти можеш просто відповісти, за кого ти голосував?
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12.12.2024 21:55 Ответить
а ти за кого?
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12.12.2024 22:25 Ответить
він голосував в першому турі за Рабіновича; а в другому - навіть зайве нагадувати.
Мій кондуїт все пам'ятає.
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13.12.2024 07:39 Ответить
яка тобі різниця? В нас голосування таємне....
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12.12.2024 22:24 Ответить
І тепер не перевіриш, на яку суму реально було виконано робіт...
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12.12.2024 15:54 Ответить
Pandamonium
https://x.com/RudijLis

Бутусов заявив, що під Покровськом ворог захопив нове укріплення на десятки млн грн, бо туди забули відправити ЗСУ Це результат комплексної диверсії агентів кремля Зелі та Єрмака: усунення Залужного і команди, постійні ротації бригад, хаос, брак і умисне псування озброєння

Це шок узькі мавпи в нашому укріпленні під Покровськом, яке здав їм Зе. Впевнена, Єрмєля особисто контролював щоб туди не направили наших військових
https://x.com/i/status/1867153670644883522
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12.12.2024 15:57 Ответить
******* стид!! а ще ***** генерала отримав той гребінь, ******
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12.12.2024 15:58 Ответить
Пане Валерій... Зраду не розгонив....Але це зрада....само напрошується на язик
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12.12.2024 16:02 Ответить
Сирський вчора заявив, що під Покровськом приходится приймати нестандартні рішення.
От вам і не стандартне рішення від командування.... яке вже відкрито працює на пуйла.
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12.12.2024 16:02 Ответить
давно вже зрозуміло, з цими дегенератами перемогти не можливо, скільки зброї, людей, грошей не дай
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12.12.2024 16:03 Ответить
головне,щоб "хенералам і палковнікам" вчасно хрестіки дали, або ж визнало влк непридатними також вчасно
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12.12.2024 16:03 Ответить
ще не так давно вихвалялися,що наші "афіцери" можуть керувати військами дистанційно - от і докерувалися. Тепер як їх в окопи загнати?
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12.12.2024 16:14 Ответить
Так і вони для того там і призначені, щоб здати Україну рашенфашистам!
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12.12.2024 16:33 Ответить
ви що не зрозуміли ???... Покровск потрібно здати пошвидше як і бамбас в цілому ..після 20 . 1 . маячать " переможні " перемовини .." мир в очах путлера все ближче ."...ціна життів наших воїнів не в рахунок.
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12.12.2024 16:34 Ответить
Чого дивуватись. Залишились на місці ті, що дали з Криму зайти. А тут якийсь окоп, якась шахта...
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12.12.2024 16:38 Ответить
Тупорилі дегенерати скрізь, візьміть будь-який орган державної влади, чи силову структуру. І це не вчора сталося, десятиріччя відмінного відбору, а основна причина - безвідповідальність.
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12.12.2024 16:39 Ответить
Пане Бутусов, називайте призвища приймаючих рішення, щоб було ясно кого потім вішати на ялинку .
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12.12.2024 16:46 Ответить
А,що тут не зрозуміло? Це гівнокомандувач із своїми 5/6ма дефективними менеджерами.
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13.12.2024 08:27 Ответить
Може досить плакатись про непрофесійність командування? Невже не зрозуміло , що воно ПРОФЕСІЙНО здає Україну ворогові!
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12.12.2024 16:59 Ответить
Це все відбувається від безкарності командирів,починаючі від ком взводів та закінчуючі комбатами,комбригами.Все на плечах сержантів,яких потім винуватять у всьому, і в утраті майна і в утраті терріторій,бо на позийіях немає ні одного командира,який має оцінювати обстановку та керувати боєм,а всі седять за маніторами з кавою в руках і керують,потім розповідають як тяжко вони воювали,але сержанти нічого не можуть,а солдити піда...си сцикливі
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12.12.2024 17:16 Ответить
Прізвища, хто відповідає за Покровськ. Прізвища!
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12.12.2024 17:18 Ответить
Чому навіть Юрій не називає прізвище відповідального? З того все починається.
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12.12.2024 17:22 Ответить
Прізвище ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
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12.12.2024 18:33 Ответить
всі рішення під час бойових дій за Покровськ приймали лише на рівні генштабу, командирів бригад. Тому за будь-які помилки відповідати мають вони .... прізвище генштабу Ви знаєте ....
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12.12.2024 20:56 Ответить
Я знаю прізвище верховного, прости господи, головнокомандувача, який надав повноваження своєму завгоспу втручатися у військові справи і призначати начальників генштабу, головнокомандувача, командирів бригад за принципом "чєво ізволітє" і звільняти толкових, але невгодних командирів. Невдала спроба відмазати блазня та весь його кагал.
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12.12.2024 23:22 Ответить
Юрко ...сьогодні вже можно і не розказувати , шо подарувало командування говнокомандуючого , головне шо ви журналісти подарували цій зелерській потворі в 19 р...і зробити вже неможно нічого !!! Зрада ,здача теріторії ,горе ...
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12.12.2024 17:35 Ответить
Главное что выдающейся лиде современности , вовремя успел уволь Залужного. Чтоб он ему не мешал командовать армией. Кто такой Залужный , а кто такой Зеленский ? Шутка ли сказать , Вова самого Напалеона играл . Следовательно он как Напалеон. Такого уровня полководец.
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12.12.2024 17:37 Ответить
З 19 р. Ви журналісти ,увійдете в історію України, як і виборці ,які вас читали ,та слухали!!!
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12.12.2024 17:38 Ответить
«Оман» в діі..
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12.12.2024 17:59 Ответить
Й*бане позорище, нема слів
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12.12.2024 18:08 Ответить
Полоса укріп района в 1 км, бутусов вважає це багато. А гроші виділяли на 40 км. На других ділянках фронту наші хлопці можливо щось і викопали вручну якісь ямки. В них і оборонялися. В оті ямки посадить цього умніка бутусова, і нехай тримає оборону Ко.. л, блогер їба... .
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12.12.2024 18:29 Ответить
і тебе поряд із ним! Для підтримки...
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12.12.2024 19:00 Ответить
Так буде і далі !
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12.12.2024 18:32 Ответить
Вы держитесь.- Просто мын нет.
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12.12.2024 18:49 Ответить
Цитуєш свого кумира?
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12.12.2024 19:01 Ответить
Ну що тобі сказати?, якщо з гумором проблеми то мабуть так.
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12.12.2024 19:25 Ответить
Дуже шкода,....
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12.12.2024 19:05 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ терміново тих генералів, що здали укріплення!
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12.12.2024 19:42 Ответить
Один з пунктів договорнячка "Україна виводить війська з Донецької області". Це просто механізм його виконання.
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12.12.2024 20:28 Ответить
Відколи звільнили Залужного все полетіло в *****.
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12.12.2024 20:54 Ответить
Чергова Зрада вид Сирського. Перед капітуляцією, чим біль території віддамо зараз, тим більше залишеться у орків...потужний план перемоги...на жаль не нашої
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12.12.2024 21:46 Ответить
Спитайте будь якого військового ( тільки не з вищого командного складу ) з того напрямку - що він про це думає . Він скаже що - це САБОТАЖ І ЗРАДА серед вищого командування .
Кажуть - що не роби , хоч криком кричи , хоч і головою об стіну бийся , ти однаково нікому не потрібен , тебе не чують і вперто роблять своє . Повний , суцільний ігнор проблем ..
Донецьку область просто тупо здають , це вже очевидно .
Ну якщо вже керівництво країни так вирішило то хоча б людей пожаліли , гниди й.бані ! Відвели б вже армію за межі Донецької обл . чи що .
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12.12.2024 22:01 Ответить
Так на суджанщіну ж кинули всі резерви, найкраще озброєння тощо. САБОТАЖ і ЗРАДА на рівні верховного командування. І це верховне командування саботаж і зрада вищого командування цілком влаштовує. Оман є оман.
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12.12.2024 23:26 Ответить
Можеш фантазувати собі скільки захочеш , але мені цієї маячні , про всі найкращі резерви і найкраще озброєння на суджанщині - не пиши ..
Ти чудово знаєш мою думку стосовно курщини .
І запам'ятай - ніякі суперрезерви не врятують напрямок , якщо його вже вирішили здати .
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12.12.2024 23:42 Ответить
Ну так зрозумій, щоб полегшити здачу Донбасу і відправили і 80-ту, і 95-ту, і інші бригади на суджанщину.
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13.12.2024 16:18 Ответить
Ну, то командування за це понесе відповідальність, чи знову солдата винуватим зроблять?
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12.12.2024 22:24 Ответить
Я погоджуюсь з тезою і доведенням Юрія Бутусова з цієї статті про те, що "Українське командування просто "подарувало" росіянам ключовий укріпрайон під Покровськом, - Бутусов. ВIДЕО" - Джерело: https://censor.net/ua/v3524750

Думаю, що потрібно якнайшвидше замінити керівників ОТУ "Донецьк" і ОСУВ "Хортиця".
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13.12.2024 00:17 Ответить
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13.12.2024 06:40 Ответить
Руководство сволочи . Сдается страна без каких либо изменений в стратегии
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13.12.2024 06:55 Ответить
Це все Порох винний, а ми што - аминічьо.
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13.12.2024 08:00 Ответить
Спецоперація кремля "слуга народа" стала успішніше виконуватися.
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13.12.2024 08:58 Ответить
Це ж зрадники, безтолковий генералітет... Ото орки "привітали" з Днем СВ! Чому Драпатий не міняє цей безтолковий генералітет? А Вам, Юра, дякую за правдиве висвітлення подій... Тепер з цими зрадниками "генералами" нехай" попрацюють" слідчі органи! Про нікчемність багатьох наших генералів постійно наголошує М. Безугла, найбільше, починаючи від "Очеретиного"... Сумно й прикро...
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13.12.2024 09:05 Ответить
Безугла нехай спочатку відповість за свою злочинну бездіяльність на посаді заступниці голови Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді, за брехню про операцію Авеню" тощо.
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13.12.2024 19:54 Ответить
зе-команда зе-генералів сраколизів і скороспілок.
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13.12.2024 09:36 Ответить
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07.01.2025 16:41 Ответить
Досі вважаєш, що командування не проросійське, генерали українські, Бутосов?
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13.12.2024 13:39 Ответить
Ну що пане президенте, коли ви знімали головнокомандуючого в якого не було жодної поразки, а на якийсь час наступ ЗСУ призупинився, то ви казали що потрібно щось робити, потрібні зміни. Ну і як вам зміни? Маєте такі зміни що хрін їх зупиниш.
Перед початком війни всі розвідки світу вам КРИЧАЛИ а наша розвідка ВОЛАЛА що буде війна. Ви відповідали що розвідка це добре але союзників далеко а ми тут і нам краще видно (про нашу розвідку і її доклади ви люб'язно змовчали). Тепер коли міняли Залежно і ВЕСЬ світ був шокований недоцільність таких дій ви також проігнорили їхні поради. Та КОЛИ Ж ТИ ВЖЕ ВОВА ЗРОЗУМІЄШ В КІНЦІ КІНЦІВ ЩО ДО ДРУЗІВ ПОТРІБНО ПРИСЛУХОВУВАТИСЯ? Ну бо знімати головкому в якого нема поразок а є доволі серйозні позитивні дії це те яке там не доцільно, Вова це м'яко кажучи це ВЕЛИЧЕЗНА ТУПІСТЬ.
Ходять слухи що Зеленський зняв Заслуженого бо бачив серйозного суперника на майбутніх виборах ))))) Вовочка знявши толкового офіцера з посади головкома та отримав доволі серйозний шанс взагалі втратити перспективу самих виборів.
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14.12.2024 02:42 Ответить
Написав один коментар, а з'явилася іще одна думка. І знову зв'язана вона з зміною головнокомандуючого. Коли знімали Заслуженого то Зеленський казав що це робиться тому що ситуація на фронті застопорилася і потрібно щось міняти потрібні свіжі думки. Причина така що тупішої не вигадаєш, бо під час війни головкома міняють якщо ситуація на фронті погана і перспектив покращення немає а погіршення передбачаються. Так от, коли міняли Залежного то нічого з сказаного і близько не було. Зате на сьогодні суцільний відступ і втрати. І вже місяці 4 як НЕОБХІДНО МІНЯТИ ГОЛОВКОМА, І НАЧ. ГЕНШТАБУ І ВЗАГАЛІ ВСЕ КОМАНДУВАННЯ.
***** пане президенте ПРОКИНЬТЕСЬ НАКІНЕЦЬ ТО (***** це не матюк, хто не вірить згадайте "Енеїда" Котляревського ".... а та Юнона **** дочка ..."). Вова прокидайся доки не пізно.
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14.12.2024 02:51 Ответить
Сам прокинься! ТИ ДО КОГО СНОВИДА ЗВЕРТАЄШСЯ?
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07.01.2025 16:39 Ответить
Пане Юрію, цей рубіж будувався грамотно і т.д., тому що він будувався для кацапів. Ви ж зуби на цьому з'їли!
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07.01.2025 16:37 Ответить
 
 