Необходимо продвигать "скорейшую разрядку ситуации" в Украине, - Си Цзиньпин на встрече с Медведевым

В четверг, 12 декабря, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета безопасности России Дмитрием Медведевым заявил о необходимости "разрядки ситуации" в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь", - сказал Цзиньпин.

Лидер Китая также сказал Медведеву, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации".

В то же время Медведев сообщил китайскому лидеру, что привез "личное послание" от российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция разделяет с Китаем стремление к устойчивому миру в Украине, - Макрон