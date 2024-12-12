Необходимо продвигать "скорейшую разрядку ситуации" в Украине, - Си Цзиньпин на встрече с Медведевым
В четверг, 12 декабря, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета безопасности России Дмитрием Медведевым заявил о необходимости "разрядки ситуации" в войне РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.
По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь", - сказал Цзиньпин.
Лидер Китая также сказал Медведеву, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации".
В то же время Медведев сообщил китайскому лидеру, что привез "личное послание" от российского диктатора Владимира Путина.
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Припертися до агресора і говорити про якісь там принципи... Та вони (кацапи) все це ЩОДНЯ порушують. І хто тут підливає олії у вогонь??? І кого треба закликати до миру?
стати раком..віддати всю зброю..руська мова і все таке
Не зря есть поговорка: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты."
нам песдец, Сiня!
Ану дивитись нормально!
2) недопущення ескалації воєнних дій і - (увага)
3) недопущення підливання сторонами олії у вогонь - це шо за кацапо-кетайський **********?
якої нах олії у який вогонь?!
продовжимо асоціативний ряд:
- недопущення протягіванія ножек по одьожкє
- недопущення сім раз отмєріванія і один раз отрєзиванія
- недопущення всякому свєрчку знати свой шесток
****** клоуни