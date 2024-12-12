РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10779 посетителей онлайн
Новости Война
7 376 19

Необходимо продвигать "скорейшую разрядку ситуации" в Украине, - Си Цзиньпин на встрече с Медведевым

Сі Цзіньпін заявив Медведєву про необхідність якнайшвидшої розрядки у війні РФ проти України

В четверг, 12 декабря, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета безопасности России Дмитрием Медведевым заявил о необходимости "разрядки ситуации" в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь", - сказал Цзиньпин.

Лидер Китая также сказал Медведеву, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации".

В то же время Медведев сообщил китайскому лидеру, что привез "личное послание" от российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция разделяет с Китаем стремление к устойчивому миру в Украине, - Макрон

Автор: 

Китай (2959) Медведев Дмитрий (4101) переговоры (4929) Си Цзиньпин (281) война в Украине (3761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
забирайте своє кацапо-рашистьке окупаційне лайно з України в її міжнародно визнаних кордонах, а також усю кацапську прокацапську нечисть і війна закінчиться !!! які проблеми ???
показать весь комментарий
12.12.2024 16:45
+5
Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь", - сказав Цзіньпін

Припертися до агресора і говорити про якісь там принципи... Та вони (кацапи) все це ЩОДНЯ порушують. І хто тут підливає олії у вогонь??? І кого треба закликати до миру?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:46
+5
"оманський план куйла" -"розрядка по китайськи"
показать весь комментарий
12.12.2024 16:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
забирайте своє кацапо-рашистьке окупаційне лайно з України в її міжнародно визнаних кордонах, а також усю кацапську прокацапську нечисть і війна закінчиться !!! які проблеми ???
показать весь комментарий
12.12.2024 16:45 Ответить
Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь", - сказав Цзіньпін

Припертися до агресора і говорити про якісь там принципи... Та вони (кацапи) все це ЩОДНЯ порушують. І хто тут підливає олії у вогонь??? І кого треба закликати до миру?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:46 Ответить
Розрядка по китаиськи якось розшифровується?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:46 Ответить
"оманський план куйла" -"розрядка по китайськи"
показать весь комментарий
12.12.2024 16:54 Ответить
віддати 4 області ..яку русня згідно оманських договорняків включили до свого складу

стати раком..віддати всю зброю..руська мова і все таке
показать весь комментарий
12.12.2024 17:10 Ответить
ну а через 5-10 років знову нападуть
показать весь комментарий
12.12.2024 17:12 Ответить
Російська мова, а не руська! Руська мова - це мова українська.
показать весь комментарий
13.12.2024 04:23 Ответить
А чи всі китайці України вже боронять рубежі?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:56 Ответить
Боронять. Десь біля "ейфелевої" вежі.
показать весь комментарий
12.12.2024 17:16 Ответить
Що, і Цзінь-пень теж забухав?
показать весь комментарий
12.12.2024 17:26 Ответить
Ручкаться с человеком, который призывает к уничтожению Украины и украинцев, к применению ядерного оружия, и в это же время говорить с ним о принципах мира. Это нечто!
Не зря есть поговорка: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты."
показать весь комментарий
12.12.2024 17:56 Ответить
"привіз "особисте послання" від російського диктатора"

нам песдец, Сiня!
показать весь комментарий
12.12.2024 18:39 Ответить
Гулі мружишся, ****?
Ану дивитись нормально!
показать весь комментарий
12.12.2024 19:08 Ответить
два ********
показать весь комментарий
12.12.2024 19:47 Ответить
Говорили,балакали-сіли та й заплакли...
показать весь комментарий
12.12.2024 20:32 Ответить
Розрядка? Комуняки.
показать весь комментарий
12.12.2024 21:04 Ответить
Зустрілся кацапський п#дорас зі своїм начальником ≫китайським п#дорасом, апкашляли.справи.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:16 Ответить
1) недопущення поширення конфлікту,
2) недопущення ескалації воєнних дій і - (увага)
3) недопущення підливання сторонами олії у вогонь - це шо за кацапо-кетайський **********?
якої нах олії у який вогонь?!

продовжимо асоціативний ряд:
- недопущення протягіванія ножек по одьожкє
- недопущення сім раз отмєріванія і один раз отрєзиванія
- недопущення всякому свєрчку знати свой шесток

****** клоуни
показать весь комментарий
12.12.2024 22:41 Ответить
 
 