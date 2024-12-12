Россияне хотят договориться с новыми властями Сирии о сохранении 2 военных баз, - Bloomberg
РФ хочет достичь соглашения с новым руководством Сирии о сохранении баз в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Источники издания в Москве, Европе и на Ближнем Востоке заявили, что переговоры ведутся о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.
Отмечается, что Военно-морская база является единственным российским хабом на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций в Африке.
"Министерство обороны в Москве считает, что у него есть неформальная договоренность с "Хаят Тахрир Аш-Шам", бывшим ответвлением "Аль-Каиды", которое возглавило наступление с целью свержения Асада, о том, что оно может остаться на сирийских базах, сообщил источник в России. Ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии, предостерег собеседник", - говорится в материале.
В то же время проверить эту информацию у представителей переходного правительства Сирии не удалось сразу.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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русозвірям і всьому світу зараз треба виставити те загальновідоме відео, до вагнеровці під свої дурацькі пісні забивають мирного сірійця кувалдами, потім четвертують, відрізають голову і кайфують від цього.
Незадолго до свержения Асада генерал-майор Роман Гофман, нынешний военный секретарь премьер-министра Израиля, был в Москве. После его визита армия обороны Израиля без помех заняла на Голанах те укрепления, которые занимали российские наблюдатели. Не то чтобы она без этого их не заняла, но с этим она зашла особо быстро и четко.
Аналогичная договоренность была достигнута и с Эрдоганом.
Условие было такое: Путин не стреляет по турецкой армии, изображающей «шахтеров и трактористов», в обмен ему остается Хмеймим и Тартус.
В Хмеймиме было 33 самолета, за последний месяц 25 улетели.
Еще одна - и существеннейшая часть договоренности - включала в себя личное спасение Асада. Самолет с Асадом улетел из Дамаска и пролетел над территорией Турции; той самой Турции, которая, собственно, и готовила свержение этого режима и чьи войска, - как водится, ушедшие в отпуск целыми полками вместе с прикупленной в местном военторге артиллерией, - сопровождали, а иногда и изображали собой отряды сирийских освободителей.
главный бенефициар всего случившегося - Эрдоган, который, собственно, и не скрывает своей цели: восстановления Великой Турции. Именно это начинающееся восстановление празднуют сейчас люди по всей стране.
Поэтому Эрдоган дождался времени, когда эти шиитские отряды были переброшены на помощь «Хезболле» в Ливан, где они были уничтожены Израилем, договорился и ударил. Таким образом, Эрдоган оказался главным бенефициаром уничтожения Израилем «Хезболлы».
Путин в свое время ввязался в Сирию, чтобы подороже продать Асада США и поменять его на Украину. США покупать не стали, зато нашелся другой продавец - и мы должны подчеркнуть качество игры Реджепа ***** Эрдогана, который мог, без сомнения, навязать свою волю силой, но предпочел 100% безрисковый договорняк с продавцом, который находился в безвыходном положении.
А Эрдоган уже продемонстрировал свой уровень. Начать войну - дело нехитрое. Но начать войну так, чтобы никто ничего не заметил, со всеми договорившись, и еще чтобы вашингтонский обком приветствовал как спасителя, - вот это высочайший класс игры.
там США, не дасть побудувати
поки курдів не знищите, ніяких газопроводів не буде
Туреччина, навіть з Францією і Німеччиною - проти США, не потягне...
Та ще й Канадський з дисконтом викуповують
Європа наклала ж санкції, та й Північний потік здох
Хотите трубопровод? Стройте, если Америка разрешит. Сами и охранять будете.
Як ви співаєте: - ...не нужен нам берег турецкий...
РУССКИЕ ТРЕНИРОВКИ. Путин: бомбили и будем бомбить, убивали и будем убивать ВИДЕО
Краще вже хай там залишаються і будуть проблемою Ізраїлю ніж проблемою України.
Оце пасадобль!
Але все бува, побачим хто більш ********, касаби чи оці нові.
Не забывайте бомбежки раши.
Сирийцам нужно рассказать о черноморском флоте в Крыму, и его роли в аннексии полуострова.
росіяни вбивали сирійців, гвалтували, обкрадали й охороняли асада ... а сирійці ще й діалоги з росіянами ведуть ? походу російський рубль все ж таки вміє творити дива .
Чи, як грузини - побачать гроші і все забудуть одразу.
Хіба Ердоган знов щось замутить з орками, за газ та нафту.