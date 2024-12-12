Россияне хотят договориться с новыми властями Сирии о сохранении 2 военных баз, - Bloomberg

РФ хочет достичь соглашения с новым руководством Сирии о сохранении баз в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания в Москве, Европе и на Ближнем Востоке заявили, что переговоры ведутся о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.

Отмечается, что Военно-морская база является единственным российским хабом на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций в Африке.

"Министерство обороны в Москве считает, что у него есть неформальная договоренность с "Хаят Тахрир Аш-Шам", бывшим ответвлением "Аль-Каиды", которое возглавило наступление с целью свержения Асада, о том, что оно может остаться на сирийских базах, сообщил источник в России. Ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии, предостерег собеседник", - говорится в материале.

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В то же время проверить эту информацию у представителей переходного правительства Сирии не удалось сразу.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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