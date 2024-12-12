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Новости Война в Сирии
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Россияне хотят договориться с новыми властями Сирии о сохранении 2 военных баз, - Bloomberg

Супутникове фото військово-морської бази РФ у Сирії

РФ хочет достичь соглашения с новым руководством Сирии о сохранении баз в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания в Москве, Европе и на Ближнем Востоке заявили, что переговоры ведутся о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.

Отмечается, что Военно-морская база является единственным российским хабом на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций в Африке.

"Министерство обороны в Москве считает, что у него есть неформальная договоренность с "Хаят Тахрир Аш-Шам", бывшим ответвлением "Аль-Каиды", которое возглавило наступление с целью свержения Асада, о том, что оно может остаться на сирийских базах, сообщил источник в России. Ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии, предостерег собеседник", - говорится в материале.

Читайте также: Украина предоставляла сирийским повстанцам дроны и операторов, - WP

В то же время проверить эту информацию у представителей переходного правительства Сирии не удалось сразу.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте также: Израильская армия заявила об уничтожении "большинства стратегических запасов оружия в Сирии"

Автор: 

военная база (216) россия (95481) Сирия (3144)


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Топ комментарии
+33
Гоните российских нацистов. Они бомбили Аллепо.как можно такое простить?
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12.12.2024 19:00
+27
Ага. Оренда баз ВМС в Криму. Нічого ж поганого з цього не вийде
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12.12.2024 18:56
+24
А сплатити репарації за прицільні і умисні бомбардування ринків, мечетей, пекарен, водогонів, об'єктів енергопостачання, лікарен в тому числі і бетонобійними бомбами по підвалах, де лікарі робили операції, орки не бажають ?
русозвірям і всьому світу зараз треба виставити те загальновідоме відео, до вагнеровці під свої дурацькі пісні забивають мирного сірійця кувалдами, потім четвертують, відрізають голову і кайфують від цього.
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12.12.2024 18:59
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ага , і повернути Асада
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12.12.2024 18:55 Ответить
А може й правда? Кацапи все шо вгодно можуть витворить
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12.12.2024 19:16 Ответить
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12.12.2024 20:13 Ответить
Ага. Оренда баз ВМС в Криму. Нічого ж поганого з цього не вийде
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12.12.2024 18:56 Ответить
Я думаю що домовляться. Щось пообіцяють і сірійці забудуть і бомбардировки і хим зброю.
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12.12.2024 18:58 Ответить
гриби щі окрошку і брюкви трошки ?
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12.12.2024 19:01 Ответить
Та так з талібами вась-вась,з цими ще простіше,взагалі в цьому "пупі землі"вміють домовлятися,сьогодні бились,завтра разом чай гоняють.(ізраєль не за цим столом)
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12.12.2024 19:53 Ответить
Это шо же получается, типо, правду люди говорят, шо у пыни с Эрдоганом был договорняк о "свержении" Асада.
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12.12.2024 18:59 Ответить
Кацапські плітки як і цей вкид.
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12.12.2024 19:05 Ответить
А сплатити репарації за прицільні і умисні бомбардування ринків, мечетей, пекарен, водогонів, об'єктів енергопостачання, лікарен в тому числі і бетонобійними бомбами по підвалах, де лікарі робили операції, орки не бажають ?
русозвірям і всьому світу зараз треба виставити те загальновідоме відео, до вагнеровці під свої дурацькі пісні забивають мирного сірійця кувалдами, потім четвертують, відрізають голову і кайфують від цього.
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12.12.2024 18:59 Ответить
ти забув за элеватори, зерносховища
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12.12.2024 19:58 Ответить
Так, приймається + вирубка і спалювання олівкових насаджень.
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12.12.2024 20:08 Ответить
Гоните российских нацистов. Они бомбили Аллепо.как можно такое простить?
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12.12.2024 19:00 Ответить
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12.12.2024 19:53 Ответить
существует только ************
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12.12.2024 20:57 Ответить
novayagazeta.eu

Незадолго до свержения Асада генерал-майор Роман Гофман, нынешний военный секретарь премьер-министра Израиля, был в Москве. После его визита армия обороны Израиля без помех заняла на Голанах те укрепления, которые занимали российские наблюдатели. Не то чтобы она без этого их не заняла, но с этим она зашла особо быстро и четко.

Аналогичная договоренность была достигнута и с Эрдоганом.

Условие было такое: Путин не стреляет по турецкой армии, изображающей «шахтеров и трактористов», в обмен ему остается Хмеймим и Тартус.

В Хмеймиме было 33 самолета, за последний месяц 25 улетели.

Еще одна - и существеннейшая часть договоренности - включала в себя личное спасение Асада. Самолет с Асадом улетел из Дамаска и пролетел над территорией Турции; той самой Турции, которая, собственно, и готовила свержение этого режима и чьи войска, - как водится, ушедшие в отпуск целыми полками вместе с прикупленной в местном военторге артиллерией, - сопровождали, а иногда и изображали собой отряды сирийских освободителей.

главный бенефициар всего случившегося - Эрдоган, который, собственно, и не скрывает своей цели: восстановления Великой Турции. Именно это начинающееся восстановление празднуют сейчас люди по всей стране.
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12.12.2024 19:01 Ответить
Маневр Эрдогана войдет во все учебники. Он, строго говоря, мог захватить Сирию еще два года назад. Уже тогда было очевидно, что российской армии в Сирии нет: все боеспособные части переброшены в Украину. Но это значило вступить в войну слишком рано, навлечь на себя гнев всяческих международных организаций и Белого дома, помешанных на теме сохранения границ, а главное - вступить в долгую и изнурительную войну с главной опорной силы режима Асада: иранскими шиитскими подразделениями.

Поэтому Эрдоган дождался времени, когда эти шиитские отряды были переброшены на помощь «Хезболле» в Ливан, где они были уничтожены Израилем, договорился и ударил. Таким образом, Эрдоган оказался главным бенефициаром уничтожения Израилем «Хезболлы».
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12.12.2024 19:02 Ответить
Путин потерял - но довольно мало. Если он действительно сохранит за собой Тартус и Хмеймим, то он сохранит за собой два единственных вида военной недвижимости, которые имеют смысл для России в этом регионе, - без всяческих моральных, финансовых и имиджевых обременений в виде необходимости поддерживать людоедский режим Асада. Отныне за всё, что происходит в Сирии, несет моральную ответственность Эрдоган и его ручная перевоспитанная «Аль-Каида». Конечно, Путин был вынужден менять Асада по остаточному курсу, но если он действительно сменял его на Тартус и Хмеймим, - да еще заполучил его как эталонного беженца-диктатора со своими миллиардами в Москву, - то в целом для Путина плюсы почти уравновешивают минусы.

Путин в свое время ввязался в Сирию, чтобы подороже продать Асада США и поменять его на Украину. США покупать не стали, зато нашелся другой продавец - и мы должны подчеркнуть качество игры Реджепа ***** Эрдогана, который мог, без сомнения, навязать свою волю силой, но предпочел 100% безрисковый договорняк с продавцом, который находился в безвыходном положении.
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12.12.2024 19:03 Ответить
В этом новом мире, где сила имеет значение, эра национальных государств и нерушимых границ кончается, а возвращается время разумной силы и больших проектов.

А Эрдоган уже продемонстрировал свой уровень. Начать войну - дело нехитрое. Но начать войну так, чтобы никто ничего не заметил, со всеми договорившись, и еще чтобы вашингтонский обком приветствовал как спасителя, - вот это высочайший класс игры.
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12.12.2024 19:05 Ответить
Ізраїля вже більше не буде?...
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12.12.2024 19:10 Ответить
Ця аналітика, від слова анал, нагадує того чувака, чемпіона по стрільбі з лука, який спочатку стріляв а потім малював навколо стріли мішень...
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12.12.2024 19:25 Ответить
Я этой сучке не верю, она не аналитик, писака.
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12.12.2024 20:53 Ответить
Ну да, ну да, а ничего Большую часть территории Сирии, включая Дамаск взяли Хаят Тахрир Аш-Шам, а вовсе не протурецкая СНА? ВВХ теряет 25% сирийского газа, который башлял ему Асад за крышу, а также страные ЕС, после постройки газопровода через Сирию и это всё "Путин потерял - но довольно мало" Постишь здесь с умным видом чекистскую, рашкаванскую газетенку, в которой логики ноль целых, ноль десятых.
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12.12.2024 19:19 Ответить
Газопровід вже не актуальний

там США, не дасть побудувати

поки курдів не знищите, ніяких газопроводів не буде

Туреччина, навіть з Францією і Німеччиною - проти США, не потягне...
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12.12.2024 19:40 Ответить
Чого б це США бути проти, того що катарський газ в Європі замінить рашкаванський?
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12.12.2024 19:48 Ответить
Вони і свій непогано продають.

Та ще й Канадський з дисконтом викуповують
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12.12.2024 19:54 Ответить
Російського там мало, але зайвий гравець буде заважати.
Європа наклала ж санкції, та й Північний потік здох
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12.12.2024 19:57 Ответить
Зайвий гравець, Катар не дождался разрешения на прокладку трубопровода. Вложился в СПГ и сейчас успешно продаёт через газовозы. Контракты на 10 лет вперёд. Для Европы:
Хотите трубопровод? Стройте, если Америка разрешит. Сами и охранять будете.
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12.12.2024 22:13 Ответить
Я вважаю, що вже домовились...
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12.12.2024 19:01 Ответить
Не с кем. Нет там сейчас власти. А с кем договориться, не факт что он завтра будет. Сирия вышла на второй круг. Там всё только начинается. Некому тянуть нищую Сирию. Там заработать нельзя, можно только отнять
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12.12.2024 22:17 Ответить
От хитр×ж×пий виживший з розуму путлер,а фігуру тобі із трьох пальців в пику.
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12.12.2024 19:01 Ответить
на Vоротник
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12.12.2024 19:18 Ответить
Кацапи, на куя вам бази?
Як ви співаєте: - ...не нужен нам берег турецкий...
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12.12.2024 19:01 Ответить
И Африка мне не нужна.
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12.12.2024 19:12 Ответить
Опять набукко накрывается медным тазом? Неужели саудиты с катаро-эмиратцами не опекнут кацапов.
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12.12.2024 19:02 Ответить
Ізраїлю треба стерти їх у щебінь, інакше знову будуть перти озброєння всяким терористичним групам.
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12.12.2024 19:03 Ответить
Там Ізаїль "в долі"! Ізраїль "зачистив " зброю яку московія покинула втікаючи на бази! Жоден волос не був зачіплений Ізраїлем на головах московитів й всіх домовленостей,що до баз включно,було дотримано! Бази залишаться!
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12.12.2024 19:22 Ответить
Значить будуть знову всім світом "холіть і лєлєять" терористичну гідру рашку, тільки її відросші голови будуть і далі відщипувать, як завжди. Да уж! Виробникам зброї теж кушать хоццца…
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12.12.2024 22:04 Ответить
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2016/02/21/111581/russkie-trenirovki--putin-bombili-i-budem-bombit-ubivali-i-budem-ubivat-video.shtml

РУССКИЕ ТРЕНИРОВКИ. Путин: бомбили и будем бомбить, убивали и будем убивать ВИДЕО
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12.12.2024 19:08 Ответить
Як в арабських казках - де верблюд - нав"ючении золотом бере любе місто
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12.12.2024 19:08 Ответить
Дивився Бабченка, він дость слушно каже, що якщо\коли кацапів попруть з Сирії, то вони все це потягнуть в Україну.
Краще вже хай там залишаються і будуть проблемою Ізраїлю ніж проблемою України.
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12.12.2024 19:10 Ответить
Шо потягнуть?
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12.12.2024 19:15 Ответить
Не все так просто. Кацапы с помощью Сирии и войны на ближнем востоке давят на Запад в вопросе с Украиной. ***** с Трампом даже организовали нападение на Израиль чтобы отвлечь внимание от Украины а так же гонят миллионы беженцев в Европу и США, о чем даже не скрывают. Так что все в етом мире взаимосвязано.
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12.12.2024 19:16 Ответить
Ніколи не буде в Ізраїля проблем із Рашкою. Ніколи.
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12.12.2024 19:20 Ответить
Мокші щось плутають
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12.12.2024 19:11 Ответить
Если сирийцы лоханутся и поведутся на ету уловку которую закинуло ***** то все было зазря. Рашисты вернутся и устроят уже полный геноцид. Кстати Ердоган мразина уже договорился с повстанцами чтобы те пропустили разийские войска. Даже видео есть выезжающие колоны рашистской бронетехники мимо повстанцев. И ето после того как рашисты бомбили сирийские больницы и травили газом. Ничего в етом мире не учит людей. Опять на тех же граблях прыгают. Даже животные умнее на порядок етих людишек и на тот же капкан второй раз не заманишь их даже куском мяса.
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12.12.2024 19:12 Ответить
Ніт ..це має бути база США... якшо Трамп лох ,то база залишиться русні...
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12.12.2024 19:14 Ответить
Зараз кацапія трохи очухається після "перемир'я" і погонить в Сирію свіжомобілізованих какаяразніц. Тих шо тут усталі от вайни...
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12.12.2024 19:18 Ответить
Десь була новина,що ніби інструктори від ГУР допомогли повстанцям.Так ось,якби це було правдою,і ГУР там дійсно було,то давно б вже обстріляли ці срані бази москалів,і цим спровокували б їх відповідь,і це би був дємбєльскій акорд.Але ,або ГУР там нема,або ГУР разом Боневтіком дуже близорукі і тупі((
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12.12.2024 19:21 Ответить
ЦРУ, Мі6 та Джеймс Бонд цього не допустять!
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12.12.2024 19:22 Ответить
Зберегти бази з тіма хто вбивав їх дітей, родичів та їх самих?
Оце пасадобль!
Але все бува, побачим хто більш ********, касаби чи оці нові.
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12.12.2024 19:34 Ответить
Гоните их в шею.
Не забывайте бомбежки раши.
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12.12.2024 19:39 Ответить
Разве не из этих баз взлетали самолеты русни и бомбили Алеппо ?

Сирийцам нужно рассказать о черноморском флоте в Крыму, и его роли в аннексии полуострова.
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12.12.2024 19:44 Ответить
Там де раша-фашисто,там кров,смерті,горе та сльози!
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12.12.2024 19:45 Ответить
Справедливості в цьому світі немає.Від слова абсолютно...
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12.12.2024 19:50 Ответить
Все було обговорено заздалегідь між Ізраїлем, Туреччиною і рашкою. Бази в Хмеймім і Тартусі ніхто не чіпає. Вони там роз'їжджають з рос. прапорами прямо посеред "повстанців".
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12.12.2024 19:58 Ответить
цей світ зійшов з розуму - несіть новий.

росіяни вбивали сирійців, гвалтували, обкрадали й охороняли асада ... а сирійці ще й діалоги з росіянами ведуть ? походу російський рубль все ж таки вміє творити дива .
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12.12.2024 20:05 Ответить
ось і подивимось чи ************ сирійці. Якщо ************, то отримають і ганьбу, і війну
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12.12.2024 22:09 Ответить
якщо залишать баз , грош ціна тій новій владі, туркам і всім іншим причетним
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12.12.2024 20:48 Ответить
гроші творять чудеса
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12.12.2024 22:08 Ответить
рашка - шалава! похрін хто при владі, головне свої 5-копієчнікорита вставить.
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12.12.2024 21:04 Ответить
Вєртє мне, люди. Нам нєкуда бєжать. Сідім на базах в полном окруженії.
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12.12.2024 21:18 Ответить
Договорняк. Сирийцам вернули страну в обмен на позволение кацапам слинять без потерь. Возможно пару тысячь ванек затерялись в песках но никто не узнает. А русские мамки уже показали что у них нет сердца и они промолчат.
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12.12.2024 21:24 Ответить
100%
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12.12.2024 22:07 Ответить
Під час польського розгрому у в 20 році біля 70 000 красноармійців перекинулись в Східну Прусію, були інтерновані. Повернулись після укладення Рижського договору. В 1937 їх перерахували повторно. А тут нема до кого перекидатись-кругом насолили жорстко. Бомбами і снайперами разом з вагнерівцями.
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12.12.2024 21:25 Ответить
ось і подивимося чи сирійці ************ і візьмуть гроші а тих, хто їх вбивав
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12.12.2024 22:06 Ответить
Походу москалям було накладно підтримувати режим Асада і вони вирішили домовитися з США, Туреччиною і Ізраїлем, про те що вони виходять з Сирії, але бази залишаються за ними. Поганий знак
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12.12.2024 22:12 Ответить
сирійці будуть дебілами, якщо на це погодяться.
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12.12.2024 22:28 Ответить
це тест на наявність у повстанців фаберже
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12.12.2024 22:49 Ответить
Цікаво, ті бородаті пацики ще пам'ятають, хто бомбив Алєппо та закидував мирняк хімічною зброєю?

Чи, як грузини - побачать гроші і все забудуть одразу.
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12.12.2024 23:19 Ответить
Вбивали повстанців, жінок, дітей, а тепер домовитись, думаю розстріляють всіх орків яких спіймають.
Хіба Ердоган знов щось замутить з орками, за газ та нафту.
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13.12.2024 03:40 Ответить
Нове керівництво буде під чіїмсь впливом і вряд чи номер пройде.
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13.12.2024 05:47 Ответить
 
 